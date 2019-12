35 nejlepších her roku 2019: podrobný přehled hitů, co nesmíte minout

Tento remake je oproti ostatním výjimečný hlavně v tom, že hráči původní verze z ní stále mají pocit jako při hraní své oblíbené klasiky a zároveň dokázal zapůsobit i na nové hráče. Vývojáři se totiž nebáli sáhnout do samotných základů hry a uzpůsobili Resident Evil 2 tak, aby odpovídal dnešním standardům. Tou největší změnou bezesporu prošla kamera. Statické pohledy už jsou zkrátka pasé a to, že pohled ze třetí osoby Resident Evilu sedí, dokázal už čtvrtý díl.

Kdo by to byl řekl, že mezi nejlepší hry letošního roku bude patřit předělávka více než 20 let staré klasiky ze série Resident Evil? Capcomu se sázka na kompletní remake Resident Evilu 2 vyplatila. Dostal se dokonce i do finálního výběru kandidátů na hru roku letošních The Game Awards.

Zajímavým prvkem je pak systém New Game+, díky kterému se budete moci pustit do obsahu ze začátků hry, a přitom vám dá zabrat, i když máte to nejlepší vybavení. Nesmíme zapomínat ani na další kapitolu příběhu. Při hraní MMORPG to je většinou vedlejší, ale Final Fantasy si na něj stále dává více záležet.

Vývojáři každopádně každý aspekt hry zvládli perfektně. Ať už to jsou samotné bitvy nebo trénink vašich žáků. Příběh se odehrává v zemi, kde vládnou tři království. Uprostřed jejich území stojí kostel spojený s akademií, kde se učí mladiství z významných rodů. Jsou pak rozděleni do třech skupin podle toho, odkud pocházejí. Od toho je odvozený i podtitul hry.

Na Nintendo Switch letos vyšlo několik exkluzivit a každá z nich patří mezi to nejlepší, co si na této konzoli můžete zahrát. Velkou oblibu si vysloužilo pokračování série Fire Emblem. Je to docela překvapivé vzhledem k tomu, že se jedná o taktickou tahovku, což není zrovna tradiční žánr pro Nintendo.

Respawn Entertainment se stále snaží přicházet s něčím svěžím. Po výborném Titanfallu 2 se do tohoto univerza vrátili s Apex Legends. Nedělali si starosti s žádným velkým oznamováním a spolu s odhalením hra šla rovnou mezi hráče. Sami uznali, že to byl velký risk, ale nakonec se jim vyplatil.

Devil May Cry 5 je jednou z mála her, které dokázaly, že i v dnešní době má pro velká studia smysl dělat hack’n’slash hry, kde jde více méně jen o požitek z akční hratelnosti. Díky tomu, že pátý díl tak uspěl, by rozestup mezi dalším pokračováním neměl být tak velký. Capcom totiž řekl, že spolu s Resident Evilem jsou to jejich nejsilnější značky.

Na regulérní pokračování série Devil May Cry si fanoušci museli počkat více než 10 let. Návrat původního týmu spolu s Hideaki Icunem, který je přezdívaný jako otec série, ji zase přivedl k životu. Na DMC z roku 2013 od studia Ninja Theory se samozřejmě nezapomíná. Sám Icuno řekl, že se u pátého dílu snažili zkombinovat to nejlepší z předchozích dílů, a to včetně DMC.

To hlavní je ale komunitní tvorba. Fanoušci tvoří jako diví a občas zůstává rozum stát nad tím, co jsou někteří schopni vytvořit. Najdete tam jak tradiční levely, tak třeba hudební úrovně. Dále je tady možnost vybrat si podle obtížnosti nekonečnou řadu nových levelů.

Už v základu je o co stát. I když se nevyžíváte v tvorbě, můžete se pustit do hraní jednoduché kampaně, kde jsou vysvětleny základní principy jednotlivých stavebních prvků. Jedná se o více než 100 úrovní, které připravili přímo vývojáři.

Mario Maker si svoje místo v minulosti našel na konzoli WiiU, kde vývojáři využili tabletového ovladače. Následně se dostal i na kapesní 3DS. S dvojkou to ale dotáhl na zcela novou úroveň. Není to totiž jen editor, ve kterém si můžete tvořit vlastní úrovně. Také slouží jako zásobárna spousty výborných levelů od tvůrců z celého světa.

Může se zdát, že je to výhradně záležitost pro děti, ale jak už nás přesvědčilo několik dalších her od Nintenda, je to jen první dojem. Ne, že by se jednalo o hardcore záležitost, ale občas zkrátka musíte zapojit mozek.

A další kousek od Nintenda. Tentokrát je to kompletní remake stejně jako v případě druhého Resident Evilu. Vývojáři se ale nepouštěli do tak razantních úprav. Sice bychom si Link’s Awakening dali třeba jako předělávku ve formě Breath of the Wild, ale i v původní formě má stále svoje kouzlo.

PlatinumGames jsou oproti ostatním studiím docela zvláštní případ. Některé z jejich her si zahrajete na všech velkých platformách, zatímco jiné jsou exkluzivně pro konzoli od Nintenda. Astral Chain je zrovna ten druhý případ. Opět se jedná o klasickou rubačku, jak už u jejich tvorby bývá zvykem. Tentokrát se vžijete do role strážce zákona.

Cadence of Hyrule

Už jsou to více než 4 roky, co vyšla Crypt of the NecroDancer. Jedná se o pixelartovou záležitost, ve které se s postavou pohybujete v dungeonech po čtvercových políčkách. Musíte se ale hýbat a útočit vždy do rytmu hudby, jinak vás hra náležitě potrestá. Tentokrát se studio Brace Yourself spojilo přímo s Nintendem a vytvořilo nový titul využívající stejný principy a tématiku série The Legend of Zelda.

Většinu hry si projdete buď v roli Linka nebo Zeldy. Do rytmu hudby se samozřejmě nepohybujete jen vy, ale i ostatní nepřátelé. Každý druh má svoje schéma, takže je potřeba prozkoumat každého z nich, než se pustíte do přímé konfrontace.

U této hry je soundtrack důležitější než u kdejakého jiného titulu. Styl je velmi podobný jako v Crypt of the NecroDancer, ale jistě si povšimnete variací na známé skladby ze série Legend of Zelda. Podíváte se také na známá místa jako je třeba hrad Hyrule nebo Death Mountain.

Vůbec bychom se nezlobili, kdyby toto studio pokračovalo stejným stylem i u dalších sérií a nemusely by to být jen exkluzivity od Nintenda. Jaké zasazení pro případný další díl byste si přáli vy?