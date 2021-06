5 největších novinek akce Kickoff Live!: upíři v Praze, Elden Ring a další

Na samotné prezentaci to sice bylo až úplně u konce, ale my tím nejlepším začneme. Je nám totiž jasné, kolik z vás očekávalo Elden Ring, novinku od vývojářů série Dark Souls. Dočkali jsme se ukázky přímo z enginu hry a mohli jste si tak prohlédnout spoustu částí doposud největšího světa, který FromSoftware vytvořilo.

To celé se odehrává ve fantasy světě a postavíme se proti armádám zdejšího záporáka Dragon Lorda. Oproti Borderlands tady kromě zbraní budeme moci využívat také magii, což dává tvůrcům možnost přidat do hry další řadu pořádných šíleností.

Vampire The Masquerade: Bloodhunt

Her z univerza World of Darkness je ve vývoji spousta. Loni v tichosti proběhlo také oznámení battle royale titulu zasazeného do jeho upírského odvětví. Na Summer Game Festu jsme se dozvěděli nejen jeho jméno, ale můžete se rovnou přihlásit i do uzavřené alfy na PC.

Na první pohled to nevypadá zrovna nejzajímavěji, ale vzhledem k tomu, co je tato značka zač, to může nakonec dopadnou velmi dobře. V traileru, který pochází z alfa verze hry jsme mohli vidět ukázku upírských nadpřirozených sil a nepůsobilo to vůbec špatně. A kdo by mohl odmítnout pobíhání po Praze?