5 klíčových tipů pro hráče Rocket League aneb cesta na vrchol

Že vám tyto hlášky nic neříkají a rádi byste se do hratelnosti tohoto titulu dostali hlouběji? Rocket League klade vysoké nároky na schopnosti hráčů a stejně jako je tomu u jiných her, i zde hraje hlavní roli čas strávený ve hře a stovky odehraných zápasů. Pokud plánujete v brzké době kralovat motoristickému trávníku, připravili jsme pro vás pár zaručených rad, jak nastartovat správným směrem.

Co se týče nastavení kláves, mě osobně se nejlépe hraje s Boost na RB, a to z důvodu, že mi více vyhovuje mít tuto schopnost nastavenou na samostatném tlačítku, stejně jako pravý i levý Air Roll.

Mimochodem, pokud po nastavení nižších hodnot Controller Deadzone (většinou v hodnotách pod 0.10) zjistíte, že vaše auto samovolně zatáčí do pravé strany, tak pro vás mám špatnou novinku - blíží se totiž čas vyměnit ovladač za nový. Tento jev se nazývá Stick Drift a objevuje se na ovladačích, které častokrát například padaly na zem, byly hozeny o stěnu (je to častější než si myslíte), a tak dále. Pokud máte Xbox One ovladač, který je právě koupen a Stick Drift má, pak se bohužel neděje nic nezvyklého, protože Microsoft pustil do oběhu obrovský množství ovladačů s touto vadou již z výroby.

Stejně jako tomu je s kamerou, tak i nastavení ovladače je naprostým základem, ale zároveň něčím, co si každý musí nastavit podle sebe. Existuje několik předem daných prvků, které vám hraní alespoň trochu zjednoduší a pomůže dostat vozítko lépe do ruky.

Co přesně to Ground Dribbling je a jak se ho naučit se můžeme dozvědět zde:

Ground Dribbling je mimochodem jedna z nejužitečnějších a nejničivějších herních fint, kterou se dokáže po pár hodinách v tréningu naučit i naprostý nováček. Hráč se totiž naučí pohybovat s míčem stejně jako by hrál FIFU a rozhodně není ani trochu neobvyklé doručovat míče do nepřátelských branek prokličkováním kolem útočníka, obránce a následně i brankáře.

Doporučuji postupovat co nejpřesněji podle tohoto skill tree. Pro zvládnutí těžších technik je nutno často ovládat i hromadu jiných lehčích schopností. Mimochodem, většina hráčů zastává názor, že schopnosti typu skákání, otáčení či ježdění není potřeba jakkoli pilovat po úspěšném dokončení herního tutoriálu. A jak to už u Rocket League bývá, opak je pravdou. Konkrétně vaše umění jízdy si jistě brzy otestujete u zkoušení driblování na zemi.

Bohužel je potřeba vzít na vědomí že dokud se hráč nevyšplhá do těch opravdu vysokých kompetitivních divizí, bude se často setkávat s lidmi, kteří tato pravidla budou naprosto ignorovat. Často vám spoluhráč zkazí vaší akci a nakonec tým, který dá gól nebude ten váš. Připravte se na lidi, kteří budou celý zápas naprosto bez rozmyslu nahánět míč a brát veškeré turba bez sebemenšího náznaku šance střelit protihráči do brány míč.

Najděte si parťáka a staňte se nepřemožitelnou dvojicí

Z vlastní zkušenosti vím, že pokud má hráč v RL parťáka, tak neexistuje větší motivace trávit hodiny v trénincích trénováním všech možných triků a parádiček, a to protože se nemůže dočkat chvíle, kdy tím parťákovi vyrazí dech. A jak to už bývá, i on nebude usínat na vavřínech, což vás ještě více přinutí být lepším a lepším.

Já osobně mám parťáka, se kterým hrajeme nepřetržitě už třetím rokem, a to co je v RL možné dokázat za naprosto neuvěřitelné akce s někým, jehož herní styl tak dobře znáte je mimo mnoha jiných jeden z důvodů, proč je Rocket League tak pekelnou hrou.

Mluvím z vlastní zkušenosti, když říkám, že se správnou rotací spoluhráčů se člověk začne setkávat až v hodně vysokých rancích a většinou ani tam nedosáhnete tak kvalitního týmového hraní, jako s kámošem, se kterým hrajete už roky. I ve 2v2 je možné ve dvou naprosto zaplnit celou mapu a být zkrátka všude. Pro lepší představu o čem je řeč doporučuji shlédnout jeden z esportových streamů, které se ukazují přímo v menu.

Tato hra je hodně o zručnosti a krom ní o týmové taktice, ve které hraje naprosto zásadní roli komunikace mezi spoluhráči. Co když ale váš spoluhráč naprosto přesně ví, co budete dělat ještě před tím, než s tím začnete? Kolikrát se vám stane, že střílíte na bránu, ve které již čeká nepřátelský brankář, který by útok pravděpodobně odrazil, ale to se nestalo, jelikož ho váš parťák v plné rychlosti nabourá a pošle na nemilosrdný tří sekundový respawn?

Pokud nikoho takového nemáte, není nic snadnějšího, než se ve hře s někým spřátelit. Věřte nebo ne, ale každý někoho takového chce mít.

Na závěr bych ještě rád dodal, zda-li víte že Rocket League je možné rozdělit na jednom PC na několik dalších monitorů? Tato možnost funguje se dvěma i čtyřmi monitory.



Jak na to