Call of Duty: Modern Warfare III ode dneška najdete v nabídce Game Passu

Série Call of Duty byla opakovaně omílaným tématem při akvizici Activisionu Microsoftem. Podle fanoušků bylo logickým krokem, aby nedlouho po uzavření obchodu přibyly do nabídky předplatného Xbox Game Pass starší díly této dlouholeté série. Nakonec je to ale trochu jinak. Už máme potvrzené, že hned s vydáním se do nabídky dostane letošní Black Ops 6. Microsoft nyní oznámil, že přidává i loňské Modern Warfare III, a to už dnes.

Ke hraní budete potřebovat Game Pass pro konzole, PC Game Pass, nebo variantu Ultimate. Ale pozor, s konzolovým předplatným získáte přístup pouze ke kampani. Další varianty už zahrnují kompletní zážitek. V příběhu vás tedy čeká zakončení trilogie honu na záporáka Makarovova. Zombíci se v tomto díle poprvé odehrávají na otevřené mapě a samozřejmě nechybí ani klasický multiplayer na menších mapách.

Kvalitou ale tento díl patří mezi ty nejhorší, které sérii Call of Duty za poslední roky rozšířily. O tom svědčí hodnocení 56 % na Metacritic. Je to hlavně následkem toho, že původně mělo být Modern Warfare III velkou expanzí pro dvojku, ale nakonec došlo v Activisionu ke změně plánů. Pozitivem alespoň je, že si díky tomu můžete z Modern Warfare II přenést do pokračování své odemčené vybavení v multiplayeru.