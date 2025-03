Brno se vrací do herního MotoGP. Po pěti letech si zazávodíme na Masarykově okruhu

Mezi novými ročníky sportovních her nebude letos chybět ani zábava pro motorkáře. Už je celkem zvykem, že oznámení od vydání u těchto her nedělí dlouhá doba a platí to i tentokrát. MotoGP 25 se na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X i na Switch dostane 30. dubna. Pro domácí fanoušky je hlavní zprávou to, že se vrací brněnský okruh, který v sérii chyběl posledních pět let.

Jelikož se pracuje s oficiální licencí, můžete se těšit na všechny jezdce a tratě ze sezóny 2025, kdy se k MotoGP přidá také Moto2 a Moto3. Do výčtu okruhů navíc přibyde jako úplná novinka Balaton Park v Maďarsku.

Další přídavky najdete v herních režimech. Training Sessions jsou pro vypilování vašeho motorkářského umu. Budou se hodit i pro hráče, kteří mají něco naježděno. Mimo závodění vás čekají disciplíny Motard, Flat Track a Minibike, které vás prověří na tratích specificky vytvořených pro tento režim. Pokud na druhou stranu chcete hlavně jezdit bez větších starostí, bude pro vás vhodná Arcade Experience. Zjednoduší hratelnost, díky čemuž zvládne na okruhu zaválet i amatér.

Trh jezdců a další novinky z minulého dílu se hráčům líbily, takže většinu z nich najdete ve hře i tentokrát. K tomu studio Milestone dále vylepšilo systém upravování motorky v průběhu celé sezóny. Svůj skill pak budete moci předvést v online závodech proti ostatním hráčům a chybět nebude ani šampionát LiveGP, který doprovází sezónu reálných závodů.

Verze pro Nintendo Switch bude oproti ostatním lehce osekaná. Zmíněné LiveGP tady nenajdete, stejně tak bude chybět možnost hraní skrz platformy a obejít se musíte i bez lokálního multiplayeru při hraní na rozdělené obrazovce.