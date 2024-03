2D i 3D zároveň. Nápaditá skákačka Screenbound kombinuje dimenze neobvyklým způsobem

Už jsme tady měli kombinace nejrůznějších žánrů. Tým z Crescent Moon Games se místo toho rozhodl pro kombinaci různých dimenzí. Jejich skákačka Screenbound kombinuje pohyb ve 2D a 3D prostředí, které jsou vzájemně provázané. Na kapesní konzolí připomínající Game Boy vidíte hru ve stylu tradiční 2D skákačky, zatímco trojrozměrný svět sledujete na pozadí z pohledu první osoby.

Tato konzolka zvaná Quantum boy vás zatáhne do zvláštního prostoru. Pohybem ve všech dimenzích zároveň budeme muset překonávat prostorové hádanky. Hýbat se sice můžete stejně, ale musíte odlišně reagovat na to, co se objevuje v té které dimenzi. Oba světy totiž přinášejí rozdílné výzvy. Na konzoli tak třeba budete zabíjet nepřátele, zatímco to, co z nich vypadne, budete moci sebrat jen v trojrozměrné variantě světa.

Tvůrci slibují, že při pečlivém průzkumu budou moci hráči objevit spoustu skrytých tajemství. Součástí hry bude navíc i zajímavě provedený editor úrovní. Na vás bude vytvoření dvojrozměrného prostoru. Ten trojrozměrný už hra vygeneruje za vás. Koncept je to opravdu zajímavý, teď ještě aby se ho povedlo dobře zpracovat v praxi. Zatím nevíme, kdy by Screenbound měl vyjít a oznámená je momentálně pouze verze pro PC.