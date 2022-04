19 nejlepších strategických her starých i nových. Vyzkoušejte Gears, zavzpomínejte na Red Alert

Strategickým hrám ještě neodzvonil konec, byť už se netěší takové popularitě jako dřív. Proto není od věci připomenout si ty největší pecky. A protože je strategických žánrů je mnoho, zaměříme se na válečné kultovky.

Crusader Kings III Rok 2020 bezesporu přeje hráčům strategií všeho druhu. Má něco i pro nadšence do toho největšího hardcore podžánru, ve kterém dominuje dvojice sérií Europa Universalis a Crusader Kings. Druhá jmenovaná se do světa vydala se třetím dílem, který je dle ohlasů lepší ve spoustě směrů než jeho předchůdce i přes to, že Crusader Kings II byli častokrát považováni za bezchybný titul. Hru můžete odstartovat ve dvou časových obdobích, což může vypadat oproti dvojce, kde jste si mohli vybrat konkrétní rok, jako omezení. Je to ale naopak. Vývojáři se díky tomu mohli soustředit výhradně na stav zemí, národů a monarchií v těchto dobách, takže působí mnohem věrněji a propracovaněji. Kromě období si volíte i za koho budete hrát. Vybírat můžete z vládců, knížat nebo vévodů z celého světa. U každého z nich máte popsáno, jakou obtížnost můžete očekávat, takže výběr uzpůsobte svým strategickým schopnostem. Crusader Kings 3 hlásí ve světových recenzích velký úspěch Vývojáři z Paradoxu si tentokrát také dali více záležet na to, aby Crusader Kings byli přístupnější pro nováčky. Vše má vlastní popisek. Když nevíte, jaký je význam nějaké funkce, tak na ni stačí najet myší a zobrazí se vám vysvětlivky. Způsob hraní je ale každopádně čistě na vás. Jakým způsobem budete vládnout a jak dlouho se vám podaří přežít záleží nejen na diplomatických schopnostech, ale například i na intrikářství, politických sňatcích nebo úkladných vraždách. Tady přichází menší problém nových Crusader Kings. Hra vám nevytyčuje žádný cíl. Je na vás, kam až se chcete dostat. Můžete si říct, že celá Evropa bude vyznávat vaši výhru a poté skončit. Pokud vaše kreativita nezná mezí, tak vám Crusader Kings III může vydržet na stovky hodin. Obzvlášť jestli nezačnete rovnou v roli krále. Vypracovat se na vyšší pozice totiž není nic jednoduchého. S obsahem to bude také znatelně lepší, až se do Crusader Kings III naplno pustí moderská komunita.

Gears Tactics Značku Gears jistě většina z vás zná jako sérii stříleček plných řezničiny z pohledu třetí osoby. Studio Splash Damage spolu s The Coalition se s ní pokusily o trochu něco jiného. Jen málokdo by řekl, že by se Gears měly vydat do žánru tahových strategií. Tento pokus se ukázal jako obstojná konkurence pro tahovky ala X-Com. Hardcore akci od něj ale nečekejte. Microsoft se nijak netají tím, že Gears Tactics cílí na občasné hráče, takže je v mnoha ohledech přístupnější než konkurenční tituly v tomto žánru. Pokud se tedy nechcete proplétat zdlouhavými tutoriály, tak tato forma Gears pro vás může být vhodnou alternativou. Oproti konkurenci jsou rozdíly vidět převážně v akčních sekvencích, kde je průchod přímočařejší. Gears Tactics: další tuctový X-COM? Rozhodně ne! | Recenze Jedním z dalších důvodů, proč by se do Tactics měli pustit i fanoušci původních Gears of War, je dosud neodvyprávěná část příběhu. Konkrétně se podíváme do doby 12 let před událostmi prvního dílu. Města na planetě Sera teprve začínají podléhat hordám Sarančat. Hlavním představitelem pak je Gabe Diaz, který jakožto velitel nabírá nové členy jednotky, jejímž ultimátním cílem je vypořádat se s Ukkonem, vůdcem sarančí armády. I když je samotná hratelnost jednoduchá, tak neodpadá vývoj postav včetně úprav vybavení a jejich schopností. Postupně si z řadových vojáků vycvičíte elitní bojovníky. Dávejte si na ně dobrý pozor. Pokud některý člen jednotky na bojišti zemře, už není šance na jeho záchranu.

Desperados III Zatímco Gears Tactics se odlišují svojí přístupností, třetí Desperados spoléhají na hardcore příběhové taktické strategie jako za starých časů. Není se ani čemu divit. Následují předchozí díly série, přičemž ten první vyšel v roce 2001. Navíc lákají i svým westernovým zasazením, které se na poli videoher stále moc často nevyužívá. Někdo by mohl argumentovat s Red Dead Redemption, ale kromě toho se ve hrách na divoký západ moc nedostává. I když se jedná o třetí díl, tak příběhově je zasazen před původní Desperados. V roli Johna Coopera se spojíte spolu s dalšími lidmi, kteří na první pohled nevypadají jako ideální členové do party. Nájemný zabiják, lovec nebo nevěsta, která utekla od oltáře. Koho si připustíte k tělu je ale čistě na vás. Společně se pustíte do jeho první velké akce. Desperados 3: na divokém západě proti přesile | Recenze Hlavní částí hry jsou kromě dlouhých konverzací bezesporu soubojové sekvence. Musíte být velmi precizní a většinou je nejlepší možnost jít na to pěkně potichu. Zdejší postavy toho nevydrží zrovna moc. Na druhou stranu má ale každá z nich unikátní schopnosti, takže je na vašich strategických schopnostech, abyste využili jejich plný potenciál. Během příběhové kampaně, která se může natáhnout na 3 desítky hodin, se John spolu se svým gangem podívá do městeček všeho druhu. Mimo to si ale také projdou stokami, a nechybí ani čistě přírodní lokace, ve kterých vývojáři naplno využívají hrátek s terénem.

Wasteland 3 Velkých RPG ze staré školy nevychází moc, ale když už se na nějaké dostane, tak to stojí za to. Stejně je to i v případě třetího Wastelandu, pokračování postapokalyptického příběhu, který začal už roku 1988. Na pokračování fanoušci čekali až do roku 2014 a tvorba další kapitoly studiu inXile Entertainment už naštěstí nezabrala takovou dobu. Tentokrát dostanete do rukou jednotku Desert Rangers, což jsou strážci zákona zdejšího světa. Alespoň se jimi tedy snaží být. Civilizace je totiž stále v troskách a některé části lidstva nejsou moc přátelské. Dělají, co mohou, aby zachránili Arizonu, ale nemají k tomu prostředky ani zdroje. Z ničeho nic se ale naskytne možnost, jak to mohou změnit. Vaše činy mají následky, nabádá nový trailer na RPG Wasteland 3 Samozvaný patriarcha Colorada jim slibuje plnou podporu, a to pod jednou podmínkou. Musí dostat jeho území zpět pod kontrolu, které se zmocnila trojice jeho potomků. Skrz hlavní příběhovou linku narazíte na desítky vedlejších úkolů a jejich průběh mimo jiné výrazně ovlivní i vaše rozhodnutí v konverzacích, kterých ve Wastelandu není zrovna málo. Kromě dialogů dojde i na taktické boje, kde budete moci využívat nejen unikátních schopností členů party, ale také samotného prostředí. Plánujte pečlivě. Jinak to totiž pro členy vaší party nemusí dopadnou vůbec dobře.

Anno 1800 Po několika dílech, kdy se série Anno vydávala do budoucnosti, se zase jednou podíváme do historie. Není se ani čemu divit vzhledem k tomu, že jedním z nejoblíbenějších dílů je stále Anno 1404 spolu s datadiskem Venice. Tentokrát se ale nebudeme vracet tak daleko a prožijeme si hned několik průmyslových epoch. Ani u Anno 1800 se koncept série nijak zásadně nemění. Stále se jedná o budovatelskou strategii, kterých v dnešní době už tolik nevychází. Už na první pohled je vidět, že si Ubisoft dal záležet na grafické stránce hry. Ať už se koukáte na začínající osadu nebo rozlehlé město, vše vypadá skvěle. Samozřejmě nejde jen o samotné stavění, ale také o to, jak udržet obyvatele spokojené. Většinou jasně víte, co máte dělat, ale cesta k cíli není vždy tak jednoduchá. Občas zkrátka nějakou chvíli potrvá, než se vám podaří vybudovat plně fungující městečko. ANNO 1800: na začátku století páry (recenze) Mimo základní hry jsou dostupná i DLC. Pokud bude Ubisoft v tomhle případě pokračovat stejně jako u jeho ostatních her, tak by nový obsah měl do hry přibývat ještě dlouho po vydání.

Total War: Three Kingdoms Rok 2019 pro stratégy nebyl vůbec špatný. Kromě série Anno se vrátil i Total War v plnohodnotném pokračování, které je navíc zasazené do velmi lákavého prostředí. Podíváme se do Číny za dob války tří království. Máte dvě možnosti, jak se pustit do hraní příběhové kampaně. Ta první je klasická, jakou znáte z předchozích dílů. Vývojáři z Creative Assembly se snažili držet historických faktů a můžete si prožít bitvy, které se opravdu staly. Vedle toho je tady ale i mód inspirovaný Romancí Třech království. V tomhle případě se do hry nebáli zakomponovat pár nadpřirozených jevů. Například hrdinové mají speciální schopnosti a děj je celkově dosti přibarvený. Jak už to u Total Waru bývá zvykem, čas netrávíte jen na bitevním poli. Během klidnějších chvil dojde na politické záležitosti a vyjednávání, které je neméně důležité jako samotný průběh boje. Tímto způsobem se některé části hry mění na základě vašich rozhodnutí. Total War: Three Kingdoms – čínská Hra o trůny (recenze) Pokud vás toto zasazení neláká, tak se můžete těšit i na titul z vedlejší série Total War Saga, ve kterém se podíváme do Troji. Nebude to nic zanedbatelného. Prý se můžeme těšit na největší herní mapu, jaká kdy v sérii byla. V den vydání jste si ho na Epic Store mohli přidat zdarma do knihovny. Na Steam pak dorazí někdy v příštím roce.

Civilization VI S šestým dílem slavné série od Sida Meiera přišla největší grafická změna, které se kdy Civilizace dočkala. Od více realistického pojetí se tvůrci spíše přiklonili k jednodušší stylizaci. To ale neznamená, že by se v zjednodušovalo i v jiných ohledech. Mechanik, výzkumů a možností vítězství má Civilization VI více než kdy před tím. Prvotní myšlenka je už od prvních dílů stále stejná. Od základu vybudovat vlastní impérium, být lepší než ostatní národy a pokud možno jedním z dostupných způsobů dosáhnout vítězství. To je oproti takovému Crusaders Kings výhoda Civilizace. Máte tady několik jasně daných cílů a je na vás, kterou cestou půjdete. Budete se to snažit uhrát na diplomacii a spojíte se s ostatními národy? Nebo raději všem ukážete, že vy jste tím nejsilnějším a pustíte se plnou parou do válečných konfliktů? Celkově je pět cest, skrz které se můžete dostat k vítězství. Civilization VI: na konzolích lze také budovat | Recenze Možnosti každého z národů se liší a každý z nich má samozřejmě i jedinečnou historickou postavu jakožto vůdce. Jejich úvodní cíle se odvíjí od historické předlohy, ale nic vám nebrání si i tak dělat, co se vám zachce. Pokud si chcete šestou Civilization užít naplno, tak doporučujeme se základní hrou pořídit rovnou i DLC přídavky, zejména Gathering Storm a Rise and Fall. Ještě vyšlo pár dalších, ale tyto dvě jednoznačně přidávají největší množství obsahu. Ve finále tak budete mít širší možnosti, jak se během hraní rozhodovat.

Iron Harvest Doby, kdy byly real-time strategie na výslunní, už jsou dávno pryč. Jednou za čas se ale přeci jen objeví titul, který chce navázat na odkaz klasik jako je Command & Conquer, Age of Empires a další věhlasné značky. Studio KING Art se ve svém výtvoru vydalo do alternativní reality 1920+, kdy se po konci první světové války průmyslový vývoj vydal trochu odlišným směrem. Po válce je Evropa zpustošená, a když už to vypadá, že by zdejší obyvatelé mohli mít chvíli klidu, objevuje se nová hrozba, která chce nad Evropou převzít kontrolu. V rámci trojice příběhových kampaní se budete s novým nepřítelem muset vypořádat a k tomu vám poslouží jednotky obřích mechanických robotů. Iron Harvest: velká vojna, jak ji ještě neznáte | Recenze I když vám na pohled styl Iron Harvestu může připomínat steampunk, který použili například autoři Dishonored, tak v tomto případě je to něco trochu jiný ho. Sami vývojáři ho nazývají jakožto dieselpunk. V rámci hratelnosti se opravdu jedná o strategii klasického střihu. Větší hloubku tady ale bohužel neočekávejte. Pokud ale hraní chcete brát alespoň trochu vážně, můžete se kromě kampaně a skirmish módu pustit také do multiplayeru. Najdete tady systém ranků a lig, ve kterém se utkáte s hráči z celého světa.

Rise of Nations Začneme zlehka. Rise of Nations je hra z roku 2003 vydaná herní divizí Microsoftu. Jedná se o real-time strategii, ve které se svým národem projdete historická období od doby kamenné až do současnosti. Asi je zřejmé, kde se vývojáři touto myšlenkou inspirovali a ano, i k této hře se možná dostaneme. Rise of Nations vlastně není ani nijak přehnaně originální hrou. Její krása tkví v tom, že prostě funguje. Máte k dispozici spoustu jednotek i výzkumů, které je potřeba skloubit s výstavbou měst a těžbou surovin. Intenzita hry s postupem času graduje, když rytíře vystřídají tanky, boj se díky letadlům přesune i do vzduchu a nakonec začnou lítat nukleární hlavice. Za Rise of Nations stojí Microsoft I přes drobné nedostatky, jako je např. absence klasické příběhové kampaně, si Rise of Nations určitě místo v tomto žebříčku zaslouží. V roce 2014 vyšla oficiální předělávka této hry s přívlastkem Extended Edition. V podstatě přináší vylepšenou vizuální stránku, kompatibilitu se současnými systémy a integraci se Steam Workshopem.

Heroes of Might and Magic III V tomto žebříčku samozřejmě nesmí chybět ani zástupce série Heroes of Might and Magic. V paměti mi nejvíc utkvěl díl třetí z roku 1999. Heroes „trojka“ se odehrává ve fantasy světě plném různých příšer a kouzel. Navíc je to jediný svět, ve kterém je pondělí nejlepším dnem v týdnu, protože právě v tento den vám pravidelně ve městech přibydou noví bojovníci k najmutí. Heroes of Might and Magic III nedávno dostal HD předělávku Hra probíhá tahově a navíc je ještě rozdělena na strategickou a bojovou část, což ve výsledku funguje skvěle. Na mapě svoji postavu naučíte mocná kouzla, sesbíráte užitečné artefakty a do své armády naberete mocné draky a o něco méně mocné kostlivce. A na bojišti všechny tyto věci následně použijete, abyste rozdrtili nepřítele. I Heroes III se začátkem minulého roku dočkalo HD předělávky, nicméně ta byla herním publikem na rozdíl od předělávky Rise of Nations přijata spíše rozpačitě a mnohokrát byla označena za zbytečnou.

Galactic Civilizations II Galactic Civilisations je oproti dvěma předchozím hrám sice méně známá, ale určitě ne méně zábavná strategie. Druhý díl galaktických civilizací je, ač mi to teď vůbec tak nepřijde, již deset let starou hrou. Opět se jedná o tahovou strategii, ve které se budete snažit změnit vaši domovskou planetu na střed velkého vesmírného impéria. Krása této hry je především v její komplexnosti. Pokud se chcete dostat na vzdálenější planetu, potřebujete vyvinout nový motor pro vaši kolonizační loď. Až se vám podaří tento motor získat, musíte si ještě navrhnout kolonizační loď, na kterou ho umístíte, a postavit jí ve vašich vesmírných docích. Rostoucí impérium ale potřebuje i dostatečnou obranu. Galactic Civilizations je vesmírná strategie v nejlepším slova smyslu Celý tento proces tedy musíte zopakovat s laserovým paprskem, kterým bude disponovat nový typ vaší vesmírné stíhačky. Nakonec ještě uzavřete spojenectví se sousední civilizací výměnou za dříve vyvinutý motor. Možností je opravdu mnoho. Díky tomu, že celá hra probíhá na jedné velké mapě, tak při jejím hraní velmi rychle můžete propadnout fenoménu „ještě jedno kolo a už vážně jdu spát“. Jednoduše se tak stane, že při vaší herní seanci začne svítat a vy se budete celý další den nenávidět.

The Settlers III Série The Settlers již sice nějakou dobu žádnou novinku nepřinesla, ale i tak se jedná o hru, na kterou velmi rád vzpomínám. Pro spoustu hráčů je nejlepším dílem této série díl čtvrtý, který byl pro náš trh kompletně lokalizován včetně dabingu. The Settlers je velmi příjemná žáležitost Pro mě je ale nejvíc ikonickým dílem trojka z roku 1998, kterou mám spojenou s mnoha různými okamžiky. Pocit štěstí, když vaši geologové naleznou zlatou žílu. Zvuky řinčících zbraní, když vaši vojáci stojí u dveří nepřátelské věže a snaží se jí dobýt. Smutné settlery, kterým zboříte jejich dům ještě před zjištěním, že hra takovou demolici postihuje. Zajímavost Vývojáři při vydání hry vytvořili i její speciálně upravenou verzi pro počítačové piráty, kterou rozšířili mezi veřejnost. V této verzi produkoval tavič rudy místo železných ingotů prasata, díky čemuž se hra stala v podstatě nehratelnou. Obětí této vychytávky jsem se stal i já, než jsem přemluvil rodiče, aby mi koupili originální verzi hry.

Warcraft III Warcraft je pro většinu současných hráčů především světem pro jejich RPG postavu ve WoW. Pro mě ale vždy bude Warcraft jedna z nejlepších strategií. Dle mého názoru je nejlepší třetí díl, který přinesl v roce 2002 mnoho inovací a stal se i soutěžní hrou pro profesionální hráče. Warcraft III zná opravu každý Warcraftu III lze máloco vytknout. V první řadě se jedná o hru s povedeným herním systémem, kdy kromě běžných vojáků ovládáte i hrdiny, které můžete postupně vylepšovat. To vše se odehrává v rozmanitém fantasy světě plném různých nástrah. Kampaň doprovází velmi povedený příběh, který by si klidně zasloužil filmové zpracování. V neposlední řadě je také nutností zmínit dabing a dnes již legendární hlášky jako „Mrazivý Smutek hladoví“ či „Zase práce?“.

Command & Conquer: Red Alert 2 Nyní se vrátíme na začátek tisíciletí, do roku 2000. V tomto roce spatřil světlo světa druhý díl Red Alert. Příběh se opět vrací do alternativní časové linie, kdy nikdy nedošlo ke druhé světové válce a následkem toho studená válka nezůstala pouze studenou. V této hře proti sobě stojí strana demokratů a komunistická Vydavatelem Red Alert 2 se stalo Electronic Arts, což tehdy vyvolalo velké rozepře uvnitř vývojářského studia a velké obavy u hráčů. Nakonec ale vznikla real-time strategie, která si zaslouží šesté místo v tomto žebříčku. Ve hře proti sobě stojí dvě strany, demokratická a komunistická. Každá z nich má své vlastní budovy a jednotky, přičemž mají mnohdy až absurdní vlastnosti a spíše než o alternativní dějiny se tak jedná o sci-fi. Toto prostředí ale zajisté má své kouzlo. Retro: Red Alert 2 – vítejte, soudruhu generále Sovětský branec s retro vzhledem se pak může setkat s tzv. „chronolegionářem“, který ho pomocí své speciální pušky přesune do jiného časoprostoru. Rus ale zase může situaci velmi rychle obrátit, když do boje pošle svůj tank, který má místo hlavně cívku a místo munice vrhá blesky.

Total War: Empire Total War asi není potřeba příliš představovat. Jedná se o sérii tahových strategií z (až na nejnovější díl) reálného světa, přičemž souboje při střetu dvou armád probíhají v reálném čase. U Total War ani není takovým problémem rozhodnout, zda by se mělo v žebříčku objevit či nikoliv – jedna z nejznámějších strategických sérií v něm opravdu chybět nemůže. Problémem je spíš vybrat nejlepší díl této série. Některý z dílů Total War hrál téměř každý Nakonec jsem se rozhodl pro díl Empire vydaný v roce 2009. Osmnácté století není příliš herně prozkoumané, přestože se jedná o velmi zajímavou dobu. Hra velmi poutavě zpracovává jak tehdejší vojenskou, tak i ekonomickou a politickou situaci, ať už se jedná o vrůstající důležitost kanónů, začátek průmyslové revoluce či legitimizaci prvních lidských práv. Recenze: Empire: Total War – stratégův ráj Obzvlášť zajímavé jsou v Empire bitvy. Často proti sobě stojí dvě jednotky pěšáků a trvá velmi dlouhou dobu, než některá z nich získá pomocí tehdejších nepřesných a pomalých pušek převahu. Ale když se k tomu přidá dělostřelectvo v pozadí a kavalerie číhající na vhodný okamžik k nájezdu ze strany, vzniká recept na opravdu povedené střety.

Crusaders Kings 2 Crusaders Kings 2 sice vydalo švédské herní studio Paradox Interactive již před čtyřmi lety, nicméně stále pro tuto hru vydává nové patche a DLC (opravdu hodně DLC, rozbití prasátka je nutností). A není se čemu divit, jedná se o stále velmi hranou hru. Celý herní systém je do značné míry unikátní, prot

Civilization III/Civilization V Nyní už se dostáváme do top 3. A také ke hře, na kterou mnozí již zajisté čekali. Civilizace, královna tahových strategií. V této hře jde o to, dovést váš národ k některému z mnoha různých vítězství. A opět projdete mnoha historickými obdobími od doby kamenné až po blízkou budoucnost. Dlouho jsem se nemohl rozhodnout, jestli do žebříčku zařadit třetí nebo pátý díl. Každý je něčím unikátní – ten starší je přímočařejší, důležitá je rychlá expanze vaší říše a celý herní systém je mnohem tradičnější. Oproti tomu pátý díl přinesl mnoho inovací a jsou v něm možné i různorodější způsoby hraní. Nakonec jsem se rozhodl trochu obejít pravidla a díl nekonkretizovat. Civilizace je legenda strategického žánru Civilizaci mi představil můj děda, tehdy velký IT nadšenec, právě třetím dílem. Nicméně tehdy jsem ještě navštěvoval první stupeň základní školy a princip této poměrně složité hry jsem příliš nechápal. Většinou jsem si stavěl své jedno, maximálně dvě města a největší radost jsem měl, když mi moji poddaní nabídli rozšíření mého paláce. A pak jsem se hrozně divil, když na mě později zaútočil nepřítel s početní i technologickou převahou a bez mrknutí oka mě zničil. K Civilizaci 3 jsem se poté vrátil až o pár let později, když jsem trávil prázdniny u babičky. To už jsem byl o něco starší a této hře jsem velmi přišel na chuť, což vyvrcholilo tím, že jsem ji hrál celý měsíc v kuse. Už jsem také mnohem více pochopil herní systém, i když jsem v té době ještě neměl přístup k internetu (obzvlášť u babičky na vesnici). Čtvrtý díl Civilizace mě spíš minul – zkoušel jsem ho, ale příliš jsem do něj neproniknul. Recenze: Civilization IV: Colonization – objevte Ameriku O dalších pár let později jsem se k této herní sérii opět vrátil s jejím pátým dílem. Ihned mě nadchlo, jakými hra prošla změnami a jakým směrem se ubírá. Navíc jsem si s nástupem internetu konečně mohl vychutnat souboje s reálnými lidmi (pokud se jich tedy většina neodpojila pár kol po startu hry). A často jsem se tak dostal do již zmíněného stavu „ještě jedno kolo a už opravdu jdu spát“. Civilizace vás do sebe prostě dokáže vtáhnout takovým způsobem, že o jejím třetím místě v mém žebříčku ani nemusí být debata.

Hearts of Iron 4 U druhého místa se vrátíme k Paradox Interactive. Od tohoto vydavatele by tady mohlo být her mnohem víc, nicméně chtěl jsem v žebříčku zachovat diverzitu. Čtvrtý díl Hearts of Iron vyšel poměrně nedávno a já jsem hned po pár odehraných hodinách věděl, že mám novou oblíbenou hru. A od té doby už jsem ve hře strávil víc času, než je zdrávo. Snad všechny změny oproti třetímu dílu proběhly správným směrem. Některé zbytečnosti byly odstraněny, naopak byly přidány nové mechaniky, které činí hru zábavnější. Hearts of Iron se od ostatních strategií od Paradoxu liší především tím, že většinu času budete ve válce – pokud se tedy z nějakého důvodu nerozhodnete hrát za nějakou malou zemičku ve střední Americe. V Hearts of Iron budete neustále ve válce Válka je v této hře opravdu intenzivní. Dlouhou frontu se pokoušejí prorazit tankové divize, ze vzduchu jsou bombardovány vojenské továrny a ponorky potápějí dopravní konvoje převážející materiály přes Atlantický oceán. Nejatraktivnější je na této hře ale to, že si můžete dělat téměř cokoliv. Hitler spouští Operaci Lvoun a německá vojska se vyloďují v Británii? Může být. Komunistické Spojené státy pomáhají Sovětskému svazu dobýt Evropu? Klidně. Polsko si zakládá vlastní frakci a ovládne celý svět? Nepravděpodobné, ale i to se může zkušenějším hráčům podařit. Hearts of Iron 4 je již v základu téměř perfektní strategií a já s nadšením očekávám, co přinesou nadcházející DLC, kterých Paradox určitě vydá mnoho.