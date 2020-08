18 nejlepších konzolových exkluzivit, které si nyní můžete zahrát

The Last of Us: Part II Platforma: PS4 Platforma Playstation 4 nás ke konci svého životního cyklu potěšila hned dvojicí skvostných exkluzivit a my začneme samozřejmě tou více kontroverzní. The Last of Us: Part II bylo veleočekávané pokračování post-apokalyptického thrilleru z rukou Naughty Dog a i když šlo stále v mnoha ohledech o špičkovou hru, dostala od fanoušků zabrat kvůli špatně poskládanému scénáři a některým rozhodnutím v příběhu, která zkrátka nemohli rozdýchat. The Last Of Us: Part II - vrchol dosluhující generace | Recenze Ať už hru berete jakkoliv, nelze ji upřít, že jde o vrcholné dílo současné generace a především z grafického a technologického hlediska nastavuje novou laťku toho, co je možné. Ellie se vydává na cestu pomsty a bude na vás projít si zamořené Spojené státy, abyste splnili slib a po cestě možná zjistili i něco více o sobě samých. Hra se opět soustředí na velmi filmové pojetí a především všudypřítomnou brutalitu, se kterou si vývojáři opravdu neberou servítky. Herní mechanismy zůstaly podobné, byly jen o něco vylepšeny a vypiplány. Prostředí je nyní často otevřenější a láká k průzkumu i struktura příběhu je zajímavá a dává možnost nahlédnout na situaci hned z několika různých úhlů. Osobně jsme si pouť Ellie v redakci neuvěřitelně užili a pokud vlastníte konzoli PS4, je kacířstvím nedat hře alespoň šanci.

Ghost of Tsushima Platforma: PS4 Druhou letošní exkluzivitou a víceméně posledním exkluzivním titulem této generace platformy je zcela pochopitelně samurajské dobrodružství Ghost of Tsushima, který rozhodně není kontroverzní, ale prostě zatraceně dobrý. Ostatně hra se těšila obrovské popularitě u kritiků i fanoušků a téměř ihned se stala jednou z nejrychleji se prodávaných her platformy PS4. A zcela právem. Ghost of Tsushima: umělecký vánek a brutální řez katanou | Recenze Příběh Jina Sakaie, který brání svůj rodný ostrov Cušima od barbarské armády Mongolů je pojat velmi osobně a emotivně. Scénář je prostý, avšak umí chytnout a především skvěle plyne. Tím největším a nejdůležitějším hráčem je však herní prostředí samotné. To je jedním slovem neuvěřitelně živé, krásné až umělecké a studio Sucker Punch využilo do puntíku všechny možnosti, které PS4 nabízí. Je to jedna z mála her, kde ve foto režimu strávíte pravděpodobně více času než ve hře samotné. Ačkoliv hra není historicky zcela přesná, bere si z důležitých událostí mongolské invaze to nejdůležitější a přidává špetku mýtů a volného průzkumu. Na ostrově je nespočet různých aktivit, výzev a legend, které může hráč nacházet a plnit, stejně jako nových brnění, vybavení a schopností k získání. Také souboje byly vypiplány k dokonalosti a nepostrádají pověstnou japonskou estetiku, nad kterou se rozplývají i samotní potomci samurajů. Pokud máte rádi feudální Japonsko a chyběla vám podobná hra, Ghost of Tsushima je téměř povinností.

God of War Platforma: PS4 Poté, co Kratos na minulé generaci PlayStationu vymlátil všechna božstva z hory Olymp, si to namířil do severských zemí, kde je bohů stále dostatek. Od své cesty nemilosrdného boha války, který krájí vše, co mu přijde pod ruku, se ale chtěl odklonit. Okolnosti ho ale vedou zpět k jeho zaběhlým zvykům. Spolu s jeho synem Atreem se musí postavit i severskému božstvu. Když se někde mluví o nejlépe vypadajících hrách současné generace, rozhodně musí dojít řeč na poslední God of War. Ať se to týká prostředí nebo postav, stále vypadají na dnešní dobu skvěle, i když už hra vyšla před dvěma lety. Pokud jste hráli předchozí díly, tak se připravte na spoustu změn. Z chaotické hack‘n‘slash mlátičky se totiž stala spíše akční bojová adventura. Kratos nicméně nezapomněl, jak si to pořádně vyřídit s nepřítelem. Má k tomu tentokrát nový nástroj. Meče na řetězech vyměnil za obouruční sekeru, která funguje tak trochu jako Thorovo kladivo. God of War: severská výprava (recenze) Nemusíte se ničeho bát, pokud jste původní trilogii a prequel s podtitulem Ascension z minulé generace nehráli. Stačí, abyste věděli, že Kratos býval řeckým bohem války a všechny ostatní souvislosti pochopíte během hraní. Příběh jako takový v novém God of War obstojí i sám o sobě.

Marvel’s Spider-Man Platforma: PS4 I když to pro někoho může znít překvapivě, tak je stále žalostně málo kvalitních her, které se inspirovaly v superhrdinských komiksech. Dlouhou dobu tomuto žánru vládl Batman se svojí Arkhamskou sérií. Sony ale přišlo s velmi solidní konkurencí a dost možná nejlepší hrou se Spider-Manem v hlavní roli. Spider-Man se na PlayStationu hraje přesně tak, jak si jeho fanoušci přáli. Můžete se volně pohybovat pomocí houpání na sítích po celém Manhattanu. Často během pohupovaní budete narážet na náhodná přepadení obchodů, únosy a další zločiny, do kterých se můžete zapojit nebo je ignorovat a pustit se do hlavní příběhové linie. Ta z velké části točí kolem padoucha jménem Mr. Negative. Z komiksů ho můžete znát nejen jako nepřítele Spider-Mana, ale také se postavil třeba proti Punisherovi. Tentokrát si ale se vším musí Spidey poradit sám. Netrvá dlouho a na scéně se objeví další superpadouši. Ty nejznámější tváře patří bezesporu skupině Sinister Six, kterou vede Dr. Octopus. Marvel's Spider-Man: komiksárna za všechny prachy (recenze) Marvel‘s Spider-Man trpí jen tím, že se postupně začíná projevovat stereotypnost misí. Už ale jen kvůli samotnému poletování po Manhattanu a preciznosti s jakou se Spider-Man pohybuje i během soubojů, za to rozhodně stojí. Hra má navíc i oficiální české titulky. A pokud by vám základní příběhová linka nestačila, můžete si pořídit ještě balíček City That Never Sleeps, který do hry přidá 3 kapitoly navíc.

Bloodborne Platforma: PS4 Pokud se poohlížíte po pořádné výzvě, tak jste právě narazili na výborného kandidáta. Bloodborne pochází od věhlasného japonského studia FromSoftware, které stojí za kultovní sérií Dark Souls. Připravte se na to, že začátky budou krušné, protože nepřátelům stačí jedna rána a vaše postava jde k zemi. Bloodborne se odehrává ve fiktivním městě jménem Yharnam, které svojí atmosférou dosti připomíná viktoriánskou Anglii. Do toho zapadá i design nepřátel a vybavení hlavní postavy, kterou si od základu sami vytvoříte. Důležitá je tady zejména preciznost. Soubojový systém je založený na tom, abyste se naučili, jaké pohyby nepřítel umí a podle toho na něj reagovat. Musíte útočit ve správnou chvíli. To platí zejména pro souboje s bossy, což jsou silní nepřátelé, které musíte porazit, abyste se posunuli dál v ději. Bloodborne: krev kam se podíváš (recenze) Bohužel Bloodborne nemá českou lokalizaci, ale to v tomhle případě zase tolik nevadí. I když má stejně jako Dark Souls velmi bohaté příběhové pozadí, tak jde hlavně o souboje a akci, která vás provází skrz celou hru. Po základní hře se pak můžete pustit i do DLC The Old Hunters, které přináší obsah na další desítku hodin.

Uncharted: The Nathan Drake Collection Platforma: PS4 Každý z vás jistě zná dobrodružství Indiana Jonese. Uncharted se nese v podobném duchu, jen s tím rozdílem, že v hlavní roli najdete Nathana Drakea. Společně s jeho partičkou hledají poklady, které většina lidí už považuje za ztracené. První 3 díly původně vyšly pouze na PS3, ale díky této kolekci si je můžete zahrát i na aktuálním PlayStationu. Všechny díly byly oproti originálním verzím vylepšeny po technické a grafické stránce. Je to vidět zejména u prvního z nich, ve kterém se vydáte hledat poklad Nathanova předka – sira Francise Drakea. Nejde o nic menšího, než El Dorado. Postupně se v trilogii podíváte do různých koutů světa včetně Nepálu, Blízkého východu a různých zemí Evropy. To celé za doprovodu hlášek hlavního hrdiny, který ke všemu musí mít nějakou rádoby vtipnou poznámku. Nemusíte se bát, že byste mu bez znalosti angličtiny nerozuměli. Stejně jako Spider-Man nebo God of War má i tato kolekce české titulky. Uncharted: The Nathan Drake Collection – zlatý fond (recenze) I v Uncharted můžete pokračovat, pokud budete po dohrání trilogie chtít více. Na PS4 najdete ještě čtvrtý díl s podtitulem Thief‘s End, ve kterém Drake už lov pokladů pověsil na hřebík, ale kvůli určitým událostem musel vyrazit ještě na jednu akci. Mimo to se můžete pustit do samostatného datadisku Lost Legacy, ve kterém si zahrajete za Chloe Frazer, která Drakea doprovázela na některých předchozích dobrodružstvích.

Until Dawn Platforma: PS4 To si takhle parta kamarádů vyjede na výlet na chatu do lesů daleko od civilizace. Nedlouho po příjezdu ale zjistí, že v této oblasti nejsou sami a jejich záhadný návštěvník s nimi nemá zrovna dobré úmysly. Je jen na vás, jak to s nimi nakonec dopadne. Until Dawn je čistě příběhová hororovka, ve které má hráč stěžejní rozhodnutí pevně v rukách. Postupně se dostanete ke každému členovi party a záleží na vašem počínání, kterému z nich se podaří přežít až do konce. V tomhle je Until Dawn docela unikátní. Můžete ho hrát několikrát a vždy se dostanete k jinému závěru. Kromě rozhodování a další jednoduché interakce tady moc herních prvků nenajdete. Vývojáři ze Supermassive Games se zkrátka soustředili jen na intenzivní vyprávění příběhu. Většinu času tak budete koukat na filmečky a čekat, až po vás zase bude požadována nějaká akce. Until Dawn: studentský strašák (recenze) Bohužel je Until Dawn jednou z exkluzivit, ve které nenajdete českou lokalizaci. Je to škoda vzhledem k tomu, že na příběhu celá hra stojí a padá. Pokud nebudete vědět, co se děje, tak si ji nemáte šanci vychutnat naplno. To ale nic nemění na tom, že ve svém žánru je to jedna z nejlepších her generace.

Paper Mario: The Origami King Platforma: Nintendo Switch Paper Mario je odnož hlavní série s italským instalatérem v hlavní roli, která započala už na konzoli Nintendo 64. Naposledy jste se s ní mohli setkat před čtyřmi lety na WiiU v díle s podtitulem Color Splash a nyní jsme se konečně dočkali nového dílu s podtitulem The Origami King. Paper Mario: The Origami King - odpůrci budou poskládáni | Recenze Po boku bude Mario mít svoji novou společnici Olivii, se kterou se postavíte proti králi Ollymu a jeho armádě papírových nájezdníků. Svoji partu ale budete moci rozšířit i o další členy. V průběhu hraní potkáte celou řadu starých známých postav. Zápletka se jako obvykle točí kolem princezny Peach. Olly z ní udělal origami, zavřel ji do jejího hradu a ten následně omotal stuhami. A kdo jiný by ji měl zachránit, než právě Mario? Jako obvykle si cestou k hradu projdeme spoustu rozmanitých prostředí a světů. Můžete se také těšit na nový soubojový systém a mechaniky využívající možnosti papírového prostředí na maximum. Pokud tedy patříte mezi fanoušky Maria a rádi se vydáte na dobrodružství v jakémkoliv stylu, The Origami King rozhodně nesmíte minout.

Super Mario Odyssey Platforma: Nintendo Switch Mario doposud nechyběl na žádné konzoli od Nintenda a Switch samozřejmě není výjimkou. Mimo vylepšených verzí starších dílů si na něm můžete zahrát hlavně Super Mario Odyssey, která patří mezi nejlepší 3D skákačky za posledních několik let. Odyssey přináší spoustu nových věcí, příběh je však stále o tom samém. Princeznu Peach unese drak Bowser, který si ji chce vzít. Mario to ale tak nenechá a hodlá svatbu překazit. Tentokrát na své výpravě nebude sám. Jeho novým společníkem je čepice Cappy, která mu propůjčuje unikátní schopnosti. Mimo to, že ji používá při boji s nepřáteli, se s její pomocí může vtělit do všemožných tvorů, které ve zdejších úrovních potkává. Dostanete tak do rukou třeba i tyrannosaura. Většinu času ale Mario bude ve své kůži a mění hlavně obleky. Podle toho, který předmět sebere, se upravují jeho schopnosti. Máte také možnost vyměnit jeho oblečení, ale to už jsou pouze kosmetické úpravy. Super Mario Odyssey: kníráč na cestách (recenze) Za více než 30 let, co Mario existuje, neztratil nic na kvalitě. Nicméně, pokud máte raději klasický 2D styl skákaček, doporučujeme New Super Mario Bros. U Deluxe nebo Super Mario Maker 2, ve kterém si i sami tvoříte vlastní úrovně.

Legend of Zelda: Breath of the Wild Platforma: Nintendo Switch Zelda je, stejně jako Mario, považovaná za legendární sérii na konzolích od Nintenda. Na Switch zatím vyšel pouze jeden díl s podtitulem Breath of the Wild, když nepočítáme předělávku Link‘s Awakening, a je jedním z kandidátů na nejlepší hru generace. I když to na první pohled nemusí vypadat, přináší dojem, který se podaří navodit jen málokteré hře. V této hře funguje všechno tak, jak byste čekali. Strom můžete pokácet.Tráva jde posekat máchnutím meče nebo ji můžete spálit. V horách potřebujete zimní oblečení, na poušti už to ale chce něco lehčího. Pro někoho jsou tyto prvky samozřejmostí, ale ve většině her je všechny najednou nenajdete. Důležitou částí hratelnosti je objevování zdejšího světa. Hrajete za mladého Linka, který se probudí po tom, co království Hyrule utrpělo porážku a princezna Zelda je uvězněná na hradě, kde ji drží Ganon. To je pradávné zlo, které musí Link porazit. Aby toho dosáhl, musí splnit několik úkolů, kvůli kterým se dostane snad do každého koutu zdejšího světa. Hra na vás ale se záchranou nijak nespěchá. Můžete si dělat, co se vám zlíbí. Třeba plnit vedlejší úkoly, sbírat všemožné předměty nebo jen procházet krajinu. Není tak žádný problém, aby vám Breath of the Wild vystačil i na stovku hodin.

Animal Crossing: New Horizons Platforma: Nintendo Switch Pokud chcete něco odpočinkového, u čeho na pár hodin můžete vypnout, tak na Switchi nenajdete vhodnějšího kandidáta než nový Animal Crossing. Simuláce života na ostrově zprvu nezní zrovna záživně, ale New Horizons dokážou překvapit tím, kolik komplexních věcí se v nich skrývá. Po příjezdu na ostrov je jen na vás, čím se budete zabývat. Ať už je to lov ryb, chytání brouků nebo sekání dřeva, všechno tady má svoje využití. Z počátku je ale dobré splnit pár úkolů u zdejšího starosty. Díky tomu se dostanete k novým věcem a po pár dnech už vám půjde všechno od ruky. Když je řeč o dnech, tak máme na mysli reálné dny. Hra totiž bere v potaz aktuální čas, takže ráno můžete pozorovat východ slunce, zatímco večer uvidíte noční oblohu. Stejně tak se mění i roční období. Podle toho, v jaké části roku právě hrajete, se odvíjí i to, jaké ryby a brouky můžete na svém ostrově pochytat. Animal Crossing: New Horizons - dovolená snů | Recenze K tomu si ještě přičtěte celou řadu eventů spojených se svátky jako jsou Vánoce nebo Velikonoce a máte obsah na spoustu hodin hraní. Animal Crossing ale není hra, u které byste v kuse proseděli 10 hodin. Pokud nechcete trávit čas prodáváním věcí, cestováním nebo dalšími činnostmi, tak denní aktivity máte hotové za 1-2 hodiny.

Mario Kart 8 Deluxe Platforma: Nintendo Switch Vzhledem k tomu, že Switch je velmi vhodná konzole pro hraní ve více lidech, tady nesmí chybět zatím poslední přírůstek do série Mario Kart. Sice jde pouze o vylepšenou verzi osmého dílu z minulé generace konzolí, ale lepší arkádové závodění s přáteli jen tak nenajdete. Mario Kart 8 je přístupný naprosto pro každého. Stačí si vybrat postavu, vozítko a můžete se vydat na dráhu. Vždy se jezdí na okruzích, přičemž výběr tratí je opravdu rozmanitý. Spousta je jich úplně nových, stejně se ale vrací i několik ze starších Mario Kartů. U každé z nich najdete, ve kterém díle se objevily poprvé. Na jedné konzoli si zahrajete maximálně ve čtyřech hráčích. Při hraní po sítí toto číslo naroste na dvanáct. Můžete si vybrat i z několika různých herních módů, ale tradiční jízdu jen tak některý z nich nepřekoná. Mario Kart 8 Deluxe: podruhé, jen v lepším vydání (recenze) Během závodů navíc sbíráte předměty, kterými můžete škodit svým protivníkům nebo se sami zrychlit. Záleží ale také na výběru postavy a vozidla. Některé z nich jsou těžší, takže při nárazu tolik netrpí, ale s ovladatelností to už tak růžové není. Výběr je ale dost široký na to, abyste si našli to, co vám vyhovuje.

Pokémon Let’s Go Pikachu & Eevee Platforma: Nintendo Switch Kromě regulérního pokračování hlavní série pokémonů vyšla také odbočka Let‘s Go Eevee a Let‘s Go Pikachu. Jde o návrat ke kořenům série, který se dle našeho vydařil mnohem více než nový Sword & Shield z minulého roku. Obzvlášť hráči, kteří mají rádi první generaci pokémonů by měli sáhnout po Let‘s Go. Jelikož jsou to první pokémoni na Switch, tak je vidět grafický i technologický pokrok oproti předchozím dílů. Potvůrky na vás už nevyskakují odnikud, ale vidíte je volně pobíhat v přírodě. Celkem můžete pochytat 151 druhů z původní generace. Let‘s Go se vrací i do původního regionu Kanto. Jedná se ale o kompletně nový příběh. V roli začínajícího trenéra vyrazíte na výpravu s cílem stát se mistrem zdejší ligy. Během toho potkáte spoustu postav známých jak ze seriálu, tak z původních her. Pokémon Let's Go Eevee: já chtěl bych být ten nejlepší (recenze) Let‘s Go je také jedinou hrou, která podporuje unikátní ovladač v podobě pokéballu. Přidává do hry pár věcí navíc a také ho můžete propojit i s mobilním Pokémon Go. Druhý ovladač pak může do rukou další hráč a kdykoliv se připojit do hry. Slouží ale spíše jako menší pomoc při soubojích, než aby byl výraznou součástí děje.

Halo Master Chief Collection Platforma: Xbox One Mezi nejznámější série, které najdete pouze na Xboxu, bezesporu patří Halo, které začalo už na jeho první generaci. Tehdy se o něm mluvilo jako o hře, která dokázala, že i na konzolích může FPS střílečka fungovat naprosto bez problému. Na začátku této generace vznikalo spousta remaků a remasterů a Microsoft se do toho také pořádně pustil. Vydal kompletní kolekci, ve které najdete celkem šest her z této série. Pokrok je vidět zejména u prvních dvou dílů. Grafika byla kompletně překopána, aby odpovídala dnešním standardům. Pokud si je ale chcete projít v původních verzích, tak není problém. Během hraní stačí stisknout tlačítko a grafika se změní během vteřiny. Zbylé tituly z kolekce – Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach a Halo 4 – se dočkaly už jen menších vylepšení. Příběhové kampaně s Master Chiefem v hlavní roli samozřejmě doprovází i multiplayer, ve kterém najdete všechny oblíbené mapy a průběžně se střídající herní módy. Halo: The Master Chief Collection – od začátku do konce (recenze) Z univerza Halo na Xboxu najdete celou řadu dalších her. Halo 5: Guardians je zatím posledním přírůstkem do hlavní série a fanoušci už netrpělivě vyhlížejí Halo Infinite. Mimo to se můžete poohlédnou i po strategických Halo Wars.

Gears 5 Platforma: Xbox One Stejně jako Halo, i Gears patří mezi střílečky. Jde ale o velmi rozdílné hry. Už při prvním pohledu na obrázky nebo záběry z hraní jistě poznáte, že už perspektiva se liší. Tady se totiž na bojiště koukáte z pohledu třetí osoby. A že je na co koukat. Vojáci v Gears si totiž s nepřáteli rozhodně neberou servítky. Na rozdíl od předchozích dílů je představitelkou pátého dílu Kait Diaz. V příběhové kampani za ni hrajete v době, kdy rasa Swarm zkorumpovala robotickou armádu koalice a útočí na lidská města. Kampaň ale není to jediné, co v nových Gearsech najdete. Skrz celou sérii je velmi oblíbený režim Horda, ve kterém na vás nabíhají vlny nepřátel všeho druhu a spolu s dalšími hráči se je snažíte odrazit. I takový jednoduchý koncept může zabavit na dlouhé hodiny, když je dobře udělaný a tvůrci Gears 5 v tomhle ohledu vědí, co dělají. Gears 5: akční senzace, kterou jsme chtěli | Recenze Kromě toho je tady ale i tradiční multiplayer, kdy se proti sobě v týmech postavíte s reálnými hráči. I samotnou kampaň lze hrát v kooperaci. Až tři hráči si mohou projít všechny mise nejednou. Pozitivem také rozhodně je, že Gears 5 mají českou lokalizaci.

Ori and the Will of the Wisps Platforma: Xbox One Ve výběru her na Switch jsme měli jednu parádní skákačku a tento žánr nebude chybět ani tady. Nový díl Oriho vyšel docela nedávno a je přesně tím, co jsme si od něj přáli. Výborná plošinovka, která sice vypadá roztomile, ale nedá vám nic zadarmo. Ori patří do herního žánru zvaný Metroidvania. Jednoduše řečeno jsou to plošinovky, které se odehrávají v jednom propojeném světě, přičemž do některých jeho částí se nemůžete dostat hned ze začátku. Pro přístup do těchto částí je třeba nejdřív získat unikátní schopnost nebo předmět. Ori v tomto žánru patří mezi špičku za posledních několik let. Nenechte se oklamat roztomilou stylizací, Ori v některých částech umí být pořádně náročný. S pomocí všech jeho nově nabytých schopností se ale nakonec přeci jen dostane přes všechny překážky a zase jednou zachrání zdejší les. Ori and the Will of the Wisps: do Nibelu se opět vrátil život | Recenze Sice není potřeba, abyste nejdříve hráli první díl, ale i tak to doporučujeme. Ori and the Blind Forest je totiž stejně kvalitní záležitostí. Pokud vás navíc zajímá příběh, jistě si to budete chtít projít hezky od začátku.

Forza Horizon 4 Platforma: Xbox One Arkádových závodů celkově na aktuální generaci moc nenajdete. Série Need for Speed už není to, co bývala a Burnout už jsme také pěkných pár let neviděli. Naštěstí je tady ale stále série Forza Horizon, která dokazuje, že tento žánr má i v dnešní době stále co nabídnout. V předchozích dílech jsme si projeli různorodé části světa. Z jihu Itálie a Austrálie se tentokrát přesouváme na silnice Velké Británie. Můžete zasednou za volant více než 450 vozů různých značek. Nejedná se ale jen o aktuální modely. K dispozici je i spousta starých aut. Forza Horizon 4 má i neobvyklý multiplayer. I když při závodění narazíte na jezdce, kteří mají jména hráčů, tak mohou být ovládaní umělou inteligencí. Hra přizpůsobuje jejich styl jízdy podle toho, jak sami jezdí. Samozřejmě to ale poznáte během chvíle, že to nejsou skuteční hráči. Forza Horizon 4: hezčí, lepší, návykovější (recenze) Oproti předchozím dílům se také liší v tom, že se během hry mění roční období. Kromě toho, že na podzim opadají stromy a na jaře všechno kvete, se mapa nejvíc mění v zimě. Díky zamrznutí vodních ploch máte k dispozici nové cesty.