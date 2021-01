10 největších překvapení minulé generace, která nás potěšila

Novější verze odstranily Kinect, konzoli zmenšily a nové updaty také zpřehlednily menu. Xbox One se dočkal mnoha služeb od EA Access, Xbox Play Anywhere po Xbox Game Pass. Xbox One není jen konzolí, je to jistou bránou do herní rodiny Microsoftu a směle se snaží podporovat také streamování her. Je to dobrý plán? To zatím nevíme. Ale tyto změny nás rozhodně překvapily.

Microsoft nakonec ale překvapil svou reakčností a odvahou. Xbox One vyšel o něco později než PS4 (několik měsíců si držel exkluzivitu a do mnoha zemí se dostal až za pár měsíců), byl dražší (i díky vnucenému Kinectu) a značně větší. Velké prodeje měl, ale PS4 ho válcovalo. Microsoft však použil všech zbraní a z Xbox One je nyní dost odlišná konzole.

Když máte špatný začátek, může to být zásadní. Špatný začátek přinutil giganta SEGA odejít z konzolového průmyslu, z Nintenda Wii U udělal propadák a v této generaci předpověděl, že PS4 bude prodávanější než Xbox One. Jakmile máte dobrý rozjezd, hráči si mezi sebou řeknou, jakou konzoli mají a už to předpoví další prodeje.

Těžko říct, jaká bude budoucnost, ale s herním světem to rozhodně otřese. Microsoft momentálně vlastní skutečně masivní herní produkci, kterou začleňuje do svého Xbox Game Pass.

Dalo se čekat, že Microsoft začne kupovat/zakládat herní studia. Nicméně rozhodně jsme nečekali tak masivní akvizice. Microsoftu nyní patří například Playground Games, Ninja Theory, Obsidian Entertainment či The Initiative. Nejméně očekávané bylo samozřejmě odkoupení Bethesdy, čímž Microsoft získal například Arkane Studios, Machine Games, Id Software a Bethesda Games Studios, takže hry jako Dishonored, Wolfenstein, Doom, The Elder Scrolls a Fallout.

Microsoft nicméně překvapil více věcmi. „Na Xboxu nejsou hry“ zaznělo mnohokrát. Xbox One při své přeměně párkrát přešlápl. Rána dopadla například na Fable a studio Lionhead (které bylo zcela zrušeno) či na hru Scalebound. Není pravdou, že by Xbox neměl hry, ale exkluzivních her měl méně a vynikal oproti PS4 spíše službami.

Xbox Game Pass jako nový herní styl

To je ostatně další (a poslední) překvapení od Microsoftu na tomto seznamu. Microsoft není ani zdaleka prvním, koho napadlo, že by hráči mohli platit měsíční poplatky a mít přistup ke knihovně her. Rozjel to však na naprosté maximum. Více než 100 her nakonec asi nepřekvapuje tolik jako to, že všechny nové hry od Microsoftu okamžitě vyjdou na Game Passu.

Z nějakého důvodu došel Microsoft k závěru, že předplacená služba je lepší byznys model než kupování her. Věří tomu natolik, že všechna vlastněná studia mají na Game Passu své hry a mnohdy dokonce ve speciální edici.

O Xbox Game Pass je velký zájem, využívá jej přes 15 milionů hráčů

Je velkou otázkou, zda je to udržitelný systém. Z relativně popleteného startu Xbox One jsme však došli k tomu, že Microsoft má jasný plán, kterým dokáže lákat. A rozhodně za to má náš respekt.