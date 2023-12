1428: Shadows Over Silesia chystá rozšíření. Její tvůrce oznamuje také novou logickou hru

Příběh ze Slezska, který kombinuje naši historii s fantasy prvky, nově najdete i na Epic Games Store. Do příštího pátku ho tady seženete za 270 Kč. Cena klesla ale i na ostatních platformách. GOG a Steam ho nově nabízí za 20€ namísto 30€. To ale není jediná novinka, týkající se Shadows Over Silesia. Petr Kubíček oznámil, že pracuje na DLC. Detaily si ale zatím nechává pro sebe. Plného odhalení se dočkáme až v příštím roce.

Spolu s tím také předvedl svoji novinku jménem Kubikon 3D. Tahle hra nebude tak ambiciózní jako Silesia, zato by mohla zaujmout větší množství hráčů díky přístupnosti a jednoduchosti. Spojují se tady principy Tetrisu, Arkanoidu nebo Sokobanu. Všechno se odvíjí od toho, jak dobře na sebe a vedle sebe zvládnete skládat kostky.

Vedle desítek předpřipravených úrovních vás tady čekají také náhodně poskládané úrovně a bude možné vytvářet si i vlastní levely. Pokud vás tento koncept zaujal, budete si moci Kubikon vyzkoušet během příštího Steam Next Festu a plná hra by měla vyjít ve druhém čtvrtletí příštího roku.