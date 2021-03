12 největších českých herních studií: poznejte slavné tuzemské tvůrce

Česká republika nepatří k největším videoherním mocnostem. I v evropském měřítku nesaháme ani na paty Anglii, Francii, Německu či dokonce Polsku. Přesto české ručičky projevily talent i tady a nejedna česká hra je známá po celém světě. Sice máme nutkání poukazovat hlavně na osobnosti jako Pavel Šebor nebo Daniel Vávra, ale nesmíme zapomínat, že velký úspěch nikdy neleží v rukou jednoho člověka, ale je to úspěch celého týmu. Jaká studia jsou v Česku největší? Vybrali jsme 12 největších a soustředili jsme se zejména na počet zaměstnanců. Jedinou výjimkou je Beat Games, u kterých počet zaměstnanců bohužel neznáme (číslo není uvedeno ani na oficiálních stránkách ani na Wikipedii), ale kvůli neskutečnému úspěchu Beat Saber nám bylo hloupé ho vynechat. Počty zaměstnanců berte prosím s rezervou, jelikož se v herních studiích dynamicky mění. Jedná se spíše o orientační číslo, abychom mohli studia mezi sebou nějak porovnat. Bohemia Interactive a vojenské simulace Počet zaměstnanců: přes 400 Začněme klasikou. Bohemia Interactive patří díky více než 20leté historii k nejstarším studiím v Česku a díky více než 400 zaměstnancům je s přehledem největší. Bohemia Interactive nemá zaměstnance pouze v Mníšku pod Brdy, v Praze a v Brně, ale také například v Amsterdamu. Studio bylo založeno trojicí Marek Španěl, Ondřej Španěl a Slavomír Pavlíček.

Bohemia Interactive se proslavila zejména vojenskými simulacemi Firma se proslavila zejména vojenskými simulacemi, ať mluvíme o jejich první hře Operace Flashpoint z roku 2001 nebo o sérii ARMA. Vedle vojenských simulací však vydala také například Take on Mars, DayZ či nedávné Vigor a Ylands. Zisky z minulého roku se přitom pohybují kolem 5,7 milionu prodaných kopií, což dává dohromady přes 1,6 miliardy korun. Pro firmu je to rekordní číslo, ostatně Bohemia Interactive hlásí v době koronaviru značný růst prodejů. Čínský Tencent koupil podíl v pražském herním studiu Bohemia Interactive

Firma momentálně zdokonaluje své existující hry, zejména DayZ a Vigor. Zároveň se ví o tom, že vyvíjí novou dosud neoznámenou hru. Šíří se spekulace, že by se mohlo jednat o ARMA 4, nicméně jedná se spíš výstřel do prázdna.

Warhorse Studios a český středověk Počet zaměstnanců: přes 180 Je až neuvěřitelné, že studio Warhorse nejenom vydalo Kingdom Come: Deliverance, ale dokonce se stalo jedním z největších herních studií v České republice. Od svého založení v roce 2011 se studio pohybovalo na tenkém ledě. Nápad vytvořit historické RPG nesehnal vydavatele a zakladatelé Daniel Vávra a Martin Klíma sáhli po crowdfundingové platformě Kickstarter, kde hráči přispívají na projekty, které se jim libí. Naštěstí se hra dočkala velkého zájmu nejen od českých nadšenců a vzbuzený zájem přitáhl pozornost vydavatele Deep Silver, který pokryl poslední finanční mezery.

V Kingdom Come poznáte český středověk roku 1403 Je to nejspíš kombinace originálního konceptu (historické RPG pohybující se na hranici simulace jen tak nenajdete) a hlavně bohatých zkušeností vývojářů, co hru dotáhly do konce. Kingdom Come: Deliverance se odehrává v roce 1403, na českém trůnu sedí neschopný Václav IV., kterého chce sesadit jeho bratr Zikmund Lucemburský. Ten do Čech posílá armádu, která vypálí Stříbrnou Skalici, bydliště hlavního hrdiny. Kingdom Come: Deliverance - prožijte český středověk (recenze)

Warhorse bylo v roce 2019 odkoupeno vydavatelstvím THQ Nordic. Do Kingdom Come vydalo ještě několik DLC a nyní pracuje na novém neoznámeném titulu. Zatím sice nevíme, o co se jedná, ale nabídky práce naznačují středověké RPG a nebyli bychom překvapeni, kdyby se jednalo o Kingdom Come 2.

SCS Software a simulátory kamionů Počet zaměstnanců: přes 170 SCS Software bylo založeno v roce 1997 trojící Pavel Šebor, Martin Český a Martin Šebor a za roky své existence vydalo mnoho titulů včetně kuriozit jako Shark! Hunting the Great White či Deer Drive. Úspěchem je rozhodně i to, že jeho in-house engine Prism3D poháněl Duke Nukem: Manhattan Project. Ze všech vydaných her však jsou nejúspěšnější simulátory kamionů a těmi se firma živí dodnes.

ETS2 a ATS patří k nejprodávanějším hrám na Steamu Právě specifičnost žánru přinesla SCS Software úspěch. Ačkoli většinu hráčů něco takového neláká, skupina kamionových nadšenců je až překvapivě velká s mnoha loajálními fanoušky. Poslední tituly studia, Euro Truck Simulator 2 z roku 2012 a American Truck Simulator z roku 2016, dokonce patří k nejprodávanějším hrám na Steamu a každé nové DLC v prodejích dokáže pokořit nejeden AAA titul. Rozhovor: Studio SCS Software o náklaďácích a dalších radostech

Studio se momentálně živí vyvíjením dalšího obsahu pro své existující hry. Cílem je zpracovat celou evropskou a americkou mapu, což je pochopitelně velký cíl na dlouhé roky dopředu. Zároveň samozřejmě přidává studio do své hry nové kamiony a stará se o live služby prostřednictvím vytváření různých událostí ve hře apod.

2K Czech a odraz bývalé slávy Počet zaměstnanců: přes 150 Když bylo studio v roce 1997 založeno dvojicí Petr Vochozka a Jan Kudera, jednalo se o Illusion Softworks. Jedno z nejslavnějších českých studií stojících například za legendárními Hidden and Dangerous a Mafia: The City of Lost Heaven či ve spolupráci se studiem Pterodon také za Vietcongem. V roce 2007 však bylo studio odkoupeno společností Take-Two Interactive a přejmenováno na 2K Czech. V roce 2017 se studio spojilo s americkým studiem Hangar 13.

Pod vlajkou amerického studia Hangar 13 spolupracovalo 2K Czech na nejnovější Mafii Ačkoli se momentálně jedná spíše o pobočku, s více než 150 zaměstnanci se stále jedná o jednoho z největších zaměstnavatelů v herním průmyslu v České republice. Pod vlajkou Hangar 13 se studio podílelo na nepovedené Mafii III a povedeném remaku prvního dílu série Mafia: Definitive Edition. Mafia: Definitive Edition - zahraj tu naši | Recenze

Studio momentálně pracuje na nové hře. Neví se přesně, o co se jedná, nicméně spekulace naznačují, že se bude jednat o sci-fi hru s velkým důrazem na příběh.

Madfinger Games a střílečky pro mobily Počet zaměstnanců: přes 100 Studio Madfinger Games bylo založeno v roce 2010 skupinou herních veteránů Marek Rabas, Michal Babjár, Pavel Čížek, Tomáš Šlápota, Tomáš Sauerstrom a Miroslav Valenta, kteří se podíleli na hrách jako Mafia, Vietcong či Hidden Dangerous. Jejich cílem se stalo vytvořit na mobilu hry na úrovni konzolových her a proslavili se zejména střílečkami.

Mobilní hry od Madfinger Games dosahují téměř kvality her na konzolích Hry od Madfinger Games patří, co se technické stránky týče, ke špičce mobilních her. Jejich nejznámějšími tituly Dead Trigger a hlavně série Shadowngun si vydobyly celosvětové uznání. Jejich poslední hrou je Shadowgun: Legends zaměřující se na multiplayerové souboje 5v5. Shadowgun War Games: česká mobilní herní pecka | Recenze

Momentálně studio pracuje na dalším obsahu do Shadowgun: Legends. Zda vyvíjí nový titul není známo.

Grip Digital a outsourcing velkých studií Počet zaměstnanců: přes 65 V herním průmyslu si nemusíte vydělávat pouze tvorbou her, s dobrými kontakty můžete profitovat i z podpory vývoje velkých studií. Grip Digital na tom založilo svůj byznys. V portfoliu studia je podílení se na tvorbě her jako je Pillars of Eternity II, Darkest Dungeon či Subnautica. Na oficiálních stránkách uvádějí, že se podíleli na více než 60 projektech.

Grip Digital se živí zejména outsourcingem cizích projektů, ale vytvořilo i několik vlastních her Studio založil v roce 2009 Jakub Mikyska pod jménem Grip Games. V té době vytvořilo hry jako One Epic Game či Tower of Guns. Pod jménem Grip Digital vedle outsourcingu cizích projektů vytvořilo několik vlastních her jako Mothergunship z roku 2018 či The Solus Project z roku 2016, na kterém spolupracovalo s Teotl Studios. Trojitá recenze: Brawlout, Mothergunship a Hypergun v kostce

Studio se nadále věnuje outsourcingu velkých projektů. Na čem přesně pracuje či zda tvoří vlastní hru však není známo.

Keen Software House a Minecraft ve vesmíru Počet zaměstnanců: přes 40 Od svého založení v roce 2010 se Keen Software House založené Markem Rosou soustředí na vesmírné hry. První hrou byl akční Miner Wars Arena, opravdového úspěchu se však studio dočkalo až se hrou Space Engineers.

Vedle vývoje her se Keen Software House věnuje také výzkumu umělé inteligence Přirovnání k Minecraft je sice nepřesné, nicméně Space Engineers se soustředí zejména na budování vesmírných lodí či základem. Ať je vaším cílem těžit nebo bojovat, stavět nebo ničit, ve Space Engineers si přijdete na své, což také vedlo k více než 3 milionům prodaných kopií. Studio později vydalo také Medieval Engineers v předběžném přístupu. To se však nikdy nedočkalo tak velkého úspěchu jako jeho vesmírný předchůdce a dosud neopustilo předběžný přístup. Zvětšit video Studio nadále zdokonaluje Space Engineers hromadou nového obsahu. Vedle nových her se věnuje výzkumu a vývoji umělé inteligence.

Geewa a návykové mobilní hry Počet zaměstnanců: přes 45 Geewa byla založena v roce 2004 (dle oficiálních stránek, Wikipedia uvádí rok 2005) Michalem Edrle a zaměřuje se na vývoj mobilních her, ačkoli existence Geewy je spojená také s portálem Seznam.cz a vytvoření portálu Hry.cz, vytvořením aplikace Prima Kvízy pro Prima TV či s tvorbou her na Facebook, kde se proslavilo zejména titulem Pool Live Tour. Největších úspěchem studia je titul Smashing Four pro Android a iOS.

Smashing Four je jednou z nejvýdělečnějších českých her Hry od Geewa jsou typickým příkladem free-to-play modelu s mikrotransakcemi. Hru můžete hrát zdarma, ale pokud chcete mít rychlejší postup či lepší vybavení, musíte si připlatit. Tento byznys model se firmě ale vyplatil a Smashing Four je jednou z nejvýdělečnějších českých her, v roce 2018 ji hrálo přes 200 000 hráčů denně. Zvětšit video V roce 2020 odkoupila Geewu americká společnost AppLovin. Vedle zdokonalování Smashing Four pracuje studio na nové hře Smash Casters.

About Fun a akční hry pro mobily Počet zaměstnanců: kolem 30 About Fun bylo založeno v roce 2011 dvojící Petr Vodák a Martin Balhar. Studio se specializuje na free-to-play hry pro mobilní telefony. Nejznámější hrou jsou WarFriends, které studio vydalo pod křídly Electronic Arts. Jedná se o jednoduchou klikací střílečku, kde se svého soupeře snažíte porazit akčními schopnostmi a posíláním vojáků na bitevní pole.

Hra vyšla pod vlajkou Electronic Arts Na kontě má studio víc zajímavých, zpravidla jednoduchých her. Mezi další známější hry patří Mega Dead Pixel nebo Tiny Miners. Studio nadále pracuje na svých vydaných hrách. Zda vyvíjí něco nového není známo.

Amanita Design a úchvatný vizuál Počet zaměstnanců: kolem 20 Možná nepatří k největším, ale rozhodně k nejznámějším a nejzajímavějším českých herním studiím. Amanita Design byla založena v roce 2003 Jakubem Dvorským a proslavila se nádhernou vizuální stránkou svých her. Vedle vlastních projektů spolupracovalo studio také na filmu Kooky se vrací či vzdělávací hře Questionaut pro BBC.

Hry od Amanita Design vás uchvátí hlavně nádherným vizuálem Mezi nejznámější hry patří Samorost, Botanicula, Machinarium či Chuchel. Jedná se o klasické point-and-click adventury, kdy se snažíte zdolávat jednoduché logické hádanky. Jejich poslední hra Creaks už není point-and-click adventurou a jedná se o logickou plošinovku s ponurou až hororovou atmosférou. Creaks: co se skrývá v podzemí? | Recenze

Studio momentálně tvoří titul Happy Game a jedná se o hororovou adventuru. Ačkoli byste tuhle hru dětem asi nedoporučili (i mně jde ze screenshotů mráz po zádech), pro dospělejší publikum se jistě jedná o zajímavou volbu.

Wube Software a Factorio Počet zaměstnanců: kolem 20 Když se podíváte na Factorio, vypadá to jako hra z předchozího tisíciletí. Navzdory tomu byla vydaná teprve minulý rok poté, co se od roku 2016 nacházela v předběžném přístupu. Momentálně se jedná o jeden z nejkomplexnějších simulátorů stavění, který velmi snadno přivodí bezesné noci.

Factorio vyšlo teprve minulý rok po mnoha letech v předběžném přístupu Hru vydalo Wube Software založené v roce 2014 trojicí Michal Kovařík, Tomáš Kozelek a Albert Bertolín Soler. Ve Factorio stavíte vlastní tovární komplex, ve kterém musí doslova všechny kousíčky zapadat do sebe. Vedle stavěcího režimu obsahuje hra také mód obrany základny a PvP. Zvětšit video Studio nadále pracuje na Factorio a rozšiřuje jeho obsah. Není známo, zda plánuje vydat i jinou hru.