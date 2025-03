Call of Duty by ani letos nemělo vynechat konzole PlayStation 4 a Xbox One

Je až k neuvěření, že se pomalu začíná mluvit o nadcházející generaci konzolí a stále přitom vycházejí i velké novinky na tu předchozí. A vypadá to, že tento trend ještě nějakou chvíli bude pokračovat. Podle posledních zpráv ani letošní díl ze série Call of Duty nevynechá konzole PlayStation 4 a Xbox One, od jejichž uvedení na trh tento rok uplyne 12 let.

Informace přichází od účtu CharlieIntel na X, který hojně pokrývá novinky týkající se nejúspěšnější série stříleček od Activision. „Podporovat konzole minulé generace v roce 2025 je divoké rozhodnutí, ale podle toho, co jsme slyšeli, je hra ve vývoji i pro staré konzole.“

Prozatím přesně nevíme, co bude letošní Call of Duty zač. Tady se připojují další spekulace od Toma Hendersona ohledně toho, že nový díl má být přímým pokračováním Black Ops 2 z roku 2012. Žádná nová podsérie či restart se tedy ani tentokrát nekoná.

S neustávající podporou starší generace přicházejí i omezení. Multiplayer hry včetně battle royale režimu Warzone stále funguje napříč platformami, takže musí všude fungovat stejně. To může být jeden z důvodů, proč ve Warzone nejsou dvě velké mapy současně. Vždy jde o kombinaci jedné rozlehlejší s o něco menším přídavkem.

I když bychom v rámci série rádi viděli větší pokrok, z hlediska byznysu dává smysl PlayStation 4 a Xbox One stále podporovat. Dohromady se jich prodalo okolo 180 milionů a podle loňských údajů Sony alespoň čtvrtý PlayStation stále používá téměř 50 milionů hráčů.

Zdroj: VGC