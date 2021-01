18 her bez konkrétního data vydání, na které se vyplatí zaostřit

Naposledy jsme o tomto projektu ale neslyšeli zase tak dávno. Koncem minulého roku se ze studia Relic ozvali vývojáři s jejich dosavadním pokrokem za rok 2020. Prý je Age of Empire IV ve stavu, kdy už je hratelné, ale stále obsahuje chyby, které je potřeba odstranit. Kromě toho jsme se ale nicméně nedočkali žádného traileru ani nových obrázků, takže tato zpráva nevzbudila takový rozruch, jak by možná někdo mohl čekat. Jak daleko jsme od vydání každopádně stále nevíme. Tak snad se už letos Microsoft podělí o pořádné novinky.

Hratelnost můžeme soudit jen těžko, ale na pohled vypadá nový díl Age of Empires velmi dobře. Vítáme rozhodnutí vývojářů, že se nesnažili o přehnaně realistické grafické zpracování. Využitá stylizace hře dobře sedí. Mimo to, aby se dobře hrál, bude ještě důležité, aby nabízel dostatek obsahu. Nikdo se totiž nevyhne srovnávání s druhým dílem, který je nabitý k prasknutí. Samozřejmě je tady možnost, že do hry bude přibývat v průběhu dalších měsíců po vydání, ale jestli nebude mít Age of Empires IV zprvu co nabídnout, jistě se to dobře nepodepíše na hodnocení od hráčů.

Po úvodním teaseru byl Microsoft s novinkami ohledně nového dílu velmi skromný. Místo toho, když už se na nějaké z prezentací objevil na plátně název Age of Empires, to bylo buď v souvislosti s remasterem prvního dílu nebo novým obsahem pro druhý díl. Až na podzim roku 2019 se Age of Empires IV ukázalo v plné parádě. Místo naleštěných teaserů či prázdných slov se vytasili se záběry přímo z enginu hry.

Existuje několik různých herních značek, které vlastní Microsoft, hráči je mají rádi, ale už jsme o nich v souvislosti s novým dílem neslyšeli až příliš dlouho. Jednou z nich bylo právě i Age of Empires. Po ne příliš úspěšném třetím dílu přišlo AoE Online, které vydrželo jen pár let a pak ho Microsoft zase odříznul. Letos to budou 4 roky od doby, co jsme se dočkali oznámení čtyřky a naštěstí to vypadá, že nezůstane v propadlinách dějin a letos z něj uvidíme více.

Tipy na 27 očekávaných her, které by měly vyjít ještě letos

Zatímco některá studia pracují úzce s komunitou i během vývoje, tak oproti tomu existují taková, která drží vše pod pokličkou do poslední chvíle. Občas je to jejich záměr, jindy nemají jinou možnost. Občas se tak stává, že se na nějaký vyhlížený titul po čase zapomene, i když se na něm stále tvrdě pracuje. Pár takových si připomeneme v našem dnešním výčtu. A určitě si nezapomeňte projet naše předchozí speciály, kde už je to s vydáním podstatně slibnější.

Od té doby nastalo naprosté ticho. Nevypadá to, že by na tom PlatinumGames byli nějak špatně. Přeci jen loni oznámili novinku s kódovým označením Project G.G., o které toho víme ještě méně než o Babylon’s Fallu. Původní plán, podle kterého měl Babylon’s Fall vyjít už v roce 2019, jim ale moc nevyšel.

I když už to budou 4 roky od představení na veletrhu E3, tak o Babylon’s Fall víme naprosté minimum informací. Jediné, čím si můžeme být jistí je to, že spadá do charakteristického žánru studia, takže to opět bude pořádná akce. Tomu ostatně odpovídá i první trailer, který se ukázal roku 2019 na State of Play od PlayStationu. Vývojáři spolu s tím slibovali další novinky ještě v létě téhož roku, ale jak dobře víme, k ničemu takovému nedošlo.

Vypadá to ale, že není zrovna v pokročilém stádiu. Alespoň tak vyznívají slova Hidekiho Kamijy, které pronesl pár dní zpátky na Arcade Archives streamu . Řekl, že stále toho o Bayonettě 3 nemůže říct mnoho. Prý ale doufá, že se v průběhu roku konečně bude moci podělit o novinky, a to platí nejen pro Bayonettu, ale i pro jejich ostatní projekty.

S informacemi jsme na tom ale ještě o něco hůře než v případě Babylon’s Fallu. Na The Game Awards 2017 se objevil krátký teaser pouze potvrzující to, že se na hře opravdu pracuje. Od té doby ale žádné oficiální novinky, jak ze strany Nintenda, tak od PlatinumGames, nepřišly. Na každé prezentaci Nintendo Direct se očekává, že Bayonettu konečně zase uvidíme, ale kde nic, tu nic. Jediné, čeho jsme se od vývojářů za ty roky dočkali, je potvrzení, že vývoj stále probíhá.

A můžeme se rovnou přesunout na další počin studia PlatinumGames. Série Bayonetta sice původně začala jakožto multiplatformí záležitost, ale poté, co Nintendo zachránilo druhý díl už je spojována čistě se Switchem. Stejně to je i v případě Bayonetty 3, která byla oznámena před více než třemi lety.

Vývoj hry očividně ale stále nebyl v konečné fázi, protože od té doby opět nastalo ticho. Pandemie to samozřejmě Techlandu také neulehčila, a to samé se dá říct i o odchodu Chrise Avellona, vedoucího vývoje. Ten musel studio opustit kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování v minulém roce.

Elden Ring je rozhodně zatím nejambicióznější projekt studia FromSoftware. To ostatně v jednom z loňských rozhovorů řekl i Phil Spencer, ředitel Xboxu. Už měl možnost Elden Ring vyzkoušet a prý je skvělé vidět, jak se Mijazakiho tvorba posouvá a jak dobře jim vychází spolupráce s Martinem. Nic konkrétního jsme se ale bohužel nedozvěděli. Vlastně ani nevíme, na které platformy máme Elden Ring očekávat. Rozhodně bychom ale preferovali, aby vyšel čistě pro novou generaci konzolí. Už několikrát se v minulosti ukázalo, že mezigenerační tituly zbytečně omezují potenciál jak vývojářů, tak výsledných her.

Naposledy se tak stalo po posledních The Game Awards, kdy Elden Ring získal ocenění nejočekávanější hry. Za to na svém twitterovém účtu poděkoval vývojář z FromSoftware, Jasuhiro Kitao. K tomu ale také dodal, že jejich nový svět ještě nějakou chvíli neuvidíme. Zároveň ale naznačil, že letos se můžeme těšit alespoň na nějaké novinky, pokud tedy ještě nedojde k samotnému vydání.

I když mnohé z předchozích dílů vyšly na různé platformy, Shin Megami Tensei V bude exkluzivitou pro Nintendo Switch a zatím nic nenaznačuje tomu, že by se to mělo v budoucnu změnit. Switchi už se v současnosti velmi daří a věříme, že nové Shin Megami Tensei dokáže nalákat další hráče, aby si tuto konzoli pořídili. Na konec nesmíme zapomenout jednu dobrou zprávu. Na vydání v Evropě a Americe se nebude muset čekat, jak je stále zvykem u některých japonských her. Shin Megami Tensei V vyjde celosvětově ve stejný den.

Poprvé bylo Shin Megami Tensei V uvedeno v roce 2017 společně s konzolí Nintendo Switch. Až rok poté se ke 25. výročí značky objevil krátký teaser, kde se ukazuje scéna z metra v postapokalyptickém světě. V tu dobu Kazujuki Jamaj, který je vedoucím vývoje, řekl, že vývoj je ve fázi, kdy si ještě vůbec nemohou dovolit ani odhadovat, kdy by jejich novinka měla vyjít. Pomalejší postup možná zapříčinil Unreal Engine 4. Je to vůbec poprvé, co Atlus vyvíjí hru s touto technologií. Logicky se tak vývojáři musí učit spoustu nového.

Série JRPG Shin Megami Tensei u nás není příliš populární, ale hlavně v Japonsku se jedná o další z obrovských hitů tohoto žánru. Jeho fanoušci na plnohodnotné pokračování čekají od roku 2013. Někdo by mohl namítnout, že je to ještě o dekádu více. Čtvrtý díl totiž stejně jako jeho finální verze s podtitulem Apocalypse vyšel exkluzivně na handheld Nintendo 3DS. Letos bychom se měli konečně dočkat vydání pátého dílu.

S oznámením remaku legendárního RPG Gothic od studia Piranha Bytes to z počátku bylo docela zamotané. Na konci roku 2019 vyšla krátká hratelná ukázka od THQ Nordic. To ale ještě neznamenalo, že se kompletní předělávky opravdu dočkáme. Toto rozhodnutí přišlo až o pár měsíců později v následku reakce hráčů. Podle průzkumu si po zahrání ukázky nové verze Gothicu přálo plnohodnotný remake 94,8 % hráčů.

Lords of the Fallen 2

V době, kdy se žánr Souls-like her dostal na špičku žebříčku popularity, se do něj pokusilo vstoupit hned několik dalších vývojářských týmu. Jedním z nich byl právě i tým Deck13 Interactive spolu s kolegy z CI Games. Jejich Lords of the Fallen sice vypadalo zajímavě, ale nakonec se zařadilo mezi průměrnější zástupce tohoto žánru. Hned pár měsíců poté na konci roku 2014, co první díl vyšel, byl oznámen vývoj pokračování.

Snad nikdo nemohl očekávat, že by Lords of the Fallen 2 vyšlo hned následující rok. Vývojáři ostatně sami řekli, že na vydání si stanovili rok 2017. Vývoj ale očividně nejde tak dobře, jak se předpokládalo. Celé to razantně zkomplikoval Sniper Ghost Warrior 3, který dostal prioritu před ostatními projekty a po jeho neúspěchu musely nastat změny. I když na Lords of the Fallen 2 během té doby pracoval menší tým, tak to stále nestačilo. V polovině roku 2018 tak vývoj přešel pod studio Defiant.

Lords of the Fallen 2 je doposud nejambicioznější projekt CI Games

Spolu s tím ředitel CI Games Marek Tyminski řekl, že se vývoj bude restartovat. Na podzim loňského roku ale přišla další velká změna. Ani Defiant Studios nedotáhli pokračování Lords of the Fallen do konce. Od té doby má vývoj na starosti studio Hexworks, které opět spadá pod CI Games. Je tedy dost pravděpodobné, že vývoj začal zase od začátku.

Noví vývojáři se alespoň po převzetí projektu podělili o to, co mají vlastně v plánu. Chtějí se od akčního fantasy přenést spíše k temnějšímu zasazení a hra by měla být více zaměřena na těžké souboje. Vzhledem k tomu, že jsme opět na začátku, se to ale ještě může během následujících let zase změnit.