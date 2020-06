10 nejstrašidelnějších her z minulosti, které si dnes můžete zahrát

Od mala jsem měl rád strašidelné záležitosti. Nejdříve knihy a filmy, později přišly hry. Když jsem v roce 1997 hrál u kamaráda Resident Evil na v Čechách tehdy zbrusu nové mašince jménem Sony Playstation, vznikla jakási chemická reakce a já jsem zcela propadl žánru jménem survival horor.

Při přípravě tohoto článku jsem sváděl tak trochu vnitřní souboj, protože vybrat deset nejstrašidelnějších titulů ze záplavy hororových her, které jsem za celý život hrál, byl opravdu šibeniční úkol. Záměrně jsem nezařadil žádnou z her typu Amnesia. Netvrdím, že se jedná o špatné kousky, ale walking simulátory na mě zkrátka nikdy nefungovaly.

Fakt, že čtete tyto řádky značí, že jsem to dotáhl do konce a pevně věřím, že tento seznam alespoň trochu rozšíří vaše herní obzory.

Silent Hill 2

Už první Silent Hill předvedl ve své době něco zcela nevídaného. Více než na laciné lekačky vsadil na psychologický horor a všudypřítomná mlha, která byla do hry implementována s cílem snížit hardwarovou náročnost, nakonec jen dokreslila úžasnou atmosféru.

Když v roce 2001 vyšel druhý díl pro PS2 a Xbox, předčil svého předchůdce takřka ve všech směrech. Fantastická a dodnes i velmi koukatelná grafika navíc nabízela místy až filmový zážitek.

Hlavní hrdina James Sunderland se ocitá ve městě Silent Hill, odkud obdržel dopis od své ženy Mary. Mohl by tak začínat i příběh z „červené knihovny“, ale to by Mary nesměla být tři roky po smrti. Na Jamese čeká ve městě spoustu překážek, které mu znesnadní hledání pravdy, a kromě monster se bude muset utkat také se sebou samým.