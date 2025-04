České herní studio Amanita Design začíná s deskovkami. Na stůl převede krásně malovaný svět hry Pilgrims

V týmu Amanita Design nevzniká jen papírová adventura Phonopolis, ve spolupráci s deskoherním vydavatelstvím Pink Troubadour chystají svoji první rodinnou deskovku. Na podzim roku 2025 se na stoly dostane nový příběh z pohádkového světa Pilgrims, který v digitální podobě můžete navštívit na PC, na mobilech i na konzoli Nintendo Switch.

Pilgrims: Curious Adventures vyjde v češtině i angličtině a je určená pro 1-4 hráče. Partie zabere zhruba 60 minut na mapě složené z mřížky 5x5 karet. Každý hráč má vlastního poutníka, se kterým cestuje po světě, potkává podivné pocestné a naráží na zvláštní události. Některé chasníky můžete přizvat do party, někdy natrefíte na užitečné předměty, které se budou hodit při překonávání překážek.

Vaším cílem je během čtyř kol dokončit co nejvíc takových dobrodružství. K tomu budete muset vybírat správný směr cesty a efektivně využívat schopnosti pocestných a nasbíraných předmětů. Pokud se zadaří, získáte trvalá vylepšení družiny a vítězné body, které v závěru rozhodnou o vítězi.

I když deskovka sdílí jméno a svět s herní předlohou, nenarazíte tady na staré známé příběhy. Výtvarník a designér Radim Jurda se namísto přímé adaptace rozhodl vytvořit něco zcela nového, co jsme v pohádkovém světě Pilgrims ještě neviděli. Kromě mechanik se stará také o grafiku, která je po vzoru her od Amanity parádní. Sám dříve pracoval na logické plošinovce Creaks a deskovce Insula.

„Po osmi letech práce na Creaks jsem měl chuť pustit se do menšího projektu – něčeho, co spojí můj zápal pro deskovky s rukodělnou estetikou Amanity. Původně z toho měla být jednoduchá karetní hra na odreagování, ale projekt si brzy začal žít vlastním životem. V deskovce se nám podařilo zachovat hravost a přístupnost počítačové předlohy, ale zároveň do ní dostat víc prostoru pro přemýšlení a taktizování,“ komentuje oznámení hry Radim Jurda. Pokud vás deskoherní Pilgrims zaujali, těšte se na říjen. Během veletrhu Essen SPIEL 2025 je autoři představí naplno.