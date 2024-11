Jak začít s bojovými hrami. Objevte náročný žánr, který v posledních letech zažívá renesanci

1 / 5



Pokračování 2 / 5 Osvojení základů Pokud jste si už vybrali tu svoji, tady je pár rad do začátku. První velmi důležitý krok je zapojit ovladač. Pro příznivce tradičnějšího ovládání je jasnou volbou arcade stick, nebo leverless arcade stick. Obě varianty se snaží přiblížit ovládání bojovek k arkádovému automatu, jako tomu bylo dříve. Při hraní na nejvyšší úrovni speciální ovladače převládají nad klasickými gamepady kvůli jednoduššímu ovládání pohybu a přirozenějšímu rozložení prstů při mačkání kombinací tlačítek. V českých obchodech jde ale spíš o výjimečnou záležitost, takže je lepší se po speciálních ovladačích na bojovky poohlédnout v zahraničí.

Pro hraní bojovek se dělá spousta speciálních ovladačů (zdroj: Razer) I když jste PC hráč, bojovky se jednoduše na klávesnici hrají otřesně, věřte mi, že tohle je ta nejdůležitější rada. Když poprvé hru zapnete, je jedno jakou, je dobré si projít režimy pro jednoho hráče. Seznámíte se tam s ovládáním a celkovým spádem hry. Standardem v dnešní době je i tutoriál přímo ve hře, který vás provede tím nejdůležitějším. Je možnost také zhlédnout videa, ovšem vřele doporučuji si tímto projít přirozeně a naslepo, člověk pak lépe vstřebává, co se snaží naučit. Když si základy specifikujeme, tak se bude jednat o útoky, blokování a pohyb. Tyto tři mechaniky jsou stavebním kamenem každé bojovky.

Hráči si svoje sticky častokrát sami modifikují (zdroj: X) Ovládání se u každé bojovky liší. Závisí na té konkrétní, kterou jste si vybrali, ale věc, kterou mají společnou, je ovládat pohyb pomocí d-padu, jelikož má přesnější směrové ovládání. V tuto chvíli byste měli vědět, jak se hra ovládá, jaký má spád a hlavně, jestli vám její styl vyhovuje. Pokud se rozhodnete u vaší vybrané zůstat, můžeme se vrhnout na další krok, který bude těžší, než by se mohlo na první pohled zdát.

Pokračování 3 / 5 Výběr postavy V každé bojovce je dobré si na začátek vybrat jednu postavu a věnovat se jí. Je to především z důvodu zdokonalení základních herních principů a mechanik. Kdybyste každý zápas hráli jinou postavu a nerozuměli přitom ani základům, proces učení se protáhne o dlouhé hodiny. Proto doporučuju vybrat si jednu, se kterou strávíte alespoň první desítky hodin. Mluvím v tomto případě z vlastní zkušenosti. Když jsem začínal s bojovkami já, nepřetržitě jsem měnil postavy a neosvojil si ani bojovníka a ani základy.

Tekken 8 Nejjednodušší kritérium pro výběr postavy je, jak se vám líbí vzhledově. Nikdo nechce hrát postavu, která je mu nesympatická nebo není cool. Poté je dobré si ji ozkoušet v tréninkovém režimu a zjistit, co vlastně dělá a jestli dělá to, co chcete. Jestli ne, tak prostě sáhnete po někom jiném, kdo vám kromě vzhledu sedne i stylem hry. Na internetu najdete spoustu zdrojů, které vám při výběru postavy pomohou, jelikož vám řeknou, která je ta nejjednodušší a nejlepší do začátku. Ale pokud se prostě nějaká líbí jak vzhledově, tak designově, nemusíte řešit, co si o ní myslí ostatní. O metu se jako začátečník starat nemusíte. Ghostface láká na svůj příchod do Mortal Kombat 1. Premiéru bude mít koncem listopadu

Pokračování 4 / 5 Pokročilejší mechaniky Teď, když máte vybráno, se můžete pustit do pokročilejších mechanik, které jsou ovšem nezbytné pro online hraní. Nejdříve je potřeba naučit se útoky vaší postavy. Myslím tím doslova je memorovat a vědět, co každá kombinace tlačítek dělá, abyste je mohli používat ve správné situaci. Poté už můžete útoky různě řetězit a navazovat komba. Internet je plný videí, kde máte komba podrobně popsané, takže můžete sáhnout i tam. Ovšem nedávejte přednost kombům před běžnými údery. Je potřeba umět útoky nejdříve použít v takzvaném neutrálu, tedy kdy žádný z hráčů nemá výhodu a teprve se přetahujete o první zásah. Naučit se, jak daleko vaše útoky dosáhnou, abyste se mohli držet ve správné vzdálenosti a jestli jsou bezpečné, nebo ne, je zásadní.

Mortal Kombat 1 Jestli jsou bezpečné, či nikoli determinují takzvaná frame data. Je to pojem a mechanika, se kterou se setkáte v každé kompetitivní bojovce. Frame data můžeme chápat jako jednotku času. Tyto hry běží na zamknutých 60 FPS, a tak jeden frame je 1/60 sekundy. Každý útok má přesně daná data a ta určují, jak rychle se daný útok provede a kolik času na protiútok bude protivník mít, pokud ho vyblokuje. Je důležité tuto základní věc pochopit, abyste do bloku neútočili pomocí úderů, které vás posléze postaví do nevýhody. Například pokud použiji útok, který má při zablokování negativní frame data, dávám protivníkovy možnost po vyblokování zaútočit úderem, který má rychlejší frame data provedení, nežli je vaše schopnost opět po útoku blokovat. Zní to daleko složitěji, než to ve skutečnosti je. Frame data ale patří mezi ty nejužitečnější věci, které se v bojovkách naučíte. Když už to budete mít v paži, můžete se zaměřit na věci, jako je potrestání protivníka, když použije úder otevírající možnost k protiútoku. Například když použije útok, který je při zablokování -15 framů, znamená, že vy teď máte 15 framů na to, abyste zaútočili zpět.

Street Fighter 6 Útokům se dá také ve většině bojovek uhýbat. V každé to funguje lehce jinak, ale princip je stejný. V tomto případě hraje důležitou roli, jak daleko útok dosáhne. Pokud zaútočím úderem s dosahem kratším, nežli je má vzdálenost od protivníka a netrefím ho, dávám mu tím obrovskou výhodu, protože má všechen čas světa zaútočit zpět. Pohyb je tedy při defenzívě stejně důležitý jako blokování. Kromě framů mají v bojovkách útoky i determinovanou část těla protivníka, na kterou útočí. Z pravidla jsou útoky vysoké, střední nebo nízké. Mortal Kombat například přidává do mixu ještě útoky přes hlavu. Vysoké a střední útoky vyblokujete, když budete stát, ale pokud blokujete nízký útok, je potřeba se skrčit. Defenzíva tedy velmi záleží na vašich znalostech protivníkova bojovníka. Chce to zkrátka hodiny a hodiny tréninku.

Pokračování 5 / 5 Je čas pustit se do online hraní Teď už byste měli rozumět základům, a to je to nejdůležitější. Vše ostatní už přijde se zkušenostmi z reálných online zápasů. Dávám to tu jako samostatný bod, protože vím i z vlastní zkušenosti, že se noví hráči bojí pustit do online hraní. Máte strach, že vás někdo úplně přejede a nebudete ani vědět jak. Ano, to se stane a více než jednou. Ale vše je součástí procesu a po nějaké době budete vy na té opačné straně. Je důležité to nevzdávat a věřit si. Žádný učený z nebe nespadl, a pokud budete trénovat a přijmete fakt, že ze začátku to nepůjde, otevřou se vám postupně dveře k lepším výsledkům a více výhrám.

Tekken 8 Doufám, že tento stručný návod jak začít s bojovkami bude alespoň někomu užitečný a pomůže se v tomto hektickém žánru zorientovat. Abych vám dal více na výběr než pouze z „velké trojky“, pojďme se podívat i na jiné, méně známe tituly z žánru. Jednou z nich může být Brawlhalla, což je bojovka, která staví kromě samotného boje i na platformingu. Setkáte se zde s množstvím skákání po zdech a jednoduše je zde pohyb důležitější než boj. Stejný případ je Super Smash Bros od Nintenda. Tento druh bojovek se od těch klasických výrazně liší.

Marvel vs Capcom Fighting Collection Guilty Gear Strive může být vhodnou volbou pro fanoušky anime, jelikož se jedná o nejlepší titul v žánru s anime stylizací. Také je ovšem Strive považován za jednu z nejtěžších bojovek vůbec po stránce dovedností, které musíte ovládnout, abyste hru zvládali alespoň na průměrné úrovni. A pro milovníky retro her může tento žánr nabídnout například Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics. Jedná se o kompilaci sedmi různých bojovek, které za své dlouhé působení vydala společnost Capcom. Jak již název napovídá, narazíte na rozmanitou soupisku známých postav ze světa Marvelu, ale také na klasické hrdiny bojovek od Capcomu. Guilty Gear -Strive- : bojovka pro ty nejnáročnější | Recenze

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se