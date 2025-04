Brány Skeldalu se znovu otevírají. Po 27 letech vyjde nová verze, která poběží bez problémů i na moderních Windows

Včera to byl Polda 4, dnes tady máme oznámení o návratu další české legendy. Tentokrát se podíváme do žánru krokovacích dungeonů. Brány Skeldalu v něm patří mezi ta nejznámější jména na tuzemské scéně. Doposud první díl běžel pouze přes DOS Box a neoficiální verze pro Windows není dokonalá. Proto Jindřich Skeldal ve spolupráci s původním programátorem Ondřejem Novákem pracují na verzi nové, která vyjde na Steamu ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Díky revizi kódu si Brány Skeldalu budou rozumět i s Windows 11, kde zmíněnou neoficiální verzi jednoduše nespustíte. Zároveň přijdou i další vylepšení jako podpora ovládání s gamepadem a achievementy na Steamu. Navíc je to vůbec poprvé, co Brány Skeldalu vyjdou v angličtině. Po 27 od původního vydání se tak hra otevře širšímu publiku.

Náplň každopádně zůstává stejná, jak ji znáte z roku 1998. Děj se odehrává na tajuplném ostrově Rovenland, kde se kromě nebezpečných kobek ukrývají také magií přetékající chrámy zapomenutých civilizací. Na kochání se a objevování zdejších tajů ale není čas. Pětice zlotřilých mágů se snaží otevřít bránu do dimenze Zohar, což nevěstí nic dobrého, takže bude lepší, když je co nejdřív zastavíte. A pokud by vám toho retro vzpomínaní na české dugeony bylo málo, na Steamu už najdete i druhý díl s podtitulem Pátý učedník.