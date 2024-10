Call of Duty: Black Ops 6 by Xboxu mohlo přitáhnout až 4 miliony nových předplatitelů Game Passu

Pro celou herní divizi Microsoftu nastal velký den. Vychází nové Call of Duty. Black Ops 6 je první, které rovnou najdete i v předplatném Game Pass Ultimate. Proč je to tak důležitá událost? Tato série byla hlavním důvodem akvizice Activisionu a nyní se ukáže, jak moc díky ní naroste předplatné Xboxu. Přeci jen se s ní počítá jako s hlavním tahákem pro druhou polovinu letošního roku, což dokazují i analýzy, podle kterých by se číslo celkových předplatitelů mělo zvednout o 2,5 až 4 miliony uživatelů.

Je jasné, že čísla s vydáním půjdou nahoru. Pro Xbox je ale mnohem důležitější, aby si předplatitele dokázal udržet dlouhodobě. Pro Black Ops 6 to ale znamená ještě jednu věc. Podle Michaela Pachtera, který stojí v čele finanční společnosti Wedbush Securities, má Call of Duty kvůli umístění v Game Passu přijít až o 6 milionů prodaných kopií. „Celkově je to dobré pro Microsoft i spotřebitele. Ale titulky článků budou o tom, že prodeje Call of Duty šly dolů,“ řekl pro web Games Industry.

Prognózy analytiků se ale rozcházejí. Piers Harding-Rolls z Ampere Analysis odhaduje, že počet předplatitelů Game Passu naroste o 10 %. Navíc nemusí jít v každém případě o zcela nového uživatele. Jelikož je potřeba varianta Ultimate, jistě se najde spousta hráčů, kteří jen navýší úroveň již aktivního předplatného. Připomíná také, že ve snaze maximalizovat počet předplatitelů, Microsoft nedávno odstranil 14denní zkušební dobu za 1$.

K závěru, že zařazení hry do Game Passu znamená pokles prodejů, nepotřebujeme žádnou analýzu. To je zkrátka pravidlem u každé nové hry, která rovnou vyjde v některém z předplatných. Microsoft by ale nemusel tratit, právě naopak. Call of Duty z nemalé části spoléhá na mikrotransakce přímo ve hře a díky tomu, že do hry nalákají i uživatele, kteří by za ni nezaplatili plnou cenu, by mohli využít právě menších plateb. Pokud se potvrdí, že tohle je ta správná cesta, do budoucna se může monetizace Call of Duty pozměnit, aby mikrotransakce hráče lákaly agresivněji.

Každý se nicméně shodne na tom, že v současné chvíli je nejdůležitější udržení nových předplatitelů. Kolik jich bude, se možná ani nedozvíme. Záleží na Xboxu, jestli se s čísly bude chtít pochlubit. Také je otázkou, jestli i oněch několik milionů bude znamenat úspěch. Game Pass je pro Xbox jednou z nejdůležitějších součástí jeho aktuální strategie a těžko říct, co by pro tamní hlavouny bylo uspokojivé číslo.