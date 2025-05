Česká diablovka spojuje egyptskou mytologii se sci-fi. The Book of Aaru vyjde koncem května na PC

Tuzemský tým Amenti pracuje na izometrické rogue-like akci, která nás vezme do středověkého Egypta. Premiéra The Book of Aaru už je velmi blízko, datum vydání PC verze je stanovené na 27. května, cena bude 14,79€, tedy nějakých 370 Kč. Kromě toho je už nyní dostupná finální demoverze, kterou si můžete na Steamu zdarma vyzkoušet.

Z první ruky tak okusíte, co vás čeká v plné verzi. Demo obsahuje jeden velký a dva omezené dungeony. Abyste hru pořádně dostali do ruky, projít si můžete i obsáhlý tutoriál. V něm vám tvůrci mimo jiné představí, jak tady funguje manipulace s časem či vylepšování vaší postavy skrz glyfy. V demu ani plné hře nebude chybět čeština.

Egypt v Book of Aaru není přesně takový, jak ho známe z učebnic historie. Autoři si berou jeho historii a mytologii a propojují je se sci-fi prvky. V hlavní roli příběhu je průzkumnice Emily Sands. Roku 1926 se zatoulala do chrámu boha Usira a od té doby se po ní slehla zem. K její smůle se na ni přilepilo prokletí, kvůli kterému musí procházet kobkami, kde to pastmi přímo přetéká.

Jakmile se jí některá z pastí stane osudnou, musí začít zase od začátku. Kobka ale bude zase úplně jiná, herní prostředí se náhodně generuje. Dostaneme se k několika způsobům, jak získat nové dovednosti či zvýšit sílu Emily, což značně navýší naše šance na úspěšný únik.

Z trailerů na první pohled připomene Book of Aaru sérii Diablo, tvůrci se ale nijak netají tím, že pro ně byly hlavní inspirací hity Hades a Curse of the Dead Gods. Ty také pracují s náhodně generovaným prostředím v kombinaci s prvky z žánru rogue-lite.