Chcete hrát Matcho s českým dabingem bez kompromisů? Podpořte vývojáře v kampani na Startovači

Studio FiolaSoft už přes 4 roky vytváří Matcho, což je kombinace akční skákačky z pohledu první osoby s mechanikami ze spoj-3 her. Během včerejšího předávání cen České hry roku tvůrci oznámili, že vydání na PC a PS5 chystají na 13. března 2025. Později se objeví i na Xboxu. Součástí hry je český dabing, z něhož jsme dostali první ochutnávku. Můžete sami ovlivnit, jak ve výsledku bude vypadat.

Kompletní dabing je nákladná a časově náročná záležitost. Proto se vývojářům často nevyplácí. Matcho ho mít bude i přes to, že na něm pracuje nezávislý tým. Aby ho tvůrci mohli dotáhnout do takové podoby, jakou si představují, potřebují k tomu ale pomoc od komunity. Na Startovači rozjeli kampaň, kde se snaží vybrat částku 300 000 korun. V době psaní článku se vybralo přes 200 000, takže splnění základního cíle vypadá velmi nadějně. Do konce kampaně zbývá 41 dní.

Stanoveny jsou rovnou i další cíle, které ovlivní, jak kvalitní dabing bude a jak rozsáhlý bude celkový příběh hry. S vyššími částkami si mohou dovolit přidat dialogy hlavním a vedlejším postavám nebo upravit filmečky tak, aby seděly jak anglickému, tak českému dabingu. A pokud půjde částka ještě výš, mohly by přibýt i dodatečné mise a vyškrtnuté části příběhu.

I kdyby se základní částka nevybrala, na dabingu se bude pracovat i nadále. Nižší rozpočet ale znamená méně možností, jak s češtinou pracovat a co všechno by jí bylo možné obětovat. Fanoušci o dabing ale očividně zájem mají. Je ostatně vždy příjemné slyšet ve hrách hlasy českých herců. Do tvorby Matcho se zapojili například Petr Rychlý, Ivana Korolová nebo Pavel Rímský.

Již tradičně si za svůj příspěvek můžete vybrat některou z odměn. Nenajdete mezi nimi ale hru samotnou. Jde hlavně o digitální bonusy a zážitky. Tvůrci chtějí co největší část z vybraných peněz investovat do dabingu a fyzické odměny či klíče ke hře by si značný kus ukousnuly.