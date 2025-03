Brute Horse je bizarní česká plošinovka. Zraněný kůň se v rukou barbara mění ve smrtonosnou zbraň

Z vydavatelském inkubátoru společnosti Bohemia Interactive se již zrodila Silica, sci-fi kombinace strategie a akce. Už loni se v rámci projektu představila další novinka. Tým Place of Departure má za sebou povedenou příběhovou plošinovku Ministry of Broadcast. Skákání se budou držet i v Brute Horse, ale tentokrát se ani zdaleka neberou tak vážně, což můžete sami vidět v příběhovém traileru. Nově si ji také můžete přidat do seznamu přání na Steamu. Datum vydání neznáme, ale kromě PC by se Brute Horse měl dostat i na PlayStation a Xbox.

Jižní Vulgarie bývala vcelku klidnou zemí, dokud z nebes nespadl titán. Během chvilky skončila nadvláda lidí a sám titán zmizel v oceánu poté, co za sebou zanechal pustinu. Z ní se zrodily nové rasy, které si uzmuly divočinu. Ale stále je tu naděje i pro člověka v podobě neskutečně naštvaného barbara a jeho věrného oře. Velmi příhodně se tato dvojice jmenuje Brute a Horse.

Společně se probili skrz všech 7 a půl království a stali se legendami. Osud jim ale nepřál při souboji s obřím drakem. Což o to, barbar mu sice usekl všechny hlavy, ale jedna z nich dopadla na jeho koníka. Ten skončil se zlomeninami nohou a vypadalo to, že je s epickou výpravou konec. Jenže to nemůžeme dopustit, a tak se společně se zlodějkou Michelle vydáváme po stopách legendárního veterináře, aby našeho parťáka dal zase dohromady.

Jelikož má barbar plné ruce koně, už mu nezbyl prostor na sekeru. Ani tak ale není žádný otloukánek, protože kůň poslouží jako zbraň překvapivě dobře a využijeme ho i při řešení prostorových hádanek. Brute Horse lze hrát sólo i v kooperaci, kdy se druhý hráč chopí role Michelle. Oba protagonisté mají výrazně odlišný set schopností.

V závěru traileru se vývojáři podělili i o pár záběrů z pre-alpha verze hry. Při prvním pohledu se nám vybavila série Trine, která taktéž velmi dobře pracuje s žánrem logických plošinovek. Oproti ní je ale Brute Horse barevnější a jeho grafická stylizace má blíže klasické animace, kterou můžeme znát třeba z českých večerníčků.