Chystáte se večer na Path of Exile 2? Obrňte se trpělivostí a očekávejte fronty, vzkazují vývojáři

Dnes ve 20:00 našeho času to vypukne. Kolem předběžného přístupu do Path of Exile 2 je humbuk, který nečekal snad nikdo. Překvapení jsou i samotní vývojáři. Jonathan Rogers, spoluzakladatel studia Grinding Gear Games, se ve videu pochlubil, že si přístup aktivovalo více než milion hráčů a prodeje stále rostou.

Z byznysového pohledu je to samozřejmě masivní úspěch. Pro nedočkavé hráče to ale bude znamenat komplikace. Minimálně celý víkend máme očekávat fronty při přihlášení. I když nedávno přišel odklad spuštění předběžného přístupu právě kvůli navýšení kapacity serverů, vývojáři zkrátka nečekali, že dosáhnout tak velkého čísla. Momentálně se pracuje na dalším rozšíření kapacit, které by mělo přijít do provozu brzy.

Jen pro připomenutí, Path of Exile 2 je diablovka, kde se jde s RPG systémy opravdu do hloubky. Ne nadarmo je první díl tak oblíbený u hardcore hráčů. Při vydání plné verze bude zdarma, dnes večer začíná předběžný přístup, za který se platí. Minimálně si musíte pořídit supporter pack za 27,75€, tedy nějakých 700 Kč. Plné verze bychom se měli dočkat zhruba za půl roku. Vedle PC je předběžný přístup dostupný také na PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X.