5 největších novinek z akce Koch Primetime: Kingdom Come i Payday 3

Kingdom Come: Deliverance na Switch Vznikl díky zájmu komunity

Portuje ho studio Saber Interactive, které portovalo i třetího Zaklínače Ano, je to tak. České Kingdom Come: Deliverance zamíří i na konzoli Nintendo Switch. Nemají ho na svědomí ale přímo vývojáři z Warhorse Studios. O portování se starají Saber Interactive, kteří jsou v tomto ohledu považováni za kouzelníky. Přeci jen to jsou oni, kdo na Switch dostal třetího Zaklínače. Z nové verze jsme bohužel neviděli ani vteřinu záběrů, takže si zatím jen těžko uděláme obrázek o tom, jak na této platformě poběží. Přeci jen je o poznání slabší než dosluhující generace, a už tam to s technickým stavem hry nebylo zrovna nejlepší. Předpokládáme ale, že na Switch dorazí rovnou v Royal edici se všemi DLC. O vznik tohoto portu se prý zasloužili samotní hráči. Shodou náhod se totiž do databáze Nintenda dostalo jméno Kingdom Come: Deliverance a postupně se začalo řešit natolik, že Warhorse opravdu začalo uvažovat o příchodu na novou platformu.

Dolmen jako temný sci-fi bratr Dark Souls Sci-fi vesmírné akční RPG

Mělo by dorazit do konce letošního roku na PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 5 a PlayStation 4 Jako další tady máme sci-fi vesmírnou hororovku v kombinaci s RPG. Pochází od Massive Work Studio a vydáme se v něm na misi na povrch nehostinné planety. Vaším úkolem je vrátit se zpět na svoji základnu spolu se vzorky krystalů nazývaných Dolmen. Vývojáři slibují dynamické souboje, přičemž po překonání každého z nich se hlavní postava stane silnější. Plynule můžete přepínat mezi režimem boje na blízko a na dálku. Během akce si budete muset dávat pozor na správu energie, kterou využívají střelné zbraně a také se díky ní můžete přepnout do Energy Módu, během kterého zbraně na blízko získávají bonusové efekty. O vydání zatím víme jen to, že by Dolmen měl dorazit do konce letošního roku. Určitě ale o něm v příběhu následujících měsíců ještě uslyšíme, protože Prime Matter bude pravidelně pořádat livestreamy zahrnující všechny jejich nadcházející novinky.

Gangsterka Payday 3 konečně více na očích Na titulu pracuje studio Starbreeze

Vydání je ještě daleko. Nejdříve rok 2023 Se sérií Payday to v posledních letech nevypadalo vůbec dobře. Studio Starbreeze po nepovedeném Overkill's The Walking Dead muselo projít restrukturalizací a nějakou chvíli to vypadalo, že o této kooperaci, ve kterém je vaším cílem vykrást banku, už neuslyšíme. Starbreeze ale našlo nového vydavatele a investora. Brzy nový díl ale rozhodně neočekávejte. Rádi bychom vám řekli alespoň pár detailů, ale bohužel se moc vývojáři o přesnější informace zatím dělit nechtějí. Vypadá to totiž, že vývoj je ještě v dosti rané fázi, takže se spousta věcí ještě může změnit. Vydání je pak plánované až na rok 2023.

Kultovní Painkiller se vrací Víme o něm naprosté minimum

Měl by následovat ikonický styl předchozích dílů

Vývoj je teprve v začátcích Painkiller je podobný případ, jako Payday na předchozí kapitole. Na rozdíl od něj ale v tomto případě nemáme ani jediný obrázek, natož jméno hry. Možná, že novinka ponese čistě titul Painkiller, ale byli bychom raději, kdyby byl od originálu odlišený nějak výrazněji. Retro: Painkiller – můžu už na chvilku přestat střílet?

I když o novém Painkilleru nevíme zhola nic, tak určitě stojí toto oznámení za pozornost. Taková legenda se totiž nevrací každý den. Pokud jste žádný z předchozích dílů nehráli, tak si představte tu nejčistokrevnější FPS střílečku plnou temné akce a ikonických zbraní.