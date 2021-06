2K unikl seznam chystaných her, nechybí spin-off Borderlands a další hity

Období před letními výstavami a festivaly je doslova nabité různými úniky a spekulacemi, ať už podloženými či nikoliv. Jeden z nejnovějších rozhodně zachytil naši pozornost, jelikož jde o únik seznamu chystaných her vydavatele 2K Games, o který se podělil uživatel Redditu s přezdívkou Swine_flu-greg. Ten má informace podle všeho z důvěryhodných zdrojů a nechybí ani velká jména.

Těšit bychom se tak mohli například na spin-off série Borderlands. Ponese název Wonderlands (případně Tiny Tina's Wonderlands) a struktura hry by měla zůstat velmi podobná hlavní sérii. O spin-offu značky se ostatně mluví už delší dobu a vývoj něčeho nového z univerza potvrdil i sám Gearbox, takže je to víceméně jistota.

Hodně zajímavým lákadlem má být nová hra z univerza XCOMu, do kterého se vrhnou všichni fanoušci komiksů Marvelu. Marvel XCOM by mohl být zajímavý mimo jiné tím, že se dočkáme dabingu hrdinů v podobě známých herců z MCU, to ale zatím potvrzeno nebylo.

V raném stádiu vývoje je také tajemný projekt Codename Volt z rukou studia Hangar 13, kde by mělo být spousta akce a nadpřirozených schopností. Podle tvůrců je to jakýsi koktejl Saints Row a Cthulhu.

Jak vidno, je rozhodně o co stát, ostatně potvrzení veškerých úniků se dočkáme už velmi brzy na E3.