Česká spořitelna má svítící karty s motivy nové Mafie. Stejně jako u Kingdom Come je nabídka omezená

Vliv Kingdom Come 2 zasáhl kromě herního průmyslu i řadu dalších odvětví. Jednou z nevšedních spoluprací byla tematická karta od České spořitelny, která jako první na světě s OLED při platbě svítila. Pokud jste tuto nabídku nestihli, nyní máte šanci získat kartu s motivy nové Mafie a v jedné variantě se vracíme i k remaku prvního dílu.
Karta v sobě nemá vlastní zdroj energie. Svítí díky tomu, že energie získaná technologií RFID, běžně používané pro bezkontaktní platby, využívá vedle napájení čipu také k rozsvícení OLED filmu. Je to v podstatě jen kosmetický rozdíl, jinak jde o běžnou platební kartu se všemi bezpečnostními standardy a certifikáty.
Zase to bude boj, ale trochu jinak
Nabídka karet je i v případě Mafie omezená a získat ji můžete od 8. srpna do 18. září. Celkem je jich 3 000, přičemž každý den se soutěží o stovku. Každý pracovní den od 8:00 do 20:00 mají klienti možnost vyplnit kvíz v digitálním bankovnictví George. Karty získají ti, kteří zvládnou kvíz správně vyplnit v co nejkratším čase. Spořitelna 100 klientů vybere až na konci dne.
Vedle toho si od 8. do 17. srpna můžete v bankovnictví aktivovat i trojici virtuálních karet s motivy Mafie, díky čemuž se dostanete do soutěže o 100 klíčů k Deluxe edici nové Mafie. I hráči na konzolích mohou dostat bonus. Skrz program Moneyback může první tisícovka klientů získat 20% slevu na verzi pro PS5 a XSX.
„Dlouhodobá podpora gamingu nám jako bance významně pomáhá zvyšovat povědomí mezi mladou generací a otevírat důležitá témata spojená s podporou sebevědomí, finančního zdraví a kyberbezpečnosti. Zároveň se nám díky předchozí kampani podařilo zvýšit i akvizici nových klientů, kterých bylo více než dva tisíce,” říká Jakub Kuneš, který má v České spořitelně na starosti gaming.
