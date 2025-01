České Space Engineers 2 si zahrajeme koncem ledna. Tvůrci si dali za cíl vytvořit vesmírný sandbox bez kompromisů

Netrvalo to ani měsíc od oficiálního odhalení a pražský tým Keen Software House naplno prozradil, co chystá pro pokračování vesmírného pískoviště Space Engineers. Pokud patříte mezi nadšené objevitele vesmíru, na otestování možností nových technologií nebudete muset čekat dlouho. Space Engineers 2 totiž vyjdou v alfa verzi na Steamu už 27. ledna. Vedle základní verze za 29€ si můžete za 43,8€ pořídit Pioneer Edition, která obsahuje navíc soundtrack a materiály ze zákulisí vývoje. Do budoucna se plánují i verze pro konzole Xbox a PlayStation.

Stejně jako předchozí projekty studia vyjde i tato novinka nejdřív v předběžném přístupu a postupně se bude rozrůstat o další mechaniky a obsah. Novinky budou přibývat v takzvaných Vertical Slices. S vypuštěním alfa verze bude k dispozici první z nich. Vyzkoušet si můžete kreativní mód, se kterým do sytosti otestujete nové nástroje pro budování struktur všeho druhu.

Právě mechanika stavění je jednou z hlavních věcí, které má druhý díl vylepšit. Ať už pracujete na vesmírné lodi, na menším nástroji, nebo opravujete dveře, vše bude fungovat skrz sjednocený intuitivní systém. Struktury můžete tvořit blok po bloku, nebo je postavit rovnou z nákresů. Některé z výtvorů si můžete přenést i z prvního dílu skrz oficiální nástroj.

Vše pohání jejich vlastní engine VRAGE3, který je evolucí VRAGE2, využívaného u prvního dílu. Pracuje se na něm od roku 2022 a umožňuje vývojářům posouvat hranice možností o pořádný kus. Mohou efektivně využít možnosti moderního hardwaru, díky čemuž bude možné ve hře vytvořit ještě komplexnější stavby. Zároveň si díky němu mohli dovolit razantně vylepšit grafiku.

Vývojáři chtějí opět co nejvíc zapojit komunitu. Kromě toho, že hráči budou moci dávat zpětnou vazbu už od prvotní verze, v rámci jednoho z prvních updatů přibyde podpora sdílení komunitních výtvorů skrz Mod.io. Mezi dalšími přídavky jsou nástroje pro tvorbu modifikací.

V budoucnu v rámci větších updatů se pak Space Engineers 2 rozrostou třeba o planety a rozšířené mechaniky přežívání. Zatím posledním odhaleným přídavkem bude volumetrická voda. Vedle vesmírných plavidel se tak budou hodit i klasické lodě a ponorky. Pokud bychom se měli podívat do vzdálenější budoucnosti, můžeme čekávat podporu multiplayeru a poprvé také plnohodnotnou příběhovou kampaň.



Hardwarové požadavky Space Engineers 2

Příběhový mód vypráví o bratrech Miroslavovi a Ivanovi Sokolových, kteří byli součástí posádky lodi Calypso. Po desetitisícileté cestě v kryospánku se probouzejí v soustavě Almagest a zjišťují, že cesta to nebyla úplně hladká. Většina posádky následkem toho zůstává ve spánku a my budeme muset najít způsob, jak situaci zachránit.

Ambicí Space Engineers 2 je stát se ultimátní vesmírnou sandbox hrou pro nadšence do inženýrství. Autoři nehodlají dělat žádné kompromisy. Než ale hra dojde do konečné podoby, bude to nějaký pátek trvat. Vzhledem k tomu, že vyjde nejdříve alfa verze, musejí hráči počítat s tím, že se mohou objevit problémy, ať už s funkcemi či s optimalizací. V ohledu hardwarových požadavků ale nejsou vesmírní inženýři nijak brutální. Doporučuje se alespoň grafická karta GeForce 2080 Ti od Nvidie nebo Radeon RX 6800 od AMD, což je při pohledu na další velké hry z minulého roku vcelku standard.

Co teď bude s prvními Space Engineers? Vše zůstane při starém. Do hry budou nadále přibývat updaty zdarma pro současné majitele. Na jedničce bude nadále pracovat 30členný tým, takže se nemusíte bát, že by ze dne na den tento úspěšný projekt studio odstřihlo.

Zdroj: Keen Software House