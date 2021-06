10 největších novinek z Nintendo E3 Directu: Metroid a ukázka z nové Zeldy

Zatímco už několik let čekáme na pokračování série Metroid Prime, jehož vývoj doprovází řada problémů a minimálně jednou byl úplně restartován, nám Nintendo dnes představilo přírůstek do dvojrozměrné série Metroidu. Fanoušci na takové pokračování čekají už 19 let.

Atlus nás minulý měsíc nemile překvapil remasterem třetího dílu Shin Megami Tensei. Z první pořádné ukázky Shin Megami Tensei V to ale vypadá, že s novým přírůstkem do série by to mohlo být znatelně lepší.

Superstars nejsou tak úplně novým dílem série Mario Party. Je to kolekce klasických herních boardů z Nintenda 64. Všechny jsou samozřejmě předělané do moderní podoby a to se týká i všech miniher, kterých by mělo být více než 100.

Velkou novinkou Get It Together je možnost hrát sólo nebo spolu s dalším hráčem. Váš úkol je jasný. Poté, co se Wariuv obchodní plán zvrhnul, musíte dát skrz mikrohry všechno do pořádku. Je trochu škoda, že Get It Together bude podporovat kooperaci pouze lokálně.

Aby těch miniher nebylo málo, tak tady máme ještě další várku. Ve WarioWare: Get It Together! je vlastně řeč o mikrohrách. V pokračování, na které fanoušci čekali třetím rokem, jich najdete více než 200.

Někomu se může zdát, že je tento díl Fatal Framu zcela novým titulem. Tak to ale úplně není. V roce 2015 totiž Maiden of Black Water vyšla na WiiU. Je ale naprosto jasné, proč se ho Nintendo rozhodlo přesunout i na Switch. Tento horor bychom si měli zahrát ještě letos.

I když graficky vypadá pokračování velmi podobně jako první Breath of the Wild, tak si jistě všimnete celé řady nových mechanik. Tím hlavním ale je úplně nové prostředí. Kromě samotného království Hyrule bude Link moci navštívit i nebeské země.

Už před dvěma lety jsme se dozvěděli o vývoji přímého pokračování Legend of Zelda: Breath of the Wild. Vývojáři o něm dlouhou dobu nemluvili, ale nyní konečně přišel čas. V traileru můžete vidět přímo ukázku ze hry.

Konkrétně jsou to Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link a Legend of Zelda: Link's Awakening. Všechno jsou to původní verze, takže Link's Awakening si budete moci projít pouze v zeleno-černých barvách. Jedná se totiž o verzi pro Game Boy.

Kromě her se během Nintendo Directu představil i jeden malý kousek hardwaru. Stejně jako loni k velkému výročí dostal Mario svoji verzi konzole Game & Watch, letos to samé čeká Legend of Zelda. Kromě ukazování času bude sloužit také ke hraní trojice dílů z počátků série.

Už je to pěkných pár let, co se fanoušci dočkali pořádného nového dílu. Jestli se Banana Manii bude dobře dařit, tak je docela možné, že v následujících letech pro nás bude mít Sega zase něco pořádného. Mezi opice se můžete vydat 5. října.

V Banana Manii vás čeká více než 300 úrovní. Spojují se tady totiž první dva díly série spolu se Super Monkey Ballem Deluxe. Kromě toho je součástí hry i 12 miniher, do kterých se budete moci pustit i v multiplayeru. Vypadá to ale, že hraní ve více lidech bude možné jen lokálně.

Oznámení nového přírůstku do soupisky Super Smash Bros. Ultimate je vždy velká věc. Tentokrát to Nintendo sfouklo hned na začátek celé prezentace. Tohoto nováčka určitě znáte, pokud máte alespoň trochu přehled o žánru klasických bojovek. Přichází Kazuya Mishima ze série Tekken.

Spousta portů starších i nových her

Guardians of the Galaxy 26. října

Dragon Ball Z: Kakarot 24. září

Life is Strange: True Color 10. září a do konce roku také Life is Strange Remastered

Danganronpa Decadence do konce roku

Nebyl by to Nintendo Direct, kdyby v jeho průběhu nedošlo na oznámení několika portů her od third-party vývojářů. Tentokrát jich bylo požehnaně a nejsou to úplně malé věci. Rozhodně největším překvapením byly v tomhle ohledu Guardians of the Galaxy. Pokud se divíte, jak něco takového může na Switchi běžet, tak vysvětlení je jednoduché. Půjde o cloudovou verzi, podobně jako v případě Controlu nebo Hitmana III.

Vedle toho se můžete těšit třeba na velké RPG Dragon Ball Z: Kakarot, které na Switch dorazí 24. září. V balení se základní hrou najdete rovnou i všechna velká rozšíření, která zahrnují další příběhové části této oblíbené ságy.

Na své si přijdou i fanoušci příběhovek. Na Switch totiž 10. září, stejně jako na ostatní platformy, dorazí Life is Strange: True Color. Do konce roku bychom se pak měli dočkat i Life is Strange Remastered.

Podívejte se na úvodní scénu z adventury Life is Strange: True Colors

Další zajímavou záležitostí je Danganronpa Decadence. Tato kolekce zahrnuje tři díly bizarní série Danganronpa, ve které jste součástí hry, během které nemůžete věřit ničemu a hlavně nikomu. Spolu s tím zahrnuje také samostatnou verzi deskovky, která už působí více odlehčeným dojmem. Vydání bychom se měli dočkat do konce roku.