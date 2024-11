Český Robinson Crusoe žádá hráče o finanční podporu. Chce skloubit přežívání na ostrově se silným příběhem

Tým Infilope Games představil svůj dobrodružný survival na nedávné akci Czech & Slovak Game Direct. Vzápětí rozjeli kampaň na Hithitu, kde žádají fanoušky o podporu, aby mohli hru zdárně dokončit. Cílem je vybrat 500 000 korun. V dobře psaní článku se vybralo přes 42 000, což se nemusí zdát jako moc, ale do konce kampaně zbývá ještě víc než měsíc, takže se osud Robinsona Crusoe může otočit.

Čeká nás výprava na záhadný ostrov v Karibiku během 17. století. Jelikož je Robinson trosečník, bude to chtít z počátku hodně snahy, než se bude moci pustit do většího průzkumu či rovnou ovládnutí zdejší přírody. Ostrov je to plný nebezpečí, ale nepůjde vám o život nestále. Můžete si udělat i spojence. Samozřejmě se to neobejde ani bez Pátka.

Herního Robinsona pohání Unreal Engine 5. Tvůrci si dávají za cíl, že survival a RPG prvky propojí se silným příběhem, který si navíc sami budeme moci utvářet skrz vlastní rozhodnutí. Aby atmosféru opuštěného ostrova plného tajemství podtrhli, na hudbě pro hru pracuje skupina Deloraine, která spadá do žánru fantasy-pagan.

Za příspěvek si můžete vybrat i náležitou odměnu. Jsou tady klasiky, jako oblečení, magnety nebo kopie samotné hry. Pokud se plácnete přes kapsu trochu víc, můžete si pořídit Robinsonův ručně kovaný nůž. Mezi nejdražší odměny pak patří kurzy přežití v přírodě.