Bungie o víkendu předvede ukázku z hraní chystané novinky Marathon. Na odhalení láká trailer s mimozemskou kočkou

S live-service hrami to není jednoduché, to zrovna PlayStation ví moc dobře. Helldivers 2 sice byl trhák, ale jakýkoliv úspěch pak smetla ze stolu tragédie jménem Concord. Stále to ale s dalšími pokusy o online hru jako službu nehodlají vzdát. Tvůrci série Destiny ze studia Bungie už dlouhou dobu pracují na Marathonu, extrakční střílečce postavené na stejnojmenné sérii z devadesátek. 12. dubna v 19:00 našeho času nám po delší odmlce hodlají předvést, co nás v něm čeká.

Podle dosavadních informací to vypadá, že Marathon chce spojit koncept extrakčních stříleček s hrdinskými střílečkami. To znamená, že se na rozlehlých mapách budeme přetahovat o vzácnou kořist s živými hráči i NPC nepřáteli v roli postav s unikátní výbavou a schopnostmi, kterým se říká runneři. Podle informací novináře Toma Hendersona by měl Marathon zahrnovat tři mapy, což může znít jako malé číslo, v ohledu extrakčních stříleček to ovšem není špatné.

I když Hendersonovy informace pocházejí z reportu z roku 2023 a některé věci se mohly změnit, většina z nich je prý stále relevantní. Zápasy v Marathonu mají podporovat sólo hraní, dvojice i tříčlenné skupiny. Důležitou roli kromě dobré mušky pak sehrají zásoby kyslíku. Jsou omezené pro každého hráče a fungují podobně jako časomíra. Jakmile dojdou, začne vám postupně klesat zdraví. Na mapách můžete narazit na kyslíkové zásobníky nebo si do akce vzít pár extra zásob s sebou, pokud na to máte dost peněz. Kyslík a jeho využití může ovlivnit i vaše výbava a systém perků a schopností.

Ve snaze Bungie dosáhnout na úroveň "ultimátní live-service hry" se pokusí co nejvíc vychytat herní zážitek po všech stránkách. Prodleva mezi přípravou a začátkem zápasu má být v rámci jednotek vteřin a na mapách si připravili spoustu tajemství, které budou hráče lákat k opakovanému hraní.

Vývoj každopádně neprobíhá zrovna hladce. Po otřesech herního průmyslu v posledních letech a loňské live-service katastrofě byl Marathon podle neoficiálních informací odložený na rok 2026. Až se konečně dostane ven, měl by kromě PC a PlayStationu 5 vyjít i na Xbox Series S|X. I když Bungie vlastní PlayStation, Marathon není klasickou exkluzivitou.