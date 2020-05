10 skvělých her, které se hodí pro začínající hráče

Když jsem dostal úkol zpracovat seznam her pro začínající hráče, řekl jsem si, že je to celkem výzva. Musí to být snadno uchopitelné, ale zároveň ukázat to nejlepší. Aby člověk nebyl odpuzen, ale zároveň, aby měl chuť pokračovat. A těchto 10 her toho myslím docílí. Chuchel a česká pohádka Nakonec jsem vybral Chuchla, ale mohlo by tu být cokoliv od skvělého českého studia Amanita Design. Chuchel je tak trochu hra a trochu kreativní film. Rád to nazývám českou obdobou veverky z Doby ledové, ačkoli se tato koule prachu žene za třešničkou.

Chuchel ve vás probudí vnitřní dítě. Vždy si ho rád zopakuji A cestou zažívá různá vtipná dobrodružství. Chuchel je odlehčená zábava, při které se zasmějete a vyzkoušíte spoustu miniher. Navíc není těžké, hádanky jsou hlavně o zkoušení. Prostě se uvelebíte na židli a necháte ožít své vnitřní dítě. Zvětšit video Zároveň je to skvělá rodinná hra. Můžete si to zahrát s dětmi a ty si to rozhodně zamilují. Stačí vám jen počítač, který ani nemusí být moc výkonný.

Life is Strange a úžasný příběh Jsou hry uměním? Minimálně některé rozhodně ano. Life is Strange je opět spíše takový interaktivní film, který naprosto ohromí úžasným příběhem. Studio Dontnod se díky tomuto kousku proslavilo. A co ho dělá tak výjimečným? No vlastně dost věcí.

Na tento příběh jen tak nezapomenete. Možná ukápne i slza Ve hře hrajete za studentku fotografování Max, které se do života vrátí dávná kamarádka Chloe. S ní se život dost zkomplikuje a už to by stálo za samostatný příběh. Ještě větší komplikací ale je, že Max se naučí ovládat čas. Hra vám dává zajímavou možnost čas vracet a měnit to, co jste řekli nebo udělali. Dívat se na rozdíly, jednat podle toho, přitom vaše rozhodnutí skutečně mění to, jak se na vás ostatní dívají. Life is Strange: časoprostorový guláš (recenze) Nic v Life is Strange navíc není černobílé, charaktery postav i napsané texty jsou skvěle promyšlené. Ve výsledku právě kombinace nereálného, leč uvěřitelného děje s tím, že vaše rozhodnutí mají nějaký význam, dělá z Life is Strange výbornou hru a snadné ovládání ji dělá přístupnou i pro začátečníky. Zvětšit video

Zaklínač 3 a špičkové RPG Jedna věc je doporučit snadnou hru, kterou může hrát každý. Druhá věc je pokusit se nováčkovi ukázat něco skvělého, díky čemu ho hry nadchnou. Žánr RPG považuji za jeden ze svých oblíbených, jelikož prožívat skvělé příběhy, užívat si fascinující herní svět a rozvíjet svou postavu, je strašně návykové. No a pokud chcete prozkoumat žánr RPG a jste ve hrách nový, Zaklínač 3 od polského studia CD Projekt Red nemusí být špatnou volbou.

Jen málo RPG se dokáže měřit se Zaklínačem V první řadě má Zaklínač 3 skvělý příběh plný zajímavých textů. Jenomže zároveň je to celkem přímočará hra. Miluji, když jsou hry členité a děláte rozhodnutí, ale pro začátečníka to může být matoucí. Zaklínač 3 se nevyhýbá úkolům „dojdi tam a zabij ho“, ale vždy jsou skvěle sepsané. Je to zkrátka hra, která baví i ve chvíli, kdy se jen koukáte. Fantasy svět Andrzeje Sapkowského prostě má něco do sebe. Zaklínač 3: Divoký Hon – seriózní hra (recenze) Navíc Zaklínač 3 je hratelnostně celkem snadno uchopitelný – na snadnou obtížnost vám nebude dělat problém. Důležité je i to, že exceluje rovněž po stránce grafiky, level designu a atmosféry. Ukazuje zkrátka to nejlepší z herního průmyslu a je přístupný každému. Jen se připravte, že dohrání zabere hodně času. Zvětšit video

Jakákoliv LEGO hra Osobně bych na Lego hry momentálně moc nesáhl, ale když začínáte, je to vlastně skvělé. Lego hry jsou totiž jednoduché. Strašně. Můžete do nich rychle proniknout, můžete je hrát ve více lidech. Jsou přímočaré, ale zároveň nabádají k průzkumu a hledání schovaných věcí.

The Lego Movie 2 Videogame je jednou z mnoha skvělých Lego her Jedná se o jistý žánr sám pro sebe, který si zakládá na jednoduchosti a vtipu. Lego hry bývají opravdu vtipné, což se odvíjí ze základní myšlenky – často jsou to vyloženě parodie filmů. Něco jako film Lego Batman. Přitom gameplay je vlastně o tom, že chodíte, zabíjíte a tu a tam plníte nějakou jednodušší hádanku. LEGO Movie 2: The Videogame - a další kostičky (recenze) Při vybírání je nejlepší říct si, co máte rádi. Lego hru má kde co, od Pána Prstenů po Star Wars. Všechny se hrají relativně podobně, ačkoli nějaké rozdíly tam samozřejmě jsou. Zvětšit video

Civilization VI a promyšlená strategie No je otázkou, zda žánr strategií sám o sobě je vhodný pro začátečníky. Nicméně pokud si nějakou strategii zahrát chcete, někde se začít musí. Já si osobně spojuji své začátky se strategiemi s Civilization II a její novější díly jsou vlastně super i dnes. A díky možnosti nastavit si dost jednoduchou obtížnost má začátečník možnost do žánru snadno proniknout.

Vynikající strategie, která nováčky ráda zasvětí do svých mechanik Civilization je hra o budování vlastní civilizace od úplného začátku až do doby vesmírných průzkumů (když nepočítáme Beyond Earth). Patří do žánru tahových strategií, což znamená, že zadáte příkazy jednotkám a městům, určíte, co se má vyvíjet a zkoumat... ukončíte tah a čekáte, co udělají vaši protivníci. Civilization VI: nádherné dobrodružství napříč celou historií (recenze) Jedná se přitom o komplexní hru, kterou můžete vyhrát vojensky, diplomaticky, vědecky či nábožensky. Jenomže hra dokáže příjemně asistovat a nováčka provést, při hraní radí a obtížnost Settler je opravdu pohodová. Na začátek ve strategiích to je proto ideální volba. Zvětšit video

Halo: MCC a legendární střílečka Začít hraní střílečkami může být také oříšek. Vyžaduje to už jistou koordinaci a skill. Pokud vás ale na herním průmyslu láká právě tohle, doporučuji Halo, to původní od studia Bungie. Jedná se totiž o hru se skvělým singleplayerem i multiplayerem, kterou navíc můžete hrát na rozdělené obrazovce s dalšími hráči.

Osobně s láskou vzpomínám na stovky hodin s přáteli na gauči Problémem je, že když začít hrát poprvé střílečky, není nejlepší hrát multiplayer. A klasiky jako Battlefield nebo Call of Duty nemají kampaně nejlepší... hlavně je mají strašně krátké. Halo v kampani exceluje. Má velmi zajímavý sci-fi příběh, který za poslední roky dost nabobtnal i knihami, filmy a seriály. Navíc je dost volné, váš postup záleží zpravidla na vás (můžete použít tank, můžete být pěší). Osobně mě kampaň v Halo baví víc než multiplayer. Halo: The Master Chief Collection – od začátku do konce (recenze) Obrovskou výhodou na závěr je samotná kolekce. Halo: The Master Chief Collection nabízí téměř všechny díly Halo (hlavně všechny hlavní díly), což znamená hodně herního času a zábavy. Pro mě osobně znamenalo Halo začátek hraní FPS na konzolích a vycvičilo mě k hraní jakékoli střílečky s ovladačem v ruce. Zvětšit video

Forza Horizon 4 a volné závody U závodních her bych rozhodně začal Forzou Horizon od Playground Games. Je to výborná kombinace vysoké kvality a snadné uchopitelnosti. Závodní hry můžeme obecně rozdělit na arkádové a simulace. Forza Horizon není ani arkádou ve stylu Mario Kart, ale ani simulací. Do hraní se dostanete rychle a nabízí mnohem víc.

Na hru je krása koukat. Ještě lepší je ji hrát Většina závodních her je o sjíždění závodu za závodem. I to je na Forza Horizon úžasné. Závody jsou hlavní, ale ne tou jedinou náplní. Hra vám umožňuje prozkoumávat nádherný svět a vyblbnout se i u takových maličkostí jako překonávání rychlostních kamer, boření rekordů ve skákání či ničení herního světa. Forza Horizon 4: hezčí, lepší, návykovější (recenze) Skvěle to doplňuje naprosto úžasná grafika. Troufám si říct, že Forza Horizon 4 je jednou z nejkrásnějších her na trhu. Je to hra, která vás do ničeho nenutí. Kterou je prostě radost hrát. Zvětšit video

Unravel Two a krásy světa Svět kolem nás je hrozně krásný, ač na to často zapomínáme. A nikdo to neumí připomenout lépe než hry. Unravel od studia ColdWood Interactive je jednou z nejkrásnějších her, co jsem kdy hrál. Pořád si pamatuji, jak na pódium na E3 přišel stydlivý vývojář a říkal, že byl ve svém rodném Norsku umisťoval hračku Yarny do přírody a když se díval na pořízené fotky, říkal si, že by to mohla být super hra.

Je až překvapivé, jak kousíček vlny chytne za srdce Je to taková obdoba českého Kuky se vrací. Vlněná panenka, upletená milující babičkou, cestuje po nádherných lokacích, občas je to město, občas les, jindy továrna. K tomu hraje úžasná relaxační hudba a hra upozorňuje na ty malé, často zanedbatelné věci, které ale dělají život nádherným. Unravel Two: probuďte své vnitřní dítě (recenze) Druhý díl mi přijde pro začátečníky nejlepší z jednoho důvodu – lze hrát ve dvou hráčích. Pokud máte děti, je to ideální volba. Na tento zážitek se prostě nedá jen tak zapomenout. Zvětšit video

GTA V a obrovské možnosti Když jsem hromadu let zpátky poprvé hrál GTA III, fascinovalo mě, že je to hra mnoha možností. Můžete tam jezdit autem, můžete střílet, můžete pracovat. No a GTA V od studia Rockstar to posouvá na mnohem vyšší úroveň. Můžete zde dělat téměř cokoliv.

Zablbnout si ve městě je prostě paráda GTA V je pro začátečníky ve hrách skvělou volbou právě proto. Můžete plnit mise, můžete jezdit autem a závodit, můžete se vydat dráhou zločinu, můžete hrát golf a mnoho jiného. Je to hra se skvělým příběhem, ale hlavně obrovskými možnosti toho, co dělat. Ty jsou navíc díky podpoře moderů ještě mnohem větší. Grand Theft Auto V: jen další remaster? (recenze) Vedle toho má GTA V také své GTA Online. Karanténa není příjemná v tom, že se nemůžete vidět se svými přáteli. GTA Online je celkem fajn způsob, jak se na dálku setkat a prostě si v herním světě pořádně zablbnout. Zvětšit video