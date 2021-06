10 největších oznámení z akce Xboxu: epický Starfield a várka nových hitů

Starfield a sci-fi epos nové generace Konzolová exkluzivita pro Xbox Series S|X, PC verze nebude chybět

Vychází 11. listopadu 2022

V den vydání dostupný v Game Passu Spekulace se potvrdily i v případě prezentace Microsoftu a Bethesda nám hned zprvu představila první ukázku z jejich chystaného sci-fi RPG Starfield. Jak nám prozradil sám Todd Howard, podíváme se stovky let do budoucnosti. Stejně tak se potvrdila i další informace ohledně exkluzivity. Starfield si nezahrajete na žádné jiné konzoli, než je Xbox Series S|X. Samozřejmě nebude chybět ani PC verze. Obě si budete moci hned v den vydání zahrát skrz Game Pass, jehož jméno během prezentace zaznělo skoro u každého titulu. Záběry, které v traileru vidíte, pochází z alfa verze hry přímo z Creation enginu 2. Jeho předchozí verze poháněla starší RPG Bethesdy jako je Skyrim nebo Fallout 4. Na záběry přímo z hraní si ještě nějakou chvíli počkáme. Na ukázku mají vývojáři přeci jen ještě času dost. Datum vydání je totiž stanovené na 11. listopadu 2022.

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl a hutná atmoška Vychází 28. dubna 2022

V den vydání součástí Game Passu

Konzolová exkluzivita pro Xbox, PC verze nebude chybět Další velmi očekávanou hrou, která se objevila hned na úvod, je pokračování survival FPS S.T.A.L.K.E.R. Nakonec bude mít v podtitulu více než číslovku. Heart of Chernobyl nás opět zavede do Zóny plné nebezpečí. Musíme říct, že záběry z hraní vypadají opravdu parádně. Není žádným překvapením, že se jedná čistě o záležitost pro novou generaci konzolí. Když mluvíme o konzolích, tak v případě Stalkera 2 bude řeč pouze o Xboxu Series S|X. Je to totiž další exkluzivita, kterou u konkurence nenajdete. Stejně jako v případě Starfieldu jsme se i tady rovnou dozvěděli datum vydání. To připadá na 28. dubna příštího roku. Hned v ten den bude Stalker 2: Heart of Chernobyl dostupný v Game Passu.

Forza Horizon 5 a výlet do Mexika Mexiko, doposud největší herní svět

Vychází 9. listopadu na PC a Xbox Series S|X

Hned po vydání součástí Game Passu O novém díle arkádové Forzy Horizon se neoficiálně mluvilo už několik měsíců. Vývojáři z Playground Games nám z něj během prezentace ukázali slušnou nálož záběrů. Tím hlavním je samozřejmě gameplay, který vypadá parádně. Ještě aby ne, když se jedná o čistě nextgen titul. Tentokrát se festival Horizon přesouvá do Mexika. Vývojáři slibují největší herní mapu, jakou kdy v historii série vytvořili. Díky výkonu nové generace si mohou dovolit zdejší prostředí zpracovat do posledního detailu. Po stránce obsahu nás čeká spousta novinek včetně nové kampaně nebo Event Lab, ve které si budete moci pořádat vlastní závody či rovnou tvořit vlastní herní režimy. Nebude chybět ani battle royale mód. Abyste se ve veškerém obsahu lépe vyznali, tak vás hrou bude provádět asistent fungující skrz umělou inteligenci. Na Forzu Horizon 5 nebudete muset čekat tak dlouho, jako na předchozí jmenované tituly. Na trh totiž dorazí 9. listopadu letošního roku a hned bude dostupná v Game Passu.

Psychonauts 2 Vychází 25. srpna na PC, Xbox Series S|X, další platformy momentálně nemáme jisté

Součást Game Passu ode dne vydání Na pokračování Psychonautů čekáme už pěkných pár let. Po tom, co studio Double Fine přešlo pod Xbox Game Studios, to ale snad jeho tvůrci zvládnou dotáhnout do konce. Výsledek jejich dlouholeté práce bychom měli vidět 25. srpna. Stejně jako další hry od studií spadajících pod Xbox Game Studios budou i Psychonauts 2 součástí Game Passu hned v den vydání. Jelikož to byla prezentace Microsoftu, tak se mluvilo pouze o PC a Xbox Series S|X verzi, ale pokud se nic nezměnilo, měla by hra dorazit i na PlayStation 4 a Xbox One. To ale není jisté, jelikož na oficiálních stránkách hry není tato informace k dohledání. Nedivili bychom se, pokud by některým z vás jméno Psychonauts nic neříkalo. Od vydání první hry je to přeci jen už 16 let. Představte si pod ním pestrobarevnou ujetou skákačku, která prozkoumá hlubiny vašich myšlenek.

Halo Infinite a multiplayer zdarma Vyjde letos během vánoční sezóny na PC, Xbox One a Xbox Series S|X

Multiplayer je free-to-play

V den vydání součástí Game Passu Pokračování Halo představovalo hlavní motiv promo materiálů celé prezentace, takže bylo jasné, že se Master Chief na plátně ukáže. Ukázal, a nebylo to jen na chvíli. Musíme uznat, že oproti loňské ukázce Microsoft tentokrát vytáhl z šuplíku něco, na co se dá koukat. Kromě příběhového traileru ohledně kampaně jsme se dozvěděli také spoustu zajímavostí o multiplayerové části hry. Ta bude oddělená a všichni hráči k ní budou mít přístup zcela zdarma. Na konzolích poběží až ve 120 FPS, ale to je pravděpodobně záležitost pouze Xboxu Series X. Vypadá to tedy, že z multiplayeru se stane live-service služba, do které v rámci sezón bude proudit nový a nový obsah. Ani za příběhovou kampaň ale nebudete muset platit nic navíc, pokud už máte předplacený Game Pass. Skrz něj si ho budete moci zahrát hned v den vydání, který bohužel ještě neznáme. Halo Infinite by ale mělo dorazit v letošní vánoční sezóně.

Sea of Thieves: A Pirate's Life a Jack Sparrow Vychází 22. června zdarma pro všechny majitele základní hry

Spolupráce s Disney Sea of Thieves je sice venku už pěkných pár let, ale studio RARE od něj stále nedává ruce pryč. S řadou velkých updatů má nyní tato pirátská kooperace obsah na desítky hodin. Ten se již brzy rozroste o další várku v rámci spolupráce, která se přímo nabízela, ale jen málokdo věřil, že se skutečně stane. RARE navázalo spolupráci s Disney a v novém velkém updatu A Pirate's Life se vrhnete na moře s kapitánem Jackem Sparrowem. Piráti z Karibiku do Sea of Thieves zapadnou bez většího problému. A Jack nebude tím jediným, co vás čeká. Mezi velké hrozby se přidá Davy Jones se svojí posádkou plnou mořských zrůd. Samozřejmě nechybí ani nové questy, nepřátelé a vybavení. Sea of Thieves sice při vydání byla chudší na obsah, ale v současném stavu je to výborný kandidát na hraní s partou kamarádů. A abychom nezapomněli, nový obsah do hry přibyde zdarma 22. června.

Battlefield 2048 a ultimátní destrukce První gameplay ukázka

Vychází 22. října na PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 a PlayStation 5 Slibovaná ukázka přímo z hraní Battlefieldu 2048 samozřejmě nechyběla. Můžete se podívat, jak to vypadá na velkých mapách během akce, na které se podílí 128 hráčů najednou. Co si budeme povídat, některé situace z traileru během běžného hraní nenastanou, ale jedna věc, která působí opravdu efektně, jsou velké události. V traileru můžete vidět tornádo nebo odpálení vesmírné rakety. Něco takového jistě zahýbe celým bitevním polem. Battlefield 2048 vychází 22. října na PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 a PlayStation 5. Nebude obsahovat příběhovou kampaň. Hra má fungovat na bázi life-service služby a bude vyprávět příběh v rámci multiplayerových sezón.

A Plague Tale: Requiem a návrat Amicie Vydání plánované na příští rok

Zatím potvrzeny verze jen pro PC a Xbox Series S|X

V den vydání součástí Game Passu Jedním z největších singleplayerových příběhových překvapení posledních pár let bylo A Plague Tale: Innocence od francouzského studia Asobo. Vypráví příběh o dvou sourozencích, kteří utíkají před inkvizicí v době morové epidemie. Tento příběh ale ještě neskončil. Zatím bohužel nevíme nic víc než to, co sami můžete vidět v traileru. Záběry pocházejí přímo z enginu hry. Momentálně máme potvrzené vydání pouze na PC a Xbox Series S|X, ale je tady docela velká šance, že se Requiem dostane i na PlayStation. Vydání hry je plánované na příští rok, takže Asobo má ještě dost času na to, aby nám o hře řekli více. Už je ale jasné, že si jejich novinku budete moci zahrát v den vydání v rámci Game Passu.

The Outer Worlds 2 a komedie každým coulem Vývoj je teprve na začátku

Nový solární systém, nová posádka

V Game Passu ode dne vydání A teď se dostáváme do části s tituly, o kterých více méně máme potvrzené jen to, že jsou ve vývoji. Studio Obsidian Entertainment očividně nelení a oznámilo The Outer Worlds 2. Jejich trailer stojí opravdu za to. Mimo jiné také naznačuje, že je vývoj teprve na začátku. Pokračování tohoto výborného sci-fi RPG jistě není na škodu. Snad by se vývojáři jen tentokrát mohli vyvarovat verze pro Nintendo Switch. První díl tam totiž dopadl naprosto katastrofálně. Jelikož je Obsidian součástí Xbox Game Studios, není žádným překvapením, že budou The Outer Worlds 2 v Game Passu hned v den vydání. Můžete se těšit na nový solární systém a novou posádku. Zatím ale není jasné, jestli půjde o konzolovou exkluzivitu pro Xbox nebo dojde i na PlayStation verzi.