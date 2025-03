Česká akce Carbon nám ukáže budoucnost s neobyvatelnou Zemí. Hlavní inspirací je klasika Diablo

Hardwire Studios má sice sídlo v Británii, ale jeho osazenstvo se skládá z veteránů české a slovenské herní scény, takže jejich novinku Carbon můžeme považovat za tuzemskou hru. Tato diablovka hodlá převést známý koncept do prostředí kombinujícího kyberpunk a biopunk v budoucnosti, kdy běžný život, jak ho známe dnes, neexistuje. S plánem vydání se tvůrci sice zatím nepochlubili, ale už nyní si můžete Carbon osahat sami díky demoverzi na Steamu.

Demo vyšlo s nedávným Steam Next Festem, během kterého si Carbon přidalo do seznamu přání přes 20 000 hráčů. Podle zpětné vazby oceňovali hlavně souboje, schopnosti a hloubku upravitelnosti postavy. Vsází ale hlavně na to, že to není diablovka z dalšího fantasy světa.

Autoři nám představí drsnou budoucnost, kdy kvůli nehodě v ekologickém inženýrství celá planeta začala mutovat. Místo toho, aby lidé žili jako dřív, se musejí přestěhovat do létajících měst na oběžné dráze, kde místo demokratických vlád vše ovládají megakorporace. Pro ně jsou nejcennějším zdrojem takzvaní AUGové, biologicky či technologicky vylepšení lidé.

Jedním takovým vylepšeným člověkem se staneme i my. Čeká nás ale důležitá volba. Zvolíte technologie nebo biologická vylepšení? To a spousta dalších rozhodnutí dále ovlivní váš herní styl. Ten se odvíjí také od vlastností vašeho těla a specializací, které doprovázejí stromy pasivních schopností.

Pracuje se také rovnou i na multiplayeru, kdy se do porcování nepřátel bude moci pustit parta o čtyřech hráčích. Vydání je ale podle všeho ještě daleko. Tvůrci aktuálně řeší financování projektu. Na stole je stále možnost získat investora, nabízí se ale vyzkoušet i cesta crowdfundingu, kdy by Carbon žádal o podporu na Kickstarteru.