Broken Sword 2 by se mohl také dočkat vylepšené verze. Naznačil to otec série Charles Cecil

Předělaný první díl série legendárních adventur Broken Sword jsem si loni náramně užil, jak se můžete dočíst v recenzi. Vypadá to ale, že s návraty starších příběhů George Stobbarta není konec. Ve vánočním videu studia Revolution Software dost okatě Charles Cecil naznačil, že nejspíš přijde řada i na vylepšené pokračování The Smoking Mirror. Na samotném závěru videa můžete vidět koncept art George se slunečnými brýlemi.

Nebylo by to poprvé, co se druhý Broken Sword dočká remasteru. Po originálu z roku 1997 vyšla v roce 2010 Remastered verze, kterou kromě PC najdete také na mobilech (Steam, Android, iOS). Je ale možné, že pokud by The Smoking Mirror vyšlo v Reforged stylu, dostalo by se toto detektivní pokračování i na moderní konzole.

Nesmíme ale zapomínat na to, že Revolution pracuje stále i na úplně novém Broken Swordu s podtitulem Parzival's Stone. Toho jsme se měli podle původního oznámení dočkat letos, ale nakonec byl odložený na rok 2026. Tvůrci stále nechávají pod pokličkou jakékoliv další podrobnosti ohledně toho, o co v novém příběhu půjde.

Zdroj: GameWatcher