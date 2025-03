Jaké hry letos chystají vývojáři z Česka a Slovenska. Návštěva Teslova domu i pohádka, která se rychle promění v horor

K ještě efektivnější likvidaci vám poslouží různá komba, zřetězené údery či různé parkourové triky. Čím více destrukce rozpoutáte, tím více bodů získáte. Avšak platí, že nejen akcí živ je dnešní hráč. Matcho tak nabídne i různé hádanky a puzzly, které připomínají např. Portal nebo The Talos Principle. Chybět by neměl ani silný příběh.

Máme tady hned několik výtvorů, za kterými stojí jediný vývojář. Mezi ně se přidává i horor Radiolight od Kryštofa Knesla. Jeho příběh nás zavede do roku 1985, kdy se jakožto policista Ethan vydáme do hlubin národního parku. Ashwood Creek vypadá jako klidné městečko, ovšem vše se pro toto strážce zákona změní, když se vydá po stopě ztraceného dítěte.

Tým Kind of Games složený z bratrů Františka a Zdeňka Záhorových připravuje logickou hru Pushmania, která je navržená pro hraní ve dvojici u jednoho počítače. Sourozenci jsou ztraceni v digitálním světě a my jim musíme v sérii hlavolamů pomoci najít cestu zpět domů a dopátrat se rozuzlení příběhu.

Do Enzova příběhu nahlédneme v moment, kdy utíká z nucených prací v sirných dolech a hledá cestu, jak se postavit na vlastní nohy. Vzhledem k tomu, že se vracíme do minulosti víc než v jakémkoliv jiném díle, se prostředí hry bude značně lišit. Většinu herní mapy tvoří venkov, kterým můžeme cestovat dobovými automobily či na koních.

Oproti trojce, která byla situovaná více jako otevřený svět, kde měl hráč více volnosti, nás hrou bude provázet hlavně příběhová linka. I když prostředí The Old Country bude stále otevřené a v určitých momentech budete moci více prozkoumat jeho prostředí, příběh tady bude největším tahounem.

Pasti, mumie a kletby faraónů. To a spousta dalších nemilých překvapení vás čeká v izometrické akci The Book of Aaru. Tvůrci ze studia Amenti bez okolků přiznávají, že jejich hlavní inspirací jsou hry jako Hades nebo Curse of Dead Gods. Ve své hře ale tento koncept převádějí do prostředí starověkého Egypta.

Máme tady další zajímavě vypadající hru z českých krajin, tentokrát od brněnského týmu Omnia Ludus. Jejich Hlína se od ostatních her liší na první pohled. Celá je totiž ručně vytvořena jak jinak než z keramické hlíny. Fyzické modely jsou skrz fotogrammetrii převedené do digitálního prostoru.

Fogpiercer spadá do žánru rogue-lite, takže poté, co vám nějaká vypečená partička vlak zničí, musíte vyrazit zase od začátku. Cesta se s každým průchodem mění, stejně jako složení vašeho balíčku. Navíc si sami na odbočkách můžete vybrat, kterou cestou se vydáte.

Tým Place of Departure má za sebou povedenou dobrodružnou hru Ministry of Broadcast. Loni na Gamescomu představili Brute Horse, příběhovou akční plošinovku, kterou budeme moci hrát v lokální kooperaci. Vzniká pod záštitou Bohemia Interactive v jejich inkubátoru, který pomáhá s vydáním projektů menších nezávislých studií.

Middle Ages: Peasants & Knights přenesou známou formuli her o přežití do prostředí inspirovaného 14. stoletím v Evropě. Do těchto drsných časů budeme moci vkročit sólo i v multiplayeru. Předtím, než hra vyjde ve finální podobě, nás ještě čeká předběžný přístup.

The House of Tesla

Plán vydání: 2025

2025 Platformy: PC

Leonardův příbytek jsme prozkoumali už dostatečně, a tak nás tvůrci ze slovenského studia Blue Brain Games zavedou k dalšímu geniálnímu vynálezci. The House of Tesla je další z jejich série logických adventur, kde narazíte na spoustu prostorových hádanek a hlavolamů. Velmi příjemným bonusem je to, že součástí hry je český dabing.

The House of Tesla se odehrává ve Wardenclyffe. Dle původní vize Nikoly Tesly se právě toto místo mělo stát městem budoucnosti. Byl to jeho nejambicióznější projekt, kde každý objekt měla propojovat bezplatná a bezdrátově vedená elektrická energie. Plán to byl sice velkolepý, ale do finální podoby se nedostal. My se očima vynálezce podíváme na události, které vedli k neslavnému konci.

I když Teslův příběh spadá do stejného žánru jako trilogie The House of Da Vinci, mohou si vývojáři tentokrát v hlavolamech dovolit velmi odlišné věci. Přeci jen oba vynálezce od sebe dělí stovky let. V případě Tesly samozřejmě budou dominovat hrátky s elektřinou, se kterými nám pomůže zařízení schopné ovlivňovat její tok.