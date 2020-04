10 nejlepších mobilních her roku 2020: od hitů po gaučové rychlovky

Kdo si hraje, nezlobí. A právě zlobiví nejsou v těchto nešťastných časech zrovna žádoucí. Způsobů, jak se v současné době zabavit, je jistě mnoho, každopádně herní produkty jsou jedním z nejspolehlivějších prostředků. Pojďme se podívat na desítku vybraných mobilních her, které jistě ukrátí případné dlouhé chvíle. Předem upozorňujeme, že kvalitních mobilních her je opravdu mnoho, následující desítka tak představuje pouze subjektivní výběr s přihlédnutím k aktuálnosti vydání jednotlivých titulů a zároveň k žánrové vyrovnanosti. Budeme však rádi, pokud se s dalšími tipy podělíte v diskuzi pod článkem. Sky: Children of the Light Milovníci umělecky laděných nezávislých titulů s důrazem na estetiku jistě ocení relaxační titul Sky: Chlidren Of The Light od vývojářů veleúspěšné hry Journey z roku 2012. Tento téměř meditační zážitek je již nějakou dobu dostupný v rámci platformy iOS, nedávno díkybohu dorazil také na telefony s Androidem.

Snová výprava vás pohladí po duši Jedná se o výrazně stylizovanou výpravnou adventuru, ve které budete osvobozovat uvězněné duše a dopřávat jim věčný klid. Po nádherném snovém světě můžete svobodně pobíhat nebo také poletovat. To umožňuje speciální kápě. Specialitou celé hratelnosti je důraz na socializaci s ostatními hráči, neboť titul je multiplayerovou záležitostí. Zvětšit video Nejde však o výraznější kooperaci či nutnou spolupráci, ale zejména důraz na potkávání se a předávání si magického světla, které je hlavním symbolem celé hry. Je pravda, že Sky pravděpodobně nebude bavit všechny, jedná se však o příjemnou změnu, a především odpočinkový zážitek. Vzhledem k tomu, že je hra zdarma a neobsahuje žádné reklamy, rozhodně se nebojte zkusit. Sky: Children of the Light - výprava do nitra lidské duše | Recenze

Tropico Ve světě PC her je titul Tropico velkým pojmem. Naštěstí ale nemusí ani majitelé mobilních telefonů smutnit, protože i pro ně existuje port této legendární strategie, která je po právu řazena k tomu nejlepšímu, co daný žánr kdy nabídl. Po iOS si lze titul s malým zpožděním zahrát i na Androidu.

Kdo by se nechtěl stát gaučovým diktátorem Ve hře se ujmete role diktátora a budete usilovat o vybudování té nejlepší možné společnosti. Připravit se ovšem musíte na řadu problémů z nejrůznějších oblastí. Ať už jde o politické záležitosti, vyhrocené vojenské konflikty, sociální nerovnost či potřeby lidu. Klíčem k úspěchu je pochopitelně pevná vláda a nelezení té nejvyrovnanější rovnováhy. Jedině tak bude vaše moc růst a budovaná společnost vzkvétat. Zvětšit video Důležité je rozhodně zmínit, že titul není zdarma. Na obchodu Google totiž budete muset investovat cca 360 Kč, což rozhodně není na mobilní hru málu. Za tuto částku však hráči dostanou kompletní a hlavně komplexní hru bez mikrotransakcí. Než se však do hraní pustíte, ověřte si výkonnost svého zařízení, Tropico totiž patří k poměrně náročným titulům. Někteří z vás by totiž mohli při bezhlavém nákupu zaplakat. Minimálně na redakčních strojích Samsung Galaxy S20 a Huawei P30 však hra běžela naprosto bez problémů. Tropico 6: staňte se znovu diktátorem (recenze)

Gwent: The Witcher Game Jednu z nejpopulárnějších karetních her současnosti, Gwent: The Witcher Game polského týmu CD Projekt Red, asi netřeba blíže představovat. Určitě bude stačit zmínit, že se jedná o „tu“ karetní hru, která je spojená s legendárním Zaklínačem. Mobilní verze již spatřila světlo světa oficiálně loňský podzim, a to v rámci iOS. Vlastníci Androidu si museli chvíli počkat, nicméně i oni se konečně dočkali.

Gwent je jednou z neoblíbenějších karetních her současnosti a není se čemu divit Gwent reprezentuje žánr tahových karetních her, které staví zejména na pečlivé taktice a plánování. Na výběr je pochopitelně z několika herních módů, v závislosti na prioritách každého hráče. Důležité je jistě zmínit, že titul je dostupný zdarma, i když s velkým důrazem na dodatečnou monetizaci. Výjimkou rozhodně nejsou ani případné investice v řádech několika desítek dolarů. Zvětšit video Závěrem ještě zmíníme podporovaný crossplatform, souboje si tedy budete moci užít napříč jednotlivými platformami. Rozdat si to tak mohou mezi sebou hráči na mobilních zařízeních (iOS i Android) a také majitelé PC. Gwent: The Witcher Game je výjimečná hra z výjimečného světa a rozhodně stojí za zkoušku, a to i v případě, že pro vás tento žánr není zrovna nejatraktivnější. Někde se začít musí. Poslechněte si parádní soundtracky ze Zaklínače a Gwentu na Spotify

Knighthood Nenáročnou, avšak poměrně komplexní a hlavně zábavnou hratelností se vyznačuje tahové RPG Knighthood. Hráč se vžije do postavy hrdinného rytíře, kterého si může pochopitelně sám přizpůsobit dle vlastního vkusu. Možností není nikterak mnoho, každopádně pro potřeby plnohodnotné hratelnosti jistě postačí.

Knighthood je oddychové RPG, které však dokáže spolehlivě zabavit Jádrem celé hry jsou potom samotné tahové souboje. Přestože jde o zástupce RPG žánru, titul nabízí tak trochu jiné možnosti, než bychom očekávali. Upozaděn je průchod herním světem, důraz je kladen výhradně na boj. Cílem je osvobozovat jednotlivé vesnice či městečka a vybíjet zde škodlivou havěť v několikakolových soubojích. K dispozici jsou jak základní útoky, tak také magie, kterou zajišťuje speciální rukavice. Zvětšit video Boje jsou zábavné a pohledné, hráči jistě ocení zejména efektní animaci při použití speciálních útoků. Díky tahovému systému hraje velkou roli především taktické hledisko, příprava na samotný boj a zejména znalost jednotlivých nepřátel. Těch je mimochodem široké spektrum, od hmyzu, čarodějů, obrů až po elfy či gobliny. Knighthood: komplexní RPG do kapsy | Recenze Titul není na provoz nikterak náročný, jeho výrazně stylizované grafické ztvárnění ovšem může některé hráče odrazovat. K danému žánru se však rozhodně hodí, navíc má několik úrovní nastavení. Free-to-play model bez výraznější nutnosti investovat skutečné peníze rozhodně potěší většinu hráčů. Hledáte-li nenáročné, ale zábavné RPG, Knighthood je určitě dobrou volbou.

Rest In Pieces Nezapomenutelný, a tak trochu i hororový zážitek přináší svým hráčům titul Rest In Pieces, který již na první pohled zaujme svým temným grafickým ztvárněním. Za hrou stojí studio Itateke a zahrát si ji lze od podzimu 2019.

Grafický vizuál titulu je opravdu originální Hra představuje netradiční arkádovou záležitost, ve které se musíte se svojí porcelánovou figurkou vyhýbat nejrůznějším překážkám a ubránit ji tak před rozbitím. Svým způsobem může konceptem vzdáleně připomínat netradičně pojatého zástupce runner žánru, důraz je kladen na postřeh a důslednost. Zvětšit video Co však zaujme, je parádní hororová stylizace. Oproti většině runner her zde totiž nehrají prim veselé barvy a optimistické motivy, ale naopak černobílé provedení, démoni, bolest a utrpení. Na hráče navíc čeká také několik výrazných bossů, unikátní postavy a velké množství dostupných kosmetických doplňků. Hra je zdarma a určitě stojí za vyzkoušení. Rest In Pieces si lze na mobilním zařízení užít pouze na Androidu.

Shadowgun War Games Na poli multiplayerových akčních stříleček existuje obrovský konkurenční boj. Jak by také ne, přece jen se jedná o jeden z nejoblíbenějších mobilních žánrů celkově. Se svojí trochou navíc přispívá i české studio Madfinger Games. Konkrétně se jedná o titul Shadowgun War Games, který sice nedosahuje takových kvalit jako největší giganti žánru, přesto však rozhodně stojí za povšimnutí.

Českých her není určitě nikdy dost, zvláště v takovém podání V jádru stojí akční hrdinská 5v5 střílečka, která svým vizuálem jistě připomene kultovní Overwatch od Blizzardu. Zásluhu na tom má především podobná stylizace, ale také nabídka jednotlivých hrdinů s nadpřirozenými schopnostmi. Zprvu je k dispozici herní režim TDM, po postupu na určitou úroveň se hráčům odemyká ještě Capture The Flag. Bohužel je to právě obsahová stránka hry, která je největší slabinou titulu. A to jak v oblasti jednotlivých módů, tak také herních map, zbraní apod. Zvětšit video Mnohem výraznější stopu titul zanechává po stránce samotné hratelnosti. Ta je příjemně vybalancovaná, dynamická a hlavně zábavná. Potěší jak povedený gun-play, tak některé převzaté mechaniky z COD Mobile. Vývojáři zvolili tradiční free-to-play model s dodatečnou monetizací, ta je však v kompetenci každého z hráčů. Celkově jistě potěší také česká lokalizace. Hledáte-li nějakou povedenou 5v5 střílečku, určitě neváhejte podpořit české studio Madfinger Games a jejich kousek Shadowgun War Games. V některých ohledech váš totiž může překvapit. Shadowgun War Games: česká mobilní herní pecka | Recenze

Game of Thrones: Beyond the Wall Fanoušci fenoménu Hry o trůny jistě rádi sáhnou po nějaké povedené hře z tohoto světa. Díky široké fanouškovské základně se tak Game of Thrones: Beyond the Wall stala jednou z nejočekávanějších mobilních her letošního roku. Dostupná je nyní jak na iOS, tak i na Android.

Když to funguje v TV, proč by nemělo ve hrách, třeba i v těch mobilních Příběh hry se odehrává necelých 50 let před dějem seriálu, i přesto ovšem vývojáři dokázali zakomponovat několik notoricky známých postav. Mimo ně se dále setkáme i s úplně novými postavami. Ve hře se objeví např. Jon Snow, Daenerys Targaryen nebo Masilandre. Zhostíte se zde velitele Noční hlídky, za úkol budete mít rekrutování nových bojovníků, kteří budou napomáhat v téměř nekončící válce. Zvětšit video Titul v sobě kombinuje prvky RPG hratelnosti a tahové strategie. Důležité je určitě zmínit detailně zpracovanou grafiku, která se pochopitelně odráží v náročnosti na výkon mobilního přístroje. Na výkonnějších strojích vyšší generace nebudete mít problém, redakční Galaxy S20 zvládal hru s přehledem, i když menším přehříváním. Huawei P30 Lite už měl menší problémy. Vývojáři zvolili již tradiční model hraní zdarma, veškeré zisky potom pocházejí z mikrotransakcí. Kdo tak hledá výpravnou RPG s oporou v úspěšném seriálu, neměl by určitě dlouho váhat.

Pascal's Wager Jestliže někomu z vás připadají současné mobilní hry až příliš jednoduché, je určitě na čase zkusit něco z jiného soudku. Na titul Pascal's Wager totiž mnozí určitě jen tak nezapomenou a hra je bude strašit i ve snech, protože se nechal inspirovat kultovní sérií Dark Souls, což naznačuje, že o žádnou selanku asi vážně nepůjde.

Mobilní alternativa k Dark Souls, to chce odvahu Vývojáři z Giant Network si pro hráče připravili brutální a nekompromisní RPG řezničinu odehrávající se v poutavém fantasy světě. Ten budete pochopitelně prozkoumávat, sbírat nejrůznější vybavení, zkušenosti, ale především se stavět do cesty těm nejodpornějším a nejvytrvalejším monstrům. Samozřejmostí je pochopitelně vylepšování a levelování postavy, což je ostatně klíčový prvek celé hratelnosti. Ve hře nechybí ani klasičtí bossové, kteří pocuchají vaše nervy. Zvětšit video Jak jsme již naznačili, titul se nechal inspirovat sérií Dark Souls, vývojáři tedy využili několik notoricky známých herních mechanismů, např. v podobě bonfirů. Ocenit musíme rozhodně výtečnou audiovizuální stránku, které jen podtrhuje výsledné pocity. Titul je v současnou chvíli dostupný na iOS a jeho pořízení vás vyjde na necelé dvě stovky. Zvažte ovšem, zda-li bude tato hra právě pro vás. Pro pohodlné hraní navíc jistě přichází v úvahu také kombinace s klasickým ovladačem. Nejde o nutnost, váš postup ale bude rozhodně pohodlnější.

Call Of Duty Mobile Jedním z těch nejspolehlivějších způsobů, je jistě sázka na klasiku v podobě mobilní verze kultovní střílečky Call Of Duty. Tahle multiplayerová first-person akce má za sebou vlastně skoro přesně půl roku života a je třeba dodat, že života velice úspěšného. To ostatně potvrzují čísla po samotném launchi, kdy si hru během prvního týdne stáhlo více než 100 milionů hráčů. Jen pro srovnání, PUBG Mobile ani Fortnite se po prvním týdnu nepřehouply ani přes 30 milionů.

Klasická hratelnost a tradiční pojetí na mobilních zařízeních funguje parádně Na těchto fascinujících číslech se jistě podepisují dvě skutečnosti. Zaprvé jde o free-to-play titul, což je samo o sobě vždy velkým lákadlem na hráče. Tím hlavním důvodem je ale jistě fakt, že se jedná o zaběhlou značku s vynikajícím renomé. Zvětšit video Přestože je Call of Duty Mobile free-to-play titul, vývojářům se povedlo parádně vybalancovat téměř všechny složky hry. V recenzi jsme si pochvalovali zejména skvělé grafické zpracování (s přihlédnutím na platformu) a vyladěnou hratelnost. Hráči původních dílů navíc ocení také staré známé mapy, díky kterým je i na mobilních zařízení hra neskutečně povědomá. Bohužel, stejně tak jako u jiných her s podobným modelem, i zde celkový pocit trošku kazí otravné mikrotransakce, ale to je již běžná součást většiny dnešních her. Call Of Duty Mobile: Ticho před bouří | Recenze Call Of Duty Mobile je každopádně vynikající FPS multiplayerová střílečka a dost možná jedna z nejlepších her dostupná na mobilní telefony. Zmiňme ještě dostupnost na systémech iOS a Android.