3D Realms před zrušením projektu pracovalo na hře z univerza Vetřelců

Frederik Schreiber, viceprezident společnosti 3D Realms, na Twitteru odhalil, že studio spolu se Slipgate vedlo domluvy s 21st Century Fox o vývoji kooperační PvE akce pro čtyři hráče, založené na značce Vetřelece.

Hra se měla jmenovat Aliens: Hadley's Hope a byla ve fázi předprodukce, než Disney získalo Fox a projekt byl zrušen. Schreiber nyní sdílel i krátký náhled na potenciální obsah hry.

Yup. Game was called Aliens: Hadleys Hope. We went quite far into pre-production before the Disney/Fox acquisition, and then we had to cancel it, and move on with something else.



Maybe some day! I bet yours was very different than ours? pic.twitter.com/brpq4FgwWT