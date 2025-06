Call of Duty: Black Ops 7 opět předvede válčení v budoucnosti. Ani letošní díl nevynechá předchozí generaci konzolí

Na zakončení prezentace Xboxu jsme čekali pořádnou pecku, a dostali jsme Call of Duty. Ze židle nás to úplně nezvedlo, ale nelze popírat, že jde o jednu z nejpopulárnějších herních značek současnosti. Pokračování se dočká série Black Ops, které nás tentokrát opět zavede do budoucnosti. Black Ops 7 mají na svědomí studia Treyarch a Raven Software a slibují tu nejvíc ohromující akci.

Na časové lince je Black Ops 7 zasazené 40 let po událostech šestky. V roce 2035 je svět na pokraji zhroucení. Konflikty neutichají, stále víc se do nich zapojuje psychologický aspekt válčení. Proti manipulativnímu nepříteli se postaví David Mason a jeho jednotka. Jelikož jste v budoucnosti, tak sami budeme mít ve výbavě řadu high-tech vychytávek.

Activision zase hodlá zkoušet novinky s příběhovou kampaní. Příběh si můžete projít sólo nebo v kooperaci s partou kamarádů. Součástí Black Ops 7 bude také klasický multiplayer a zombie mód. V průběhu léta hodlají tvůrci vypustit do světa více detailů. Prozatím nám bude muset stačit filmeček, který zprvu ani nevypadá jako nové Call of Duty.

Vydání nejspíš můžeme očekávat během podzimu, Black Ops 7 si zahrajeme na PC, Xboxu One, Xboxu Series S|X, PS4 a PS5. Hned v den vydání bude také k dostání v Game Passu Ultimate a PC Game Passu. Vzhledem k tomu, že se stále počítá s minulou generací konzolí, nejspíš nelze očekávat znatelný technologický posun.