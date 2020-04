10 her s tématikou Velikonoc: i koledování může být virtuální

Alien Isolation a velikonoční vajíčka Jedním z největších symbolů Velikonoc jsou velikonoční vajíčka. Ta vlastně mají velký význam i ve hrách jako takzvané easter eggs. Pokud chcete pocítit pravou atmosféru Velikonoc doma, zkuste Alien Isolation. Zde vajíčka hrají hlavní roli.

Ve Vetřelci je dostatek vajíček na vymalování Ve filmovém Vetřelci se totiž nejdříve z vajíček "vyklubou" (no spíš se vajíčka otevřou) takzvaní facehuggers, kteří se přichytí k obličeji člověka a nakladou do něj vajíčka. Z těch pak v člověku vyrůstá vetřelec, než své oběti vylezen ven z břicha. I ve hře Alien Isolation od anglického Creative Assembly najdete dost těchto vajíček, dost vetřelců a jiných nebezpečí. Alien Isolation: vesmírné plížení (recenze) Vlastně hra splňuje další symboliku Velikonoc. Pokud si tento svátek spojujete se silnými emocemi, můžete si být jisti, že ty vás při průchodu temnými chodbami lodi rozhodně neminou. A chybí-li vám pomlázka, snad vás pár ran tyčí do šílených lidí na stanici dostatečně uspokojí. Zvětšit video

Yoshi's Crafted World a malovaná vajíčka Symboliku vajíček najdete také v Yoshi's Crafted World. Zde je možná ještě silnější, jelikož hra je na nich mnohem víc založena. Známá postava Yoshi od společnosti Nintendo začínala v Mariovi. Je dost známá jako jistý obětní beránek, aby Mario přeskočil tu šílenou propast. Časem se ale dočkala vlastních her.

Proměnit nepřítele ve vajíčko je zvláštně uspokojivé A ty hry jsou vajíčky přeplněné! Yoshi totiž rád sní své nepřátele a udělá z nich vajíčko, které je navíc dle velikonoční tradic hezky ozdobené. Vajíčka následně může házet na své nepřátele nebo je, v souladu s velikonočními tradicemi, nechá trochu nahromadit za sebou. Yoshi's Crafted World: pohádkové dioráma (recenze) Jinak obecně Yoshi's Crafted World není špatná volba, pokud máte Nintendo Switch. Je to zábavná hopsačka vhodná pro mladé, ale i starší. Krásný výtvarný styl spojený se snadnou hratelností v tomto případě rozhodně zaujme. Zvětšit video

Mario + Rabbids Kingdom Battle a šílení králíci Velikonoční králíci (nebo spíš zajíci, ale neřešme to pro tentokrát) jsou neodmyslitelnou součástí Velikonoc. A snad žádná jiná kra je neznázorňuje tak skvěle jako série Rabbids Rumble od Ubisoftu. Zde jsou totiž králíci hezky vtipní, dělají šílenosti a pořádně se zasmějete. Já přeci jen doporučuji Mario + Rabbids Kingdom Battle, protože tato hra je naprosto úchvatná.

Nejlepší spojení sérii, o kterém ani nevíte, že jste ho vždy chtěli Mushroom Kingdom je pod útokem šílených králíků. Těm se do rukou dostala zbraň, která dokáže jakékoli dvě věci zkombinovat a trochu se jim to vymklo z rukou. Svět je zvráceně vtipný, protože vše má své králičí dvojče. Včetně skupiny hrdinů Mario, Luigi, Princess Peach a spol., kteří se snaží tomuto šílenství zabránit. Mario + Rabbids Kingdom Battle: spojení světů, které vás pohltí (recenze) Hra je příjemnou tahovou strategií ve stylu XCOM, ale není vážná. Naopak je úžasně vtipná a odlehčená. Máte-li Nintendo Switch, tak doporučuji. Je to vynikající strategický titul, který dokázal dvě známé série bravurně zkombinovat. Zvětšit video

Five Nights at Freddy's a strašidelní maskoti Obecně jsem asi zvířátka takovým symbolem Velikonoc a ve Five Nights at Freddy's jich máte dostatek a vedle toho také králíčka nebo kuřátko. A díky tomu je tato relaxační hororovka další hrou na našem seznamu.

To si tak sedíte, zatímco se vás maskoti snaží zabít Tento zajímavý titul spojovaný se jménem Scott Cawthon vypráví příběh hlídače v pizzerii, ve které v noci ožívají podivní maskoti pizzerie zvaní animatronici. Hra je zajímavá v tom, že musíte přežít 5 nocí, ale vůbec se nepohybujete. Pouze pomocí kamer hlídáte pizzerii a tu a tam nahlédnete, zda nejsou animatronici už příliš blízko u vás. Five Nights At Freddy's 4 oznámen, uzavře hororovou sérii Ve výsledku je to spojení toho, co děláme právě teď. Sedíme na židli a díváme se na internet. Hra je originální, dost proslavená díky Youtube a docela fajn volbou, pokud chcete prožít netradiční hororovou atmosféru. Zvětšit video

Moorhuhn Shooter a slepice Tak trochu klasika, kterou kdysi dávno hráli snad všichni. Slepička je jedním z nejsilnějších symbolů Velikonoc. To ona klade vajíčka. Takže hra se slepicemi na tomto seznamu nesmí chybět. A nechybí, protože v Moorhuhn Shooter je můžete zastřelit.

Tohle kdysi hrál snad celý národ Je to naprosto primitivní hra. Prostě máte v ruce zbraň a střílíte slepice. Čím více jich zastřelíte, tím lepší je vaše skóre. Je to vlastně celkem návykové. Když se ve hře stáváte lepším, střílíte ty lepší slepice za víc skóre nebo prohledáváte internet. Historie Moorhuhnů od Kdá po Bang + všechny verze ke stažení Různých verzí této hry je totiž hromada. Můžete také vyhledat Chicken Shoot nebo Chicken Hunter. A většinu seženete zdarma nebo zahrajete rovnou v prohlížeči. Za zkoušku to určitě stojí, ačkoli u hry nejspíš moc času nestrávíte. Zvětšit video

Mutant Year Zero a zmutovaná zvířátka Když už jsme u těch zvířátek, co takhle zmutovaná zvířátka. V Mutant Year Zero: Road to Even vás čeká přesně tohle. Je pravda, že ve skupině nenajdete zrovna králíky a slepice. Nicméně je tam kačer, ten je svým způsobem také velikonoční a liška... a prase. A v DLC Seed of Evil máte i ta vajíčka! Cosi dost podobné těm z Vetřelce.

Vynikající strategie, která příjemně překvapila No teď když jsme si řekli, jak je to velikonoční, pojďme k tomu, jak je to skvělá a výjimečná hra. Je to výborná kombinace real-time adventury a tahové strategie ve stylu XCOM. Po mapě normálně chodíte a prozkoumáváte ji, ale když dojde na boj, zapne se taktický režim ve stylu XCOM. Mutant Year Zero: zmutovaný kačer Donald s prasetem (recenze) Navíc hra není ani příběhově špatná. Děláme si vtípky z prasete a kačera, ale vše je v příběhu vlastně vysvětleno. Svět má skvělý lore a úžasnou atmosféru. Osobně na hru vzpomínám v dobrém, ačkoli se jedná o krátké dobrodružství. Zvětšit video

Middle-Earth: Shadow of War a zmrtvýchvstání Neměli bychom zapomínat na hlavní význam Velikonoc – zmrtvýchvstání Ježíše. A i tohle ve hrách najdete. V Middle-Earth: Shadow of War od studia Monolith hrajete za hraničáře Taliona, do kterého vstoupil duch elfa Celebrimbora. Tento duch způsobuje, že vždy, když zemřete, tak znovu ožijete. A s touto schopností se chystáte vyzvat samotného Saurona k boji o Středozemi.

Život nemá cenu, když stejně ožijete Hra je v tom relativně prostá. Jsou tu sice úkoly, ale 90% aktivit je o porážení skřetů. Hra na to sestavila speciální systém Nemesis, který generuje různé skřetí velitele a jejich akce a svět se skutečně mění a žije sám o sobě. Hra je díky tomu vždy trochu jiná, což v kombinaci s výborným herním stylem dokáže být návykové. Middle-earth: Shadow of War - naplňte svůj osud (recenze) Každopádně hra trpí opravdu hodně neduhy open-worldu. Začne být stereotypní velmi rychle. Je zajímavé, že je vždy jiná, ale zároveň stejná. Nic to ale nemění na tom, že se jedná o skvělý titul, který tématikou k Velikonocům sedí. Zvětšit video

Goat Simulator, koza a easter eggs I kozy jsou vlastně symbolem Velikonoc... minimálně ta herní easter eggs. V Goat Simulator najdete obojí. Tato naprosto šílená hra od Coffee Stain Studios je založena na tom, že všude jsou bugy. Úplně všude. Hra je prostě rozbitá, což ji v kombinaci s tím, že hrajete za kozu, dělá vtipnou.

Tak strašně ujeté, až se budete smát Ve hře můžete dělat všechno možné – skákat, olizovat lidi, hrát na automatech, obětovat lidi peklu. Je to sandbox bez jasného cíle, jehož smyslem je si prostě zablbnout. Ať chcete vyvolat totální chaos nebo se spokojíte s hledáním easter eggů na každém kroku, v Goat Simulator se pěkně odreagujete. Popis štítku - Goat Simulator Hra navíc vyšla v různých verzích – jako sci-fi, jako středověké RPG a mnoho jiného. Ve všem jsou různé šílenosti, které vám do hlavy vkládají otázku, zda vývojáři nebyli permanentně na drogách. A ještě něco. Hru si můžete zahrát až ve čtyřech hráčích na jedné konzoli. Zvětšit video

Outlast 2 a symbol kříže Jelikož jsou Velikonoce křesťanským svátkem, důležitý je také symbol kříže. No a ten v Outlast 2 rozhodně najdete... i když vzhůru nohama. Tato hororovka od Red Barrels se zaměřuje na satanisty, takže křesťanské atmosféry zažijete až až.

Jen pro otrlé povahy, které smrti plivnou do tváře Po prvním díle v blázinci si dvojka vybrala satanisty. No, co o ni říct. Je to klasický hororový titul založený na tom, že se schováváte. Když vás někdo najde, tak vás chce často zabít. Vše kolem vás je strašidelné, hlavním cílem je vlastně přežít... no a jste reportérem, který se snaží zachytit, co se na farmě děje a nejspíš teď proklínáte, že jste se nevydali na jinou kariérní cestu. Outlast II: okultistická noční můra (recenze) Co se týče Velikonoc, může být hra náhradou toho, když jste žena a schováváte se před koledníky. Jinak se jedná rozhodně o zajímavý titul. Pro fanoušky hororových her stojí za vyzkoušení. Zvětšit video