Borderlands 4 ukázalo pořádnou porci nabité akce. Postavíme se krutému tyranovi, vrátí se hraní na rozdělené obrazovce

Po nedávném oznámení změny data vydání, které u Borderlands 4 nyní připadá na 12. září letošního roku, se vývojáři z Gearboxu podělili o spoustu nových informací v prezentaci State of Play, která se čistě věnuje Borderlands 4. Obsahuje také pořádnou porci záběrů z hraní, které v tomto případě pocházejí z verze pro PlayStation 5 Pro.

Čtyřka má být ideální nejen pro navrátilce, Gearbox s ní chce oslovit nové hráče, kteří kouzlo looter-shooter akcí ještě nepoznali. Dějištěm hry je planeta Kairos, kterou krutovládce Time Keeper držel skrytou před okolním světem tisíce let a ovládal její obyvatele skrz kybernetické implantáty. Do jeho idyly jsme mu ale sami hodili vidle na konci Borderlands 3, kdy siréna Lilith teleportovala měsíc Elpis kamsi do neznáma. Jak na potvoru přistál zrovna u Kairosu.

Ve výsledku nedošlo jen k odhalení existence planety, zároveň sehrajeme roli spouštěče vzpoury. Ve všech koutech Kairosu začínají nepokoje, které se snaží potlačit syntetická armáda The Order, která stále zůstává věrná Time Keeperovi.

My se do akce pustíme v roli jednoho ze čtyř Vault Hunterů. V ukázce se představila siréna Vex, která si umí vyvolat společníky nebo sama sebe posílit. Po jejím boku stojí Rafa, voják v experimentálním obleku. Gearbox zmínil, že při vydání hry budou k dispozici čtyři hunteři, což jasně naznačuje, že by se postupem času měla soupiska rozšířit.

Není to ale jen o nováčcích, znalci série narazí na řadu známých tváří. Vedle Zanea a Moxxi se v ukázce objevila třeba Amara. A bez Claptrapa by to snad ani nebylo to pravé Borderlands. Společnost nám ale bude dělat ještě jeden robot. Echo-4 se postará o hackování a zároveň bude fungovat jako navigace, což bude v rozsáhlém světě složeném ze čtyř velkých oblastí potřeba.

Hraní v kooperaci bylo vždy důležité pro sérii Borderlands. Při hraní čtyřky se můžete připojit ke svým kamarádům bez ohledu na platformu. Každý pak bude mít vlastní loot, takže nehrozí, že se budete přetahovat o kořist. Navíc si můžete zvolit obtížnost bez ohledu na ostatní spoluhráče. Nápad zajímavý, jak to bude fungovat v praxi, zatím nevíme. Co ale víme s jistotou, je, že se vrátí možnost hrát ve dvou na jedné konzoli s rozdělenou obrazovkou.

Celkově to vypadá, že chce Gearbox zlepšit požitek z průzkumu otevřeného světa. Během cest narazíme na řadu nepovinných aktivit, pro jejichž splnění není potřeba nikde aktivovat úkol. Aby bylo cestování pohodlnější, využít můžeme nově schopnost plachtění nebo nasednout na své osobní vozidlo.

Každou z těchto novinek můžete vidět v akci v rámci ukázky z ledové hornaté oblasti Terminus, kam vyrazíme vyřídit jednoho z generálů. Jeho experimenty na lidech nejsou zrovna košer, o čemž se přesvědčíme na vlastní kůži.

Proti takovým zrůdnostem se bude hodit rozmanitá plejáda zbraní. Variabilita arzenálu tentokrát bude ještě větší díky trojici nových výrobců zbraní, každý se svojí charakteristickou vlastností. Můžete narazit i na kousky, kde je každá ze součástek od jiného výrobce, takže využijete výhody každého z nich. Gearbox ale chce zapracovat na tom, aby legendární zbraně nebyly tuctovka, což byl problém ve třetím díle.

Vlastnosti postavy změníte také skrz vývojové stromy, které se odvíjejí od výběru hlavní schopnosti. Volba to není permanentní, takže v průběhu hraní můžete stromy kombinovat či si herní styl změnit úplně od základu. Gearbox také nakousl endgame část, kdy budeme mít možnost kteroukoliv misi či bossfight opakovat. O této části obsahu ale hodlají mluvit až v průběhu léta, kdy se do světa dostanou také obšírnější dojmy z hraní.