Cestování v čase, osmdesátkové Polsko, apokalypsa a zrůdy, které splývají v jedno. To je horor Cronos: The New Dawn

Polské studio Bloober Team nelení a po výborném remaku hororu Silent Hill 2 se pouští do další žánrovky. Cronos: The New Dawn je jejich původní dílo. Představili nám ho už loni, nyní se pochlubili první pořádnou ukázkou z hraní. Kromě toho, že jsme viděli nové prostředí, přišla řada na mechaniku Merge. Zrůdní nepřátelé se pomohou propojit a vytvořit tak ještě větší a silnější nechutnost. A to opravdu nechcete.

Stále se počítá s tím, že Cronos vyjde v letošním roce na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Příběhová linka se odehrává na dvou různých časových osách. Vedle apokalyptické budoucnosti jsou to 80. léta minulého století na místě inspirovaném polským městem Nová Huť. My se jakožto cestovatelé v čase pokusíme z minulosti zachránit důležité osobnosti, které by lidstvu pomohly v budoucnosti zabránit apokalypse.

Zrůdám, kterých se v traileru mihlo několik, se tady říká Orphans, tedy sirotci. Jejich spojování a tvorba ještě nebezpečnějších nepřátel má být jednou ze základních mechanik hry. Jakmile některou z potvor sejmete, musíte její tělo rovnou spálit. Jinak si ho může přivlastnit další potvorák a rázem budete mít o poznání větší problém. Znovuzrození jsou totiž silnější, rychlejší a odolnější.

„Pokřivený mix sci-fi, cestování v čase, retro-futuristického strachu a body hororu - to vše zasazené do drsného Polska 80. let,“ popisuje hru režisér a designér Wojciech Piejko. Kromě probíraných zrůd budeme čelit anomáliím, které ohýbají samotnou realitu. Tvůrci slibují, že příběh bude propletený kryptickými záhadami a vyvolá ve vás pocit nejistoty, který během hraní jen tak neopadne. Tomu pomůže také soundtrack z pera skladatele Arkadiusze Reikowskiho.