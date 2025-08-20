Call of Duty: Black Ops 7 po letech umožní hrát kampaň v kooperaci. První ukázka ale nedopadla dobře

První trailer z Black Ops 7 jsme viděli už na Summer Game Festu, až nyní Activision vypustil do světa první záběry přímo ze hry, které se zaměřují převážně na kampaň. Nově ji budeme moci projít v kooperaci až ve čtyřech hráčích. Fanoušci ale z oznámení nadšení nejsou, reakce jsou, mírně řečeno, rozporuplné. Jaký bude výsledek, se dozvíme 14. listopadu, kdy hra vychází na PC, PS4, PS5, XO a XSX. Od prvního dne bude součástí Game Passu Ultimate a PC Game Passu.
Zatímco Battlefield 6 sklízí chválu za přízemnější přístup ke zpracování válčení na rozlehlých bojištích, Black Ops 7 ještě víc přidává na ujetosti a prvkům, které jsou od reality vzdálené víc než kdy předtím. Nacházíme se v roce 2035 po událostech z Black Ops 2 a 6. Terorista Raul Menendez se vrací na scénu. Jeho plány musí zhatit technologický gigant The Guild, jehož součástí je i starý známý David Mason.
Hraní v kooperaci bude pro kampaň důležitou novinkou. Mise byly od začátku designované s tím, aby seděly sólo hraní i čtyřčlenným skupinám. Obavy z toho, jak bude kampaň v Black Ops 7 vypadat, jsou na místě. Jen tak nezapomeneme na to, jak Modern Warfare III zkoušelo do kampaně nacpat otevřená prostranství z multiplayeru. Alespoň že zasazení zní celkem slibně. Podíváme se do města Avalon v oblasti Středozemního moře. Mason se vydá i do Japonska a do své vlastní mysli.
Právě halucinační pasáže jsou jedním z velkých témat v ohlasech hráčů. Pokroucené silnice, kus prostředí vznášející se na létajících horách jako z Avatara. Nejsou to věci, které by dlouholetý fanoušek Call of Duty od nového dílu očekával. Stačí se podívat na komentáře u nejnovějšího traileru. „Tohle mě přimělo k předobjednání Battlefieldu 6,“ uvádí komentář se 40 tisíci lajky. „Připomíná mi to časy, kdy COD Infinite Warfare soupeřilo s Battlefieldem 1 v roce 2016. Historie se opakuje,“ píše další sledující. Samozřejmě se najdou i pozitivní dojmy, ale vypadá to, že negativita u letošního Call of Duty převažuje.
Black Ops 7 vzniká pod taktovkou studia Raven Software. Producentka Natalie Pohorski se v rozhovoru podělila o další detaily ohledně příběhu. „Nejde jen o globální hrozby a high-tech válčení, jde o to čelit minulosti, vyrovnat se s pamětí a překonat strach a lítost.“ Dodává také, že letošní díl je o šílenství. V tomhle ohledu staví na misích z Black Ops 6, které vypadaly, jako by je autoři vytvářeli pod vlivem drog. Díky jejich popularitě v komunitě se rozhodli, že na ně bude sedmička klást větší důraz.
Je zvláštní, že už při oznámení se mluví i o zakončení kampaně. V minulých týdnech kolovaly spekulace o tom, že závěr příběhu bude v podstatě propojený s multiplayerem, což se očividně skutečně stane. Avalon bude otevřená oblast, hráč si vybírá z různých operátorů, vytváří vlastní loadouty a zvyšuje úroveň svého ratingu.
I když se více o multiplayeru a zombících dozvíme až na zářijové akci Call of Duty Next, nakousla se řada detailů. Ať už hrajete kterýkoliv režim, bude se mezi nimi sdílet postup a nasbírané zkušenosti. To platí i pro Battle Pass. Hraním kampaně tak budete také moci získat pár levelů. Samotný multiplayer pak vyjde s 16 mapami pro zápasy 6v6 a dvěma velkými mapami pro 20 hráčů na každé straně pro nový mód Skirmish. Vrátí se několik populárních kousků z Black Ops 2.
O zombících padla jen krátká zmínka. Do Black Ops 7 se chystá doposud největší mapa. Vrací se také Dead Ops Arcade, kdy celou akci vidíte z top-down pohledu jako ve starých klasikách.