Chystá se desková hra ze světa Raymana. Na Kickstarteru zazářila

Na Kickstarteru právě startuje kampaň na titul Rayman: The Board Game. O tom, jak je Rayman silná značka, svědčí i fakt, že 15 dní před koncem kampaně měli autoři na svém kontě vybraných více než 182 tisíc dolarů, tedy více než 4 miliony korun. Cílovou částku necelých 37 tisíc dolarů se tak podařilo vybrat během chvilky.

V základu na vás čekají čtyři hratelné postavy, a to Rayman, Barbara, Globox a Grand Minimus. Ať už si vyberete kohokoli, váš cíl bude vždy stejný – vyhrát závod. To nebude úplně tak jednoduché, protože do cesty se vám připlete řada překážek, budete muset přeskakovat z plošiny na plošinu, kromě toho se vám do cesty budou plést také vaši protihráči.

Každá z těchto postav má svůj vlastní balíček karet, které vám umožňují utíkat a vyhýbat se překážkám. Na začátku kola si všichni hráči vyberou dvě z nich, následně je otočí a zahrají podle jejich iniciativy. Z popisu je jasné, že Rayman nebude žádná složitá a náročná hra, spíše naopak. Ke hře posadíte i nehráče, který si partii užije stejně tak jako zkušený deskovkář. Zkušenější hráči si navíc mohou upravit obtížnost podle svých preferencí.

Tvůrci přiznávají, že si jako vizuální inspiraci vzali Rayman Legends, protože se jedná o zatím nejnovější přírůstek do už takřka 30leté série. Za povšimnutí stojí zejména detailní vinylové figurky hrdinů, jež mají v základní hře měřítko 45 mm. Kromě toho se můžete těšit i na kvalitní kartonové komponenty a karty.

Základní hra vyjde na 44 eur (asi 1 100 korun), což nezní vůbec špatně, k této částce je však třeba přičíst ještě daň a cenu za dopravu. Pokud byste zatoužili po verzi Origins za 133 eur, získáte navíc rozšíření umožňující hrát hru až v 6 hráčích, dvě nové tratě, set 10 figurek s alternativním vzhledem a dřevěné deluxe žetony.

Nejvyšší varianta Legends vás vyjde na 233 eur, a kromě výše zmíněného dostanete obaly, plechovou krabici, a hlavně čtyři vinylové figurky hlavních hrdinů v měřítku 150 mm. Backerům by pak titul měl být distribuován na začátku července 2025. Je otázkou, jestli se některý z českých vydavatelů ujme české jazykové mutace, zatím však nic takového oznámeno ani naznačeno nebylo.