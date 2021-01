10 největších zklamání odcházející generace aneb co se opravdu nepovedlo

Největší přešlapy ale udělalo EA. Model, který z nějakého důvodu fungoval v sérii FIFA, se probojoval také do Need for Speed Payback či Star Wars Battlefront II. V případě Battlefront II měli platící hráči značné výhody v boji, v případě Need for Speed Payback jsme se dočkali bez placení téměř nehratelné hry. Ostatně EA na tom ztratilo hodně peněz a čelilo i pár žalobám.

O co se v praxi nejčastěji jedná? Rychlejší vylepšení postavy, dokoupení herní měny či v horším případě koupení „bedny“. Ve free to play hrách (často MMO, tedy masivně multiplayerových hrách) to člověk odpustí, ale tento nešvar se rozšířil také do singleplayerových her a stříleček. Občas má člověk pocit, že hry jako Assassin’s Creed jsou přehnaně velké úmyslně, aby si člověk chtěl něco dokoupit, ať už se jedná o zkušenosti nebo vybavení.

Začněme tím nejvíce kritizovaným. Ať to začalo EA nebo mobilní hraní, ačkoli se nejedná o model představený nově na Xbox One a PS4, na této generaci se rozjel ve velkém. Dokupování je nový herní styl, který dokáže z hráčů vyždímat hodně peněz. Nyní je téměř všudypřítomný a některé hry dělá téměř nehratelnými.

Ukončení podpory Kinectu

Pokud jste do Xbox One naskočili v době One S nebo One X, dostali jste k dispozici příjemnou a praktickou konzoli. To však neplatilo vždy. Začátek Xbox One byl příkladem, jak by začátek nové konzole vypadat neměl. Původní Xbox One je obrovský, docela hlučný a mohli jste si ho koupit jen s Kinectem, což jeho cenu masivně zvýšilo.



Xbox One si prošel pořádnou evolucí

Microsoft se poučil a Xbox One se rapidně zlepšil. Jedním z kroků bylo také odstranění Kinectu jako nutného doplňku… což však vedlo k celkovému odstranění Kinectu. Dle mého názoru se jedná o největší podpásovku Microsoftu posledních let – přinutil vás koupit si Kinect, aby na něm postupně zcela přestal vydávat nové hry.

Skokem k zábavě aneb vzestupy a pády herní periferie Kinect

Když vyšel Xbox One S, ukázalo se, že konzole nemá port na Kinect a musíte si dokoupit speciální kabel. Microsoft ho přestal vyrábět, nevydal na něj žádnou novou hru a zařízení, které zpočátku vnucoval, v podstatě zabil. Hry jako Kinect Sport Rivals jsou stále v obchodě, nicméně nové hry jsou leda tak Just Dance. Je to škoda, osobně jsem Kinect rád vytáhl alespoň na nějaké party.