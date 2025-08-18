Čínská herní studia nezastavují. Swords of Legends v první ukázce z hraní připomíná hit Black Myth: Wukong

Wukong nebyl ojedinělá událost. Obecně asijská herní studia se od free-to-play her a multiplayerovek postupem času stále častěji pouštějí do plnohodnotných singleplayerových zážitků. Nedávno jsme tady měli čínský Wuchang: Fallen Feathers, před pár lety jihokorejský Stellar Blade nebo Lies of P a ani v budoucnu o novinky z těchto krajin nebude nouze. Jednou z nich je akční RPG Swords of Legends, jehož první ukázka z hraní vypadá skvěle.
Od pohledu znalí hráči poznají, že Swords of Legends pohání Unreal Engine 5. Pracuje na něm studio Aurogon Shanghai a jde o pokračování série GuJian, která odstartovala v roce 2010 na PC. Všechny tři díly najdete na Steamu, ovšem pouze ten poslední vyšel s anglickým překladem. Pokračování by mělo počítat s vydáním na trzích po celém světě. Tomu napovídá i název, který lépe sedí anglicky mluvícímu publiku.
Na hře se začalo pracovat v roce 2021, teprve v roce 2024 se ale studiu podařilo získat investora. Vývoj je tedy v plném proudu druhým rokem, výsledek v plné parádě tedy nejspíš uvidíme až za několik let.
Každopádně už teď je jasné, že Swords of Legends nebudou souls-like. Tvůrci místo toho zvolili tradičnější styl akčního RPG. Hráče chtějí vedle efektních soubojů zaujmout silným příběhem s filmovými animacemi a vedlejšími úkoly. Herní svět se má skládat z polootevřených oblastí. I když bude prostor na trochu průzkumu, pořád budete vědět, kudy se vydat dál.
Při pohledu na záběry z hraní se nám souls-like hry ale vybaví okamžitě. Správně načasované úhyby, blokování a úskoky budou očividně denním chlebem hlavního hrdiny. Do boje si bude také moci povolat spojence a společně vystřihnout v boji parádní útoky. Kapitolou samou o sobě je design monster, který se v asijských hrách jen tak neokouká. Tělo s létající hlavou, která mezi zuby svírá meč, jinde jen tak neuvidíte.
Zdroje a další informace: DSOG