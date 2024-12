Známe výsledky České hry roku. Zabodovala Krycí jména nebo Hrot. Hráči hlasovali pro Poldu a Last Train Home

S každým rokem u nás vznikne spousta kvalitních her, které si bezesporu zaslouží ocenění. Loni vyhlášení těch nejlepších za rok 2022 neproběhlo kvůli nedostatku financí. Letos se ale díky partnerům mohla akce vrátit a pořadatelé se rozhodli, že spojí oba ročníky dohromady. Níže si můžete projít výsledky ve všech kategoriích. Celý přenos pak najdete na YouTube.

České hry roku 2022 a 2023 Herní design 2022: Krycí jména od CGE Digital

od CGE Digital Audiovizuální zpracování 2022: Afterglitch od Hangonit

od Hangonit Cena hráčů 2022: Polda 7 od Zima Software

od Zima Software Hra roku 2022: 1428: Shadows over Silesia od KUBI Games

od KUBI Games Síň slávy: Jan Jirkovský

Herní design 2023: Hrot od Spytihněva

od Spytihněva Audiovizuální zpracování 2023: Bzzzt od Karla Matějky

od Karla Matějky Cena hráčů 2023: Last Train Home od Ashborne Games

od Ashborne Games Hra roku 2023: Last Train Home od Ashborne Games

Během večera přišla řada také na hry, jejichž premiéra se teprve chystá. Jednou z nich je Scarlet Deer Inn od týmu Attu Games. Demo jsme si mohli vyzkoušet už před pár měsíci a zatím působí jako dobrodružná plošinovka, která dokáže překvapit svojí potemnělostí. Vydání chystá na příští rok pro PC, Xbox a Nintendo Switch.

Ukázalo se také Matcho od FiolaSoftu, které vychází 13. března příštího roku. Vůbec poprvé jsme viděli ukázku s českým dabingem. Ve hře zazní hlasy Oldřicha Hajlicha, Ivany Korolové, Petra Rychlého nebo Pavla Rímského. Ještě ale není jasné, že čeština bude součástí hry rovnou při vydání. Jde o nákladný proces, a pokud chcete vývojáře podpořit, můžete tak učinit v kampani na Startovači, kde se snaží vybrat 300 000 korun na dokončení dabingu. Za příspěvek si můžete vybrat z několika odměn.

Přišla řada i na Gray Zone Warfare, taktickou akci, která letos vyšla v předběžném přístupu na Steamu. I když už je venku, vývojáři z Madfinger Games před sebou stále mají spousty práce. Pokud jste hru zkusili při vydání, nyní máte důvod k návratu. Nedávno totiž vyšla větší aktualizace Night Ops.

Pro příští ročníky předávání cen za českou hru roku se chystají změny. Ten další máme očekávat na konci roku 2025. Opět se tedy spojí dva roky dohromady, ale dožene se tím rozestup, díky čemuž se budou oceňovat hry z aktuálního roku. Pro rok 2024 jsou mezi nominovanými Velvet 89, Phantasos, TopSpin 2K25, Farmageddon: Undead, Wings of Redemption, Whispers of Prague, Shrot, Solar Storm, Kubikon 3D, Movies Tycoon, Kvark, Gods Against Machines, The Happies: Amber Falcon, Rats in a Cage, Blockstar VR, Rail Route a Omnibullet.