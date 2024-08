Borderlands 4 nebude exkluzivní pro Epic Games Store. Opět se zhostíme role Vault Huntera

V průběhu Opening Night Live jsme se mimo dalších velkých oznámení dočkali také prvního teaseru na další číslovaný díl ze série Borderlands. O hře samotné toho víme velmi málo, má každopádně dorazit příští rok na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. V případě PC verze je tady ale důležitá zajímavost. Borderlands 4 bude hned při vydání dostupné jak na Epic Games Store, tak na Steamu. Společnosti 2K Games se exkluzivní vydání v obchodě Epicu nejspíš u třetího dílu nevyplatilo, a tak mění svoji strategii.

Tisková zpráva nám o hře prozrazuje pouze to, že i tentokrát se zhostíme role neohroženého Vault Huntera, který se snaží získat tajemný mimozemský poklad. Post na Steamu má ještě pár detailů navíc. Pokud si ale nechcete vyspoilerovat závěr třetího dílu, tak nepokračujte ve čtení.

Čtyřka bude navazovat na moment, kdy Lilith získala zpět své sirénní síly. Podařilo se jí zachránit celou Pandoru tím, že teleportovala měsíc Elpis, který se měl s planetou srazit, do jiné části vesmíru. Právě Elpis je to obrovské těleso, které můžete vidět v teaseru. Tyto události mají mít katastrofické následky, ale zatím nevíme, jakou roli v nich sehrajeme my.