1TB SSD konzole Xbox Series X dovolí uživatelům využít pouze 800GB místa

Podle slov IGN si Xbox Series X ze svého 1TB úložného prostoru ponechává rezervu okolo 198 GB pro operační systém a další systémové soubory.

Xbox však evidentně ví, že hry rok od roku požadují větší a větší nároky na úložný prostor, a proto svým zákazníkům dává možnost pořídit si navíc externí uložiště. To by za normálních okolností bylo ohleduplné a dobrou zprávou, jenže z jeho ceny vám bude do pláče. Dle oficiálních stránek Microsoftu se bude prodávat za macatých 6 319 Kč.

Když k tomu připočítáme cenu za samotnou konzoli, ovladače a podobně, dostaneme se už na docela nezanedbatelnou finanční částku. A aby toho nebylo málo, při připojení zmíněného rozšíření se na něj automaticky nainstaluje dalších 80 GB systémových souborů. To proto, abychom si uvědomili, že ani peníze nám v životě nezajistí ono kýžené blaho, za kterým se všichni tak usilovně honíme.

„Cenově dostupnější alternativou je použití levnějšího externího HDD USB 3.1 pro ukládání her nové generace, které zrovna nehrajete, a jednoduše je přesouvat tam a zpátky, jak budete chtít. Ušetříte si tak nutnost si je vždy znova stahovat. Navíc, přenos mezi SSD konzole Xbox Series X a USB 3.1 uložištěm je velice rychlý," říká IGN.

Venturebeat vyzkoušel, jak dlouho trvá přesun hry Assassin's Creed: Origins (49 GB) z externího USB 3.0 uložiště na Xbox Series X. A zjistil, že to trvá pouhých osm minut.

Je třeba podotknout, že není možné hru hrát, pokud není uložená na disku konzole. Je to z důvodu, že stávající disky nejsou dostatečně rychlé, aby na nich bylo možné hrát hry určené pro novou generaci.