13 graficky nejhezčích her, které prověří vaši RTX kartu na doraz

Minecraft

Začínat seznam o graficky nejvyspělejších technologiích víc než 10 let starou hrou se možná zdá být pošetilé, Minecraft ale dokázal vždy naskočit na takřka každou vlnu generačního pokroku, nových technologií a inovací v herní branži. Stranou nezůstaly ani karty RTX a jejich technologie ray tracingu a DLSS, které Minecraft aplikoval v jedné ze svých verzí v roce 2020.

Možná vás zajímá, proč by vůbec někdo přidával tak pokročilé grafické technologie do tak jednoduše vypadající hry. Různorodé fanouškovské projekty ale mluví samy za sebe. RTX karty přidaly do hry odrazy v reálném čase, simulaci průhledných materiálů, novou generaci efektů vody a celou řadu dalších prvků. DLSS se pak postaralo o to, aby vše běželo se smysluplným snímkováním.

Výsledkem je tak hra, která kombinuje maximální jednoduchost a svou původní premisu s moderním vizuálem, který na oplátku dává vzniknout zcela novým stavebním projektům. Už jste viděli Hru o trůny s RTX? Tak to je přesně to, o čem mluvíme.