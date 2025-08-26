Chystejte si mapy a kružítka. Velkolepá strategie Europa Universalis V nemá k vydání daleko

Podzim bude nabitý spoustou her z rozmanitých žánrů, ze který si vyberou snad všichni fanoušci. Zkrátka nepřijdou ani zapálení stratégové. Svoji politickou hru v Europa Universalis V budete moci rozjet od 4. listopadu, kdy hra vychází na PC. I když jde o pátý díl zažité série, tvůrci slibují spoustu změn, díky kterým se vzdálí od základů z deskových her.
Stále platí, že Europa Universalis bude jednou z nejkomplexnějších strategických her na trhu. Základní systémy se nově více točí okolo simulování modelů populace, které ovlivní ekonomický růst, kultura, náboženství i epidemie nemocí. Vlastní podobu historie začínáme psán v pozdním středověku, kdy se doba hradů a rytířů chýlí ke konci a pomalu se přehupujeme do renesance.
V žádné z předchozích her série jsme nezačínali tak hluboko v historii. Startujeme v roce 1337, kdy se Francouzi a Angličané chystají na stoletou válku. Svůj národ povedete následujících 500 let. A který to bude? To už je na vás. Můžete usednout na trůn některé z mocností, ale nic vám nebrání v tom, abyste začali jako nevýrazný šlechtic a postupně se prodrali k ovládnutí celého kontinentu.
Pětka vylepší i samotnou herní mapu. Je podrobnější, máte přehled o menších provinciích a jejich populaci. Na ně je navázaný ekonomický systém s výrobou a zdroji, bez kterých jen těžko bude fungovat produkce. Vše musí šlapat jako hodinky a sami uvidíte, jak obtížné to může být. Obzvlášť když vám do toho začne strkat prsty nepřítel.
Vedle toho, že je Europa Universalis známá jako výborná strategie, se hráčům zapsala do paměti i skrz hromadu rozšíření, se kterými se nákup kompletní hry pěkně prodraží. Paradox s novým dílem na své strategii očividně nic měnit nebude. Vedle standardní verze za 60€ se prodává také Premium edice, se kterou jako bonus v budoucnu dostanete tři obsahové balíčky a kosmetickou odměnu. Ta vás vyjde na 85€.