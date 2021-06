10 her, které nám chyběly na letošní E3: Fable, Hellblade 2 a další

Senua’s Saga: Hellblade 2 O pokračování příběhovky Hellblade jsme se dozvěděli už v roce 2019 během předávání cen The Game Awards. Už tehdy bylo známo, že je studio Ninja Theory součástí Xbox Game Studios, takže od té doby Hellblade 2 hráči vyhlíželi na každé prezentaci Microsoftu. Senua ale chyběla i na letošní velké akci, kterou Xbox tentokrát uspořádal společně s Bethesdou, která se loni také přidala do jeho týmu. Vývojáři na E3 nicméně tak úplně nechyběli. V rámci Xbox Games Showcase: Extended, která proběhla minulý čtvrtek, se o pár věcí přece jen podělili. Za nás by video, které v rámci této menší akce ukázali, mohlo být součástí samotné velké prezentace. Můžete se podívat na pár nových záběrů ze hry a také nahlédnout do zákulisí vývoje. K tomu ještě přihodil pár vět kreativní ředitel studia jménem Tameem Antoniades. Řekl, že nechtějí z Hellbladu 2 udělat jen obyčejné pokračování a dávají si na něm opravdu záležet. Trochu nás zaráží, že tvůrci Hellblade 2 představili tak brzy vzhledem k tomu, že vydání je plánované nejdříve na rok 2023. Hra ani zatím není v plné produkci, takže vývojáře čeká ještě spousta práce. Očividně si ale dávají záležet, aby vše bylo dokonalé do posledního detailu. Chtějí, aby Island, na kterém se hra odehrává, působil co nejreálněji, a to stejné platí i pro akci, která se na něm bude odehrávat.

Fable Pokračování kouzelné série Fable je už úplně jiný případ než Hellblade. O novém díle jsme totiž neslyšeli od jeho oznámení, které proběhlo loni v létě. Na jednu stranu bychom se rádi konečně dozvěděli víc. Na tu druhou je nám ale jasné, co stojí za tím, že o Fable zatím nebylo tolik slyšet. Důvod je naprosto jednoduchý. Pokračování má totiž na svědomí studio Playground Games. To můžete znát jako tvůrce arkádové závodní série Forza Horizon. Na E3 byl představen její pátý díl, ve kterém se podíváme do Mexika, a jeho vydání by mělo přijít už za pár měsíců. Konkrétně 9. listopadu. Vývojáři tedy mají plné ruce práce s dokončováním tohoto projektu a práce na novém Fable se naplno rozjedou až poté. Je docela pravděpodobné, že na něm už nyní pracuje menší část týmu. Playground Games přeci jen nejsou žádným malým studiem. Data stará pár let mluví o více než 200 zaměstnancích a dnes to bude určitě ještě o nějakou tu stovku víc.

Evil West Evil West se nám poprvé představil loni během předávání cen The Game Awards. Má ho na svědomí studio Flying Wild Hog, které můžete znát jako autory novodobé série Shadow Warrior. Kromě pokračování této ulítlé samurajské akce pracují na další akci, ve které nám představí jejich fantasy verzi divokého západu. Jsme docela překvapeni, že o Evil Westu nebyla řeč ani na jedné z konferencí. K jeho vydání má totiž dojít ještě letos, a kromě úvodního traileru jsme z něj zatím neviděli vůbec nic. Nedivili bychom se tedy, pokud by v tomhle případě přišel odklad. Zahrajete si za jednoho z posledních tajných agentů, který se specializuje na lov upírů. Jste poslední záchranou lidstva. Do démonických nepřátel se budete moci pořádně pustit díky bohatému arzenálu zbraní a postupem hrou si budete moci vylepšovat své schopnosti. Navíc si celou hru budete moci projít také v kooperaci.

Bayonetta 3 Pokračování Bayonetty je podobný případ jako Metroid Prime 4. O něm ale na letošním Nintendo E3 Directu padla alespoň zmínka, což se o Bayonettě říct nedá. Třetí díl se představil krátkým teaserem už v roce 2017 a od té doby o akci se sexy čarodějkou v hlavní roli nebylo slyšet. Podle informací, které dorazily na veřejnost krátce po E3, pokračuje vývoj bez problému, ale nějak se nám tomu nechce věřit. Celkově jsou poslední projekty studia PlatinumGames docela zmatené. Třeba takový Babylon’s Fall, který byl po letech konečně pořádně představen, se od původních ukázek dost změnil. Každopádně doufáme, že se pokračování Bayonetty podaří PlatinumGames dotáhnout do konce. Kvalitní hack’n’slash akci si přece jen nikdy nenecháme ujít. Obzvlášť, když má tak osobitý styl jako právě Bayonetta.

Ruined King: A League of Legends Story Riot Games sice přímo na E3 nebyli, ale mezi účastníky Summer Game Festu jejich logo už najdete. Je docela s podivem, že nedošlo ani na jednu z jejich připravovaných singleplayerových her, které rozšiřují příběhové pozadí světa jejich populární MOBA hry League of Legends. Stejně jako spousta dalších studií musel i Riot kvůli pandemii měnit své plány. Podle těch původních měla být totiž tahovka Ruined King venku už v první polovině letošního roku. Ještě loni nicméně přišel odklad s tím, že vyjde někdy v roce 2021. Od té doby se tvůrci nepodělili o žádné novinky ohledně tohoto projektu. Příběh hry navazuje na dlouhou dějovou linii, která se v League of Legends vyvíjí už pěkných pár let. Společně s šesti známými postavami ze hry se vydáme do Bilgewateru, což je temný region plný pirátů, lapků a spousty podmořských nebezpečí. My se ale budeme vypořádávat hlavně s padlým králem Viegem.

Convergence: A League of Legends Story Kromě Ruined Kinga je v rámci Riot Forge ve vývoji také akční plošinovka Convergence, o které toho víme podstatně méně. Po představení úvodního traileru jsme o ní zatím více neslyšeli. Má ho na starosti studio Double Stallion, které za sebou má jen pár malých projektů, takže se těžko odhaduje, jak vůbec bude vypadat. Je ale jasné, že v hlavní roli bude Ekko, který si pohrává s ovládáním času. Jeho schopnosti jistě budou součástí hratelnosti i v Convergence. O příběhu zatím bližší informace nemáme. Snad jen to, že se v průběhu hry podíváme do regionů Zaun a Piltover. Doufáme, že se první kousky z Riot Forge povedou. Svět League of Legends má totiž obrovský potenciál pro desítky dalších podobných projektů. Kromě toho samozřejmě i samotný Riot vyvíjí další vlastní projekty. Mezi ně patří například bojovka nebo MMORPG.

Avowed Očekávali jsme, že se Obsidian Enternatinment podělí alespoň o nějakou novinku ohledně jejich nového fantasy RPG s otevřeným světem, které představili jako jeden z prvních projektů po akvizici Microsoftem. Místo toho jsme se od nich dočkali jiných věcí. Kromě nového obsahu pro Grounded to bylo oznámení The Outer Worlds 2. Zdejší vývojáři se tedy rozhodně neflákají. Přijde nám ale docela zvláštní, že oznamují více velkých projektů naráz, když vlastně ani o jednom z nich toho pořádně moc nevíme. A co víc, není jisté ani to, že by měl alespoň jeden z nich dorazit příští rok. Je ale jisté, že Avowed si zahrajete pouze na PC a Xboxu Series S|X. Tento projekt je mimo jiné zajímavý díky tomu, že se odehrává ve světě Pillars of Eternity, což je série RPG ze staré školy, na kterých Obsidian pracoval v minulosti. Bude velmi zajímavé prozkoumávat Eoru z úplně jiné perspektivy, než jsme doposud byli zvyklí.

Final Fantasy XVI Série Final Fantasy jako taková sice na letošní E3 nechyběla, ale po plnohodnotném pokračování nebylo ani stopy. Po patnáctém díle se opět změnil vývojářský tým a vypadá to, že se série bude od RPG s tahovými souboji ještě více posouvat k čistokrevné akci. Final Fantasy XVI má být časovou exkluzivitou pro konzoli PlayStation 5. Jak dlouho potrvá a na jaké další platformy se dostane, zatím nevíme. Více informací bylo zatím odhaleno pouze ohledně příběhu. Stejně jako předchozí díly Final Fantasy bude i šestnáctka fungovat samostatně, takže nemusíte znát předchozí díly. Podíváme se do světa jménem Valisthea, kde lidé žijí spokojeně díky krystalům zvaným Mothercrystals. Území zdejšího světa je rozděleno do šesti částí, přičemž každou z nich ovládá jedna frakce. V hlavní roli bude Clive Rosfield, potomek arcivévody z Rosarie. Příběh se bude točit okolo pomsty kvůli tragédii způsobem eikonem Ifritem.

Hollow Knight: Silksong Fanoušci žánru metroidvania tento titul jistě netrpělivě vyhlížejí už pěkných pár let. Původní Hollow Knight je bezesporu jedním z nejlepších zástupců tohoto žánru za poslední dekádu, takže se ani není čemu divit. Vývojáři z Team Cherry jsou ale ohledně sdílení nových informací docela skoupí a už před E3 uklidňovali nadšení fanoušků, že se Silksong na žádné z prezentací neobjeví. Opět se podíváme do temného světa Hollow Knighta. Tentokrát to ale bude v roli Hornet, která je ochránkyní Hollownestu. Sama v nebezpečném prostředí se potýká s nepřáteli. Pokud jste hráli původní hru, jistě je vám jasné, že někteří z nich jí dají pořádně zabrat. Hornet disponuje novými schopnostmi, které by měli udělat pohyb po mapě dynamičtější. Lišit se bude také samotný boj vzhledem k tomu, že místo meče třímá kopí. S ním budete moci probodnout více než 150 nových monster. Snad o Silksongu uslyšíme brzy. Dobrých metroidvanií totiž není nikdy dost.